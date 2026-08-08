Sabudana Aloo Chips: सावन व्रत के लिए आलू और एक कप साबूदाना से बनाएं ढेर सारे चिप्स, बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत

व्रत-उपवास के दौरान बाजार में मिलने वाली तली-भुनी नमकीन या चिप्स सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, साथ ही यह भी पक्का नहीं होता कि उनमें व्रत के नियमों का पालन हुआ है या नहीं. ऐसे में अगर आप घर पर शुद्ध तरीके से कुछ क्रिस्पी बनाना चाहते हैं, तो आलू और साबूदाना के चिप्स एक बेहतरीन विकल्प हैं.

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यह खाने में जितने स्वादिष्ट और हल्के होते हैं, इन्हें बनाना उतना ही आसान होता है. सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार सही तरीके से बनाकर इन्हें सुखा लिया जाए, तो ये साल भर तक बिल्कुल फ्रेश रहते हैं और खराब नहीं होते. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि.

आलू और साबूदाना चिप्स बनाने की सामग्री

साबूदाना: 1 कप (रातभर या 4-5 घंटे पानी में भिगोया हुआ)

आलू: 3-4 मीडियम साइज (छिले और उबले हुए)

सेंधा नमक : स्वादानुसार

जीरा या अजवाइन: 1 छोटा चम्मच

चिल्ली फ्लेक्स या कुटी हुई काली मिर्च: 1 छोटा चम्मच

बारीक कटा हरा धनिया: थोड़ा सा

पानी: साबूदाना पकाने के लिए (लगभग 5-6 कप)

प्लास्टिक शीट या पॉलिथीन: चिप्स फैलाने के लिए

बनाने की विधि

साबूदाना और आलू तैयार करें:

सबसे पहले भीगे हुए साबूदाना को एक बड़े बर्तन में 5-6 कप पानी डालकर गैस पर उबालने के लिए रखें. इसे तब तक पकाएं जब तक साबूदाना पारदर्शी न हो जाए.

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दूसरी तरफ, उबले हुए आलूओं को अच्छी तरह मैश कर लें या कद्दूकस कर लें ताकि उनमें कोई गुठली न रहे.

मिश्रण मिलाएं:

जब साबूदाना पक जाए, तब गैस बंद कर दें और इसमें कद्दूकस किए हुए उबले आलू मिला लें.

अब इसमें सेंधा नमक, जीरा, या काली मिर्च और हरा धनिया डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें. मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें.

चिप्स या पापड़ फैलाएं:

धूप वाली जगह पर एक साफ प्लास्टिक शीट या पॉलिथीन बिछा लें.

अब हाथ में थोड़ा सा पानी लगाकर मिश्रण की छोटी-छोटी लोइयां जैसी लें या चम्मच की मदद से प्लास्टिक पर छोटे-छोटे चिप्स के आकार में फैलाते जाएं.

सुखाने की प्रक्रिया:

इन चिप्स को तेज धूप में 2 से 3 दिन के लिए अच्छी तरह सूखने दें. जब ये नीचे से आसानी से छूटने लगें तो इन्हें पलटकर दूसरी तरफ से भी सुखा लें.

भंडारण :

जब चिप्स पूरी तरह सूखकर कड़क हो जाएं तो इन्हें किसी एयरटाइट डिब्बे में भरकर रख लें. ये साल भर तक बिल्कुल फ्रेश और क्रिस्पी रहेंगे. जब भी व्रत हो, इन्हें गर्म तेल में तलकर आनंद लें.

खास टिप्स

आलू की क्वालिटी: चिप्स बनाते वक्त ध्यान रखें कि आलू में गांठें न हों. वरना फैलाते वक्त वे बीच से फट सकते हैं.

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भंडारण का तरीका: बरसात के दिनों में इनमें सीलन न आए, इसलिए डिब्बे के अंदर एक सूती कपड़े में थोड़ा सा नमक बांधकर रख दें.

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