जेनसन हुआंग की जगह कौन? Nvidia के अगले CEO की रेस में भारतीय मूल के ये 3 दिग्गज

दुनिया की सबसे बड़ी और प्रभावशाली टेक्नोलॉजी कंपनियों में शामिल एनवीडिया (Nvidia) इन दिनों अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की तलाश को लेकर चर्चा में है. कंपनी के लंबे समय तक CEO रहे जेनान हुआंग (Jensen Huang) के उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हो गई है. इस रेस में तीन भारतीय मूल के दिग्गजों के नाम भी सामने आए हैं. इनमें माइक्रोन टेक्नोलॉजी (Micron Technology) के CEO संजय मेहरोत्रा, पालो ऑल्टो नेटवर्क्स (Palo Alto Networks) के CEO निकेश अरोड़ा और गूगल क्लाउड (Google Cloud) के CEO थॉमस कुरियन शामिल हैं. इनके अलावा कई बड़े ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर्स भी इस पद के संभावित दावेदार बताए जा रहे हैं.

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न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, Nvidia का बोर्ड कंपनी के अगले CEO के लिए आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के उम्मीदवारों पर विचार कर रहा है. फिलहाल कंपनी की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) कोलेट क्रेस को अंतरिम CEO की जिम्मेदारी दी गई है. Nvidia के अगले प्रमुख के सामने कंपनी की तेजी से बढ़ती AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) इंडस्ट्री में अपनी बादशाहत बनाए रखने की बड़ी चुनौती होगी. कंपनी के चिप दुनियाभर की टेक्नोलॉजी कंपनियों के AI सिस्टम को ताकत देते हैं. ऐसे में नए CEO का चुनाव सिर्फ Nvidia ही नहीं, बल्कि पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए अहम माना जा रहा है.

Nvidia CEO की रेस में भारतीय मूल के ये दिग्गज

इस रेस में भारतीय मूल के तीन ऐसे नाम चर्चा में हैं, जिनके पास ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनियों को संभालने का लंबा अनुभव है. हालांकि, तीनों की विशेषज्ञता अलग-अलग क्षेत्रों में है. किसी ने सेमीकंडक्टर कारोबार में अपनी पहचान बनाई है, तो किसी को साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग का अनुभव है.

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1. संजय मेहरोत्रा

Nvidia के अगले CEO की रेस में संजय मेहरोत्रा का नाम काफी अहम माना जा रहा है. वह अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी (Micron Technology) के CEO हैं और 2017 से कंपनी की कमान संभाल रहे हैं. उन्होंने माइक्रोन की AI चिप मार्केट में मौजूदगी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है. संजय मेहरोत्रा का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काफी पुराना अनुभव है. उन्होंने 1988 में सैनडिस्क (SanDisk) की सह-स्थापना की थी. बाद में वह इस कंपनी के CEO भी बने. सैनडिस्क ने फ्लैश मेमोरी और स्टोरेज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई. मेहरोत्रा के पक्ष में सबसे बड़ी बात उनका चिप इंडस्ट्री का अनुभव है. माइक्रोन और Nvidia के बीच कारोबारी संबंध भी उनके लिए फायदेमंद हो सकते हैं. ऐसे में उन्हें इस पद के संभावित उम्मीदवारों में शामिल किया जा रहा है.

2. निकेश अरोड़ा

भारतीय मूल के दूसरे बड़े दावेदार निकेश अरोड़ा हैं. वह साइबर सिक्योरिटी कंपनी पालो ऑल्टो नेटवर्क्स (Palo Alto Networks) के CEO हैं और 2018 से इस कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, निवेशकों ने Nvidia के अगले CEO के लिए उनका नाम आगे बढ़ाया है. निकेश अरोड़ा इससे पहले गूगल (Google) और जापान की टेक्नोलॉजी कंपनी सॉफ्टबैंक (SoftBank) में भी वरिष्ठ पदों पर काम कर चुके हैं. उन्हें बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के कारोबार और मैनेजमेंट का अच्छा अनुभव है. हालांकि, उनकी विशेषज्ञता सीधे तौर पर सेमीकंडक्टर या चिप डिजाइन से जुड़ी नहीं है. उनका ज्यादा अनुभव साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी बिजनेस को संभालने में रहा है. इसके बावजूद बड़े स्तर पर कंपनियों का नेतृत्व करने का अनुभव उन्हें इस दौड़ में एक संभावित उम्मीदवार बनाता है.

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3. थॉमस कुरियन

Nvidia के अगले CEO के लिए तीसरा भारतीय मूल का नाम थॉमस कुरियन का है. वह गूगल क्लाउड (Google Cloud) के CEO हैं. एक्सियोस (Axios) की रिपोर्ट के मुताबिक, उनका नाम भी संभावित उम्मीदवारों में शामिल है. थॉमस कुरियन गूगल के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर और AI सेवाओं से जुड़े कारोबार की जिम्मेदारी संभालते हैं. बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी ऑपरेशन चलाने और दुनियाभर के एंटरप्राइज ग्राहकों के साथ काम करने का उन्हें लंबा अनुभव है. हालांकि, निकेश अरोड़ा की तरह थॉमस कुरियन का भी चिप डिजाइन में सीधा अनुभव नहीं है. उनकी विशेषज्ञता क्लाउड कंप्यूटिंग और एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी में है. ऐसे में Nvidia के बोर्ड के सामने उनके अनुभव को कंपनी की जरूरतों के हिसाब से परखने की चुनौती होगी.

Nvidia के CEO पद के लिए इन नामों की भी चर्चा

भारतीय मूल के तीनों उम्मीदवारों के अलावा कई दूसरे दिग्गज टेक्नोलॉजी लीडर्स के नाम भी सामने आए हैं. इनमें कुछ Nvidia के मौजूदा अधिकारी हैं, जबकि कुछ दूसरी बड़ी कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं. इस सूची में सेमीकंडक्टर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और फाइनेंस से जुड़े अनुभवी चेहरे शामिल हैं.

कोलेट क्रेस

कोलेट क्रेस फिलहाल Nvidia की अंतरिम CEO हैं. वह कंपनी की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) भी रही हैं और 2013 से Nvidia के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्हें कंपनी के वित्तीय कामकाज, निवेशकों के साथ संबंध और बिजनेस मॉडल की गहरी समझ है.

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कंपनी के साथ लंबे समय से जुड़े होने के कारण वह अंदरूनी उम्मीदवारों में मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं. Nvidia के कारोबार की उनकी समझ नए CEO की जिम्मेदारी संभालने में मददगार हो सकती है.

इयान बक

इयान बक Nvidia के हाइपरस्केल और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कारोबार के वाइस प्रेसिडेंट हैं. वह 2004 से कंपनी के साथ काम कर रहे हैं. Nvidia के CUDA सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म को विकसित करने में भी उनकी अहम भूमिका रही है. CUDA की मदद से Nvidia के ग्राफिक्स प्रोसेसर (GPU) का इस्तेमाल सिर्फ गेमिंग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वैज्ञानिक रिसर्च, डेटा प्रोसेसिंग और AI जैसे क्षेत्रों में भी इसका इस्तेमाल बढ़ा. कंपनी के तकनीकी कारोबार को समझने के लिहाज से इयान बक का नाम भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

रेने हास

रेने हास ब्रिटिश चिप डिजाइन कंपनी आर्म (Arm) के CEO हैं. वह पहले कई साल तक Nvidia में भी काम कर चुके हैं. वहां उन्होंने कंप्यूटिंग प्रोडक्ट्स से जुड़े कारोबार में वरिष्ठ पदों की जिम्मेदारी संभाली थी. सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और Nvidia के कामकाज का पुराना अनुभव उन्हें संभावित उम्मीदवारों की सूची में शामिल करता है.

पैट गेलसिंगर, लिसा सु और मैट मर्फी के नाम भी चर्चा में

Nvidia के अगले CEO की तलाश में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के कुछ और बड़े नाम भी चर्चा में हैं. इनमें इंटेल (Intel) के पूर्व CEO पैट गेलसिंगर, AMD की CEO लिसा सु और मार्वेल टेक्नोलॉजी (Marvell Technology) के CEO मैट मर्फी शामिल हैं. इन तीनों को चिप इंडस्ट्री का लंबा अनुभव है. पैट गेलसिंगर ने इंटेल में नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली है, जबकि लिसा सु ने AMD को सेमीकंडक्टर बाजार में मजबूत स्थिति दिलाने में अहम भूमिका निभाई है. वहीं, मैट मर्फी मार्वेल टेक्नोलॉजी का नेतृत्व कर रहे हैं.

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इन नामों के अलावा एपल के हार्डवेयर प्रमुख जॉनी स्रूजी भी संभावित उम्मीदवारों में शामिल बताए जा रहे हैं. उन्होंने एपल के इन-हाउस प्रोसेसर विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. यही प्रोसेसर कंपनी के आईफोन, मैक और दूसरे डिवाइस में इस्तेमाल होते हैं.

Nvidia के लिए अगला CEO चुनना क्यों है बड़ी चुनौती?

Nvidia इस समय दुनिया में AI तकनीक के विस्तार के केंद्र में है. कंपनी के GPU और दूसरे चिप AI मॉडल तैयार करने, उन्हें ट्रेन करने और चलाने में इस्तेमाल होते हैं. दुनियाभर की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां Nvidia के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर निर्भर हैं. ऐसे में नए CEO के सामने सिर्फ कंपनी की मौजूदा सफलता को बनाए रखने की चुनौती नहीं होगी, बल्कि उसे भविष्य की तकनीकी जरूरतों के हिसाब से कारोबार को आगे भी बढ़ाना होगा. AI बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, अलग-अलग देशों के बीच भू-राजनीतिक तनाव और चिप निर्यात पर लगने वाली पाबंदियां कंपनी के लिए बड़ी चुनौतियां हैं.

इसके अलावा AI इंडस्ट्री में हो रहे भारी निवेश और उससे मिलने वाले रिटर्न को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. नए CEO को इन सभी चुनौतियों के बीच Nvidia के बड़े ग्राहकों और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखने होंगे. साथ ही कंपनी के चिप और सॉफ्टवेयर कारोबार को प्रतिस्पर्धियों से आगे रखना होगा. यह देखना दिलचस्प होगा कि Nvidia की कमान किसी चिप इंडस्ट्री के अनुभवी चेहरे को मिलती है या फिर कंपनी क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के अनुभव वाले किसी दिग्गज पर भरोसा जताती है.

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