scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Sabudana Aloo Chips: सावन व्रत के लिए आलू और एक कप साबूदाना से बनाएं ढेर सारे चिप्स, बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत

Sawan Somvar Vrat: अगर आप भी सावन और जन्माष्टमी व्रत के लिए कुछ नमकीन और क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो साबूदाना आलू के कुरकुरे पापड़ जरूर बनाएं. ये पापड़ पूरे साल भर के लिए आप स्टोर कर सकते हैं और दो महीने बाद आने वाली नवरात्रि में भी काम आ सकते हैं. यहां हम आपको इसकी रेसिपी बता रहे हैं.

Advertisement
X
साबूदाना आलू चिप्स (Photo: ITG)
साबूदाना आलू चिप्स (Photo: ITG)

व्रत-उपवास के दौरान बाजार में मिलने वाली तली-भुनी नमकीन या चिप्स सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, साथ ही यह भी पक्का नहीं होता कि उनमें व्रत के नियमों का पालन हुआ है या नहीं. ऐसे में अगर आप घर पर शुद्ध तरीके से कुछ क्रिस्पी बनाना चाहते हैं, तो आलू और साबूदाना के चिप्स एक बेहतरीन विकल्प हैं.

यह खाने में जितने स्वादिष्ट और हल्के होते हैं, इन्हें बनाना उतना ही आसान होता है. सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार सही तरीके से बनाकर इन्हें सुखा लिया जाए, तो ये साल भर तक बिल्कुल फ्रेश रहते हैं और खराब नहीं होते. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि.

आलू और साबूदाना चिप्स बनाने की सामग्री
साबूदाना: 1 कप (रातभर या 4-5 घंटे पानी में भिगोया हुआ)

सम्बंधित ख़बरें

how to make halwai style imarti
बारिश में बनाएं कुरकुरी और रसीली मावा इमरती, आसान है रेसिपी
Besan
बेसन में बार-बार लग जाते हैं कीड़े? बारिश में अपनाएं ये आसान ट्रिक्स
How To Dry Shoes In Rain (Photo: ITG)
बारिश में भीग गए जूते? 5 आसान ट्रिक्स से 1 रात में सुखाएं
प्रेशर कुकर में इस सीक्रेट ट्रिक से बनाएं बिहार की फेमस सत्तू लिट्टी (Photo-ITG)
बारिश में कुकर में बनाएं टेस्टी लिट्टी-चोखा, मिलेगा देसी स्वाद!
How to Remove smell from clothes
बारिश में गीले कपड़ों से आ रही अजीब से बदबू, ये ट्रिक अपनाएं

आलू: 3-4 मीडियम साइज (छिले और उबले हुए)

सेंधा नमक : स्वादानुसार

जीरा या अजवाइन: 1 छोटा चम्मच

चिल्ली फ्लेक्स या कुटी हुई काली मिर्च: 1 छोटा चम्मच

बारीक कटा हरा धनिया: थोड़ा सा

पानी: साबूदाना पकाने के लिए (लगभग 5-6 कप)

प्लास्टिक शीट या पॉलिथीन: चिप्स फैलाने के लिए

बनाने की विधि
साबूदाना और आलू तैयार करें:

सबसे पहले भीगे हुए साबूदाना को एक बड़े बर्तन में 5-6 कप पानी डालकर गैस पर उबालने के लिए रखें. इसे तब तक पकाएं जब तक साबूदाना पारदर्शी न हो जाए.

Advertisement

दूसरी तरफ, उबले हुए आलूओं को अच्छी तरह मैश कर लें या कद्दूकस कर लें ताकि उनमें कोई गुठली न रहे.

मिश्रण मिलाएं:

जब साबूदाना पक जाए, तब गैस बंद कर दें और इसमें कद्दूकस किए हुए उबले आलू मिला लें.

अब इसमें सेंधा नमक, जीरा, या काली मिर्च और हरा धनिया डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें. मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें.

चिप्स या पापड़ फैलाएं:

धूप वाली जगह पर एक साफ प्लास्टिक शीट या पॉलिथीन बिछा लें.

अब हाथ में थोड़ा सा पानी लगाकर मिश्रण की छोटी-छोटी लोइयां जैसी लें या चम्मच की मदद से प्लास्टिक पर छोटे-छोटे चिप्स के आकार में फैलाते जाएं.

सुखाने की प्रक्रिया:

इन चिप्स को तेज धूप में 2 से 3 दिन के लिए अच्छी तरह सूखने दें. जब ये नीचे से आसानी से छूटने लगें तो इन्हें पलटकर दूसरी तरफ से भी सुखा लें.

भंडारण :

जब चिप्स पूरी तरह सूखकर कड़क हो जाएं तो इन्हें किसी एयरटाइट डिब्बे में भरकर रख लें. ये साल भर तक बिल्कुल फ्रेश और क्रिस्पी रहेंगे. जब भी व्रत हो, इन्हें गर्म तेल में तलकर आनंद लें.

खास टिप्स 
आलू की क्वालिटी: चिप्स बनाते वक्त ध्यान रखें कि आलू में गांठें न हों. वरना फैलाते वक्त वे बीच से फट सकते हैं.

Advertisement

भंडारण का तरीका: बरसात के दिनों में इनमें सीलन न आए, इसलिए डिब्बे के अंदर एक सूती कपड़े में थोड़ा सा नमक बांधकर रख दें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    इस ऑफिस में डेनिम पहनने पर मिलती है सीनियर्स की डांट... IIM ग्रेजुएट ने नोएडा की कंपनी पर लगाया आरोप   |
    ऋषभ पंत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से लगाई मदद की गुहार |
    पति की मौत के बाद अकेली रह रही थी महिला, 7 साल बाद घर से मिला कंकाल |
    ल‍ियोनेल मेसी को 4 बम से उड़ाने की धमकी, रोनाल्डो भी थे टारगेट... FIFA वर्ल्ड कप की सुरक्षा की खुली पोल |
    पुणे में भीषण हादसा, टेम्पो से जा भिड़ी फॉर्च्यूनर! कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत |
    'भगवान ने यही लिखा है' माता-पिता से अलग रहने पर बोले तेज प्रताप यादव, हुए इमोशनल |
    Himachali Siddu Recipe: पकौड़े-कचौड़ी जाएंगे भूल! जब घर पर बनाकर खाएंगे अखरोट से भरा हिमाचली सिड्डू, उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब |
    दो लड़कियां अचानक गायब हुईं, फिर पुलिस ने खोज निकाला... जांच में जो कहानी सामने आई, वो सन्न कर देगी |
    Grahan Yog Surya Grahan 2026: 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण पर बनेगा खतरनाक ग्रहण योग, इन राशियों के लिए बढ़ेगी चुनौती! |
    Video: जब आमने-सामने आए दो जंगली हाथी, फिर शुरू हुई ताकत की जंग
    Advertisement