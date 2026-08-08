शेयर बाजार में कुछ कंपन‍ियों के शेयरों ने निवेशकों को सिर्फ 6 महीने में मालामाल कर दिया है. इन कंपनियों ने डबल ही नहीं, बल्कि 4 गुना से भी ज्‍यादा पैसा बनाकर दिया है और अब भी इन कंपनियों में तेजी जारी है. आइए जानते हैं ये कौन-कौन सी कंपनियों के शेयर हैं...

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कुपिड (CUPID)

कंडोम बनाने वाली कंपनी ने पिछले कुछ समय में कमाल का प्रदर्शन दिखाया है. स्प्लिट होने के बाद भी ये शेयर दमदार तेजी दिखा रहा है और 2 से 3 गुना तक चढ़ चुका है. तीन महीने में यह शेयर 100 फीसदी से ज्‍यादा चढ़ चुका है. छह महीने में इस कंपनी के शेयर ने 209 फीसदी का रिटर्न दिया है. शुक्रवार को यह शेयर ₹262.13 पर कारोबार कर रहा था.

एथर एनर्जी शेयर

टू-व्‍हीलर इलेक्‍ट्रिक स्‍कूटर बनाने वाली कंपनी के शेयरों ने कमाल का प्रदर्शन दिखाया है. एथर एनर्जी शेयर ने तीन महीने में 64 फीसदी का रिटर्न दिया है और छह महीने में इस शेयर ने 110 फीसदी का मुनाफा कराया है. शुक्रवार को यह शेयर करीब 2 फीसदी चढ़कर ₹1,481.50 पर कारोबार कर रहा था.

HFCL शेयर प्राइस

करीब एक साल पहले इस कंपनी के शेयर का भाव 64 रुपये था, लेकिन अलग-अलग खबरों और अपडेट आने के बाद कंपनी का सेंटिमेंट बदला और शेयर में शानदार तेजी आई. अब यह शेयर ₹207.98 पर पहुंच चुका है. तीन महीने में यह शेयर 44 फीसदी और छह महीने में यह शेयर 200 फीसदी चढ़ चुका है.

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स्‍टरलाइट टेक (Sterlite Technologies)

जब से अमेरिका ने चीन की कुछ इलेर्क्‍टॉनिक्‍स और स्‍मार्ट प्रोडक्‍ट्स पर बैन लगाया है, तबसे स्‍टरलाइट के शेयरों में शानदार तेजी देखी जा रही है. स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (STL) एक डिजिटल और ऑप्टिकल प्रौद्योगिकी कंपनी है. यह ऑप्टिकल फाइबर, केबल, और 5G, डेटा सेंटर व ब्रॉडबैंड नेटवर्क के लिए कनेक्टिव‍िटी देती है. इसके शेयर तीन महीने में 78 फीसदी और छह महीने में 374 फीसदी का रिटर्न दिया है. इसका मतलब है कि इस शेयर ने निवेशकों को छह महीने में ही करीब 5 गुना पैसा कर दिया है.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

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