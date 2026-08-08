OPC या फिर PPC सीमेंट? घर बनवाने के लिए कौन सा सीमेंट लगवाना चाहिए

आज के समय में घर बनाना सपने के साकार होने जैसा काम बन गया है. ऐसे में जब हम मकान बनाने की शुरुआत करते हैं तो हर बारीक काम पर ध्यान रखते हैं. खासकर बिल्डिंग मटेरियल का चुनाव तो अहम फैसला होता है. चलिए जानते हैं कि घर बनाने में किस तरह के सीमेंट का इस्तेमाल भविष्य के लिए सही फैसला होगा.

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घर बनवाते समय लोग ईंट, सरिया और बजट पर तो खूब ध्यान देते हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जो पूरे मकान की मजबूती तय करती है और वह है सीमेंट. बाजार में सबसे ज्यादा OPC और PPC बिकते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर घर बनवाने के लिए कौन सा सीमेंट ज्यादा सही रहेगा? आइए आसान भाषा में समझते हैं दोनों के बीच का फर्क.

OPC सीमेंट क्या होता है?

OPC का पूरा नाम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है. यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सीमेंट में से एक है. इसे मुख्य रूप से क्लिंकर और जिप्सम को पीसकर तैयार किया जाता है. कई बार इसमें चूना पत्थर, फ्लाई ऐश या स्लैग जैसी दूसरी सामग्री भी सीमित मात्रा में मिलाई जाती है.

इस सीमेंट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह शुरुआती दिनों में बहुत तेजी से मजबूत हो जाता है. यानी अगर किसी निर्माण में जल्दी मजबूती चाहिए या जल्द शटरिंग हटानी हो, तो OPC अच्छा विकल्प माना जाता है. जहां कंक्रीट को बहुत मजबूत होने की आवश्यकता नहीं होती है वहां ओपीसी का इस्तेमाल किया जाता है

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इसका इस्तेमाल बहुमंजिला इमारतों के कॉलम और स्लैब बनाने में होता है. ऐसे निर्माण जहां काम तेजी से पूरा करना हो. जल्दी लोड लेने वाले स्ट्रक्चर बनाने में. इंडस्ट्रियल और बड़े प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है.

PPC सीमेंट क्या होता है ?

PPC का पूरा नाम पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट है. इसे OPC क्लिंकर और जिप्सम के साथ फ्लाई ऐश, ज्वालामुखीय राख, कैल्साइंड मिट्टी या सिलिका फ्यूम जैसी पोज़ोलानिक मटेरियल मिलाकर बनाया जाता है.

PPC शुरुआती दिनों में OPC की तुलना में थोड़ा धीरे मजबूत होता है, लेकिन समय के साथ इसकी मजबूती लगातार बढ़ती रहती है. कई मामलों में इसकी अंतिम ताकत OPC के बराबर या उससे भी अधिक हो जाती है.इसकी एक और बड़ी खूबी यह है कि इसमें हाइड्रेशन की गर्मी कम निकलती है. इससे कंक्रीट में दरार पड़ने की संभावना कम रहती है और निर्माण ज्यादा टिकाऊ बनता है.

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नॉर्मल घरों के निर्माण में पीपीसी सीमेंट का ही अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है. प्लास्टर और ईंट की चिनाई में. पानी या नमी वाली जगहों पर इस्तेमाल होता है. बांध, नहर और बड़े कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाने में और लंबे समय तक टिकाऊ निर्माण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है.

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आखिर घर बनवाने के लिए कौन सा सीमेंट बेहतर?

अगर आप अपना सामान्य घर बनवा रहे हैं और चाहते हैं कि मकान लंबे समय तक मजबूत रहे, दरारें कम आएं और नमी का असर भी कम हो, तो PPC सीमेंट आमतौर पर बेहतर विकल्प माना जाता है. यही वजह है कि आज ज्यादातर रिहायशी मकानों में इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है.

वहीं अगर किसी प्रोजेक्ट में निर्माण कार्य बहुत तेजी से पूरा करना हो, जल्दी शटरिंग हटानी हो या शुरुआती दिनों में ज्यादा मजबूती की जरूरत हो, तो OPC सीमेंट अधिक उपयुक्त साबित होता है.

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OPC और PPC दोनों ही अच्छे सीमेंट हैं, लेकिन इनका चुनाव आपके निर्माण की जरूरत पर निर्भर करता है. अगर प्राथमिकता जल्दी मजबूती है तो OPC बेहतर रहेगा. वहीं अगर मकान को लंबे समय तक मजबूत, टिकाऊ और दरारों से सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो PPC अधिक उपयुक्त माना जाता है. इसलिए घर बनवाने से पहले सिर्फ कीमत नहीं, बल्कि सीमेंट के गुणों और इस्तेमाल को भी जरूर समझें.

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