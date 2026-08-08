Month by Month Travel Plan: अगस्त में खिलती फूलों की घाटी तो दिसंबर में बर्फीला मनाली, जानें किस महीने कहां घूमना रहेगा बेस्ट

Month by Month Travel Plan in India: अगर आप घूमने के शौकीन हैं और अक्सर घूमने का प्लान बनाते रहते हैं तो सही जगह के साथ सही समय चुनना भी बहुत जरूरी है. भारत में हर महीने मौसम बदलता है और उसके साथ अलग-अलग जगहों की खूबसूरती भी निखर जाती है. कहीं बर्फबारी का मजा मिलता है, तो कहीं झरने और हरियाली मन मोह लेते हैं. ऐसे में अगर आप महीने के हिसाब से ट्रिप प्लान करेंगे तो आपकी यात्रा और भी शानदार बन सकती है. आइए जानते हैं जनवरी से दिसंबर तक किस महीने में भारत की कौन-सी जगह घूमने के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है.
जनवरी में घूमें औली की खूबसूरत वादियों में (उत्तराखंड)
जनवरी में औली बर्फ से ढकी खूबसूरत वादियों के लिए मशहूर है. यह भारत की सबसे लोकप्रिय स्कीइंग डेस्टिनेशन में से एक है. यहां से हिमालय की बर्फीली चोटियों का शानदार नजारा भी देखने को मिलता है.
फरवरी में लें गोवा के बीच का मजा
अगर आप बीच, पार्टी और आरामदायक छुट्टियां चाहते हैं तो फरवरी में गोवा सबसे बेहतर है. इस समय मौसम न ज्यादा गर्म होता है और न ही ज्यादा ठंडा. आप बीच, वॉटर स्पोर्ट्स और नाइट लाइफ का भरपूर आनंद ले सकते हैं.
मार्च के लिए बेस्ट है हम्पी (कर्नाटक)
मार्च में हम्पी घूमने का अलग ही मजा है. यहां के प्राचीन मंदिर, ऐतिहासिक खंडहर और प्राकृतिक नजारे इतिहास प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीनों को खूब पसंद आते हैं.
अप्रैल में धूमें अंडमान-निकोबार द्वीप
अगर आप साफ समुद्र, सफेद रेत वाले बीच और वॉटर स्पोर्ट्स का आनंद लेना चाहते हैं तो अप्रैल में अंडमान एंड निकोबार जाएं. इस दौरान स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग के लिए मौसम सबसे अच्छा माना जाता है.
मई में घूमने के लिए बेस्ट है लद्दाख
मई से लद्दाख का पर्यटन सीजन शुरू हो जाता है. इस समय पैंगोंग झील, नुब्रा वैली और बौद्ध मठों की खूबसूरती देखने लायक होती है. एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए यह शानदार जगह है.
जून में घूमें मुन्नार (केरल)
जून में मुन्नार की चाय की वादियां हल्की बारिश और धुंध से ढक जाती हैं. यहां का शांत माहौल और हरियाली परिवार, कपल्स और नेचर लवर्स को खूब पसंद आते हैं.
जुलाई में जाएं कुर्ग (कर्नाटक)
मानसून में कुर्ग की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है. कॉफी के बागान, झरने और हरियाली इस जगह को बेहद खास बना देते हैं. अगर आपको बारिश पसंद है तो जुलाई में यहां जरूर जाएं.
अगस्त में घूमने के लिए बेस्ट वैली ऑफ फ्लावर्स (उत्तराखंड)
अगस्त में वैली ऑफ फ्लावर्स रंग-बिरंगे फूलों से भर जाती है. यह समय ट्रैकिंग, फोटोग्राफी और प्रकृति प्रेमियों के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है.
सितंबर में करें उदयपुर की सैर (राजस्थान)
सितंबर में मानसून के बाद उदयपुर की झीलें लबालब भरी होती हैं और आसपास की पहाड़ियां हरियाली से ढक जाती हैं. इस मौसम में बोट राइड, सिटी पैलेस और झील के किनारे कैफे का आनंद लेना बेहद खास होता है.
अक्टूबर में जाएं जयपुर (राजस्थान)
अगर आप इतिहास, संस्कृति और शाही महलों को करीब से देखना चाहते हैं तो अक्टूबर में जयपुर घूमने का प्लान बनाएं. मानसून के बाद यहां का मौसम सुहावना हो जाता है और किले, महल व बाजार बेहद खूबसूरत नजर आते हैं. इस समय आप यहां की लोक संस्कृति, राजस्थानी खाने और खरीदारी का भी भरपूर आनंद ले सकते हैं.
नवंबर में घूमें वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
नवंबर में वाराणसी का मौसम घूमने के लिए काफी अच्छा रहता है. देव दीपावली के दौरान गंगा घाट लाखों दीयों की रोशनी से जगमगा उठते हैं. अगर आप आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव लेना चाहते हैं तो यह समय सबसे बेहतर माना जाता है.
दिसंबर के लिए बेस्ट है मनाली (हिमाचल प्रदेश)
दिसंबर में मनाली बर्फ की सफेद चादर से ढक जाती है. इस मौसम में यहां स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और बर्फबारी का मजा लिया जा सकता है. क्रिसमस और नए साल के दौरान यहां का माहौल और भी खास हो जाता है.