घर में बीवी और बाहर तीन 'गर्लफ्रेंड'... जेनसन हुआंग ने कैसे डाले रखा अफेयर पर पर्दा? सामने आई पूरी कहानी

दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक एनवीडिया के CEO रहे जेनसन हुआंग अपनी कंपनी के बड़े अधिकारियों को भी अपने निजी रिश्तों की भनक नहीं लगने देना चाहते थे. बात सिर्फ अफेयर छिपाने तक नहीं थी. जब एक चीनी कारोबारी महिला एलिस हुआंग के साथ उनके रिश्तों पर सवाल उठे, तो कंपनी की तरफ से क्या जवाब दिया जाए, यह तय करने में भी जेनसन खुद शामिल हो गए. उन्होंने अपनी मुलाकातों को सामान्य कारोबारी बातचीत बताया. अब खुलासा हुआ है कि एनवीडिया के भीतर उनके निजी रिश्तों की जानकारी ऊपर तक पहुंचने से रोकने का तरीका कैसे काम करता था.

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जेनसन के निजी रिश्तों को लेकर तीन महिलाओं के नाम सामने आए हैं. इनमें एलिस हुआंग के अलावा एनवीडिया की दो महिला कर्मचारी शामिल हैं. न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहले एक महिला कर्मचारी के साथ उनके शादी के बाहर संबंध होने की खबर दी थी. इसके बाद रॉयटर्स ने दूसरी महिला कर्मचारी के साथ उनके करीबी रिश्ते की जानकारी दी. एलिस हुआंग के साथ उनके रिश्तों को लेकर भी सवाल उठे. इन खबरों के सामने आने के बाद जेनसन ने अपनी पत्नी से बेवफाई करने और कंपनी को निराश करने के लिए माफी मांगी.

मुलाकातों को बताते थे सामान्य कारोबारी बातचीत

जेनसन ने एलिस हुआंग के साथ अपनी मुलाकातों को कंपनी के अधिकारियों के सामने कारोबारी कामकाज का हिस्सा बताया. रॉयटर्स की ओर से देखे गए कंपनी के आंतरिक संदेशों के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया था कि एलिस हुआंग के साथ उनकी बातचीत ग्राहकों के साथ होने वाली सामान्य कारोबारी मुलाकातों जैसी थी. इन अधिकारियों में कंपनी के जनरल काउंसिल टिम टेटर और मुख्य मार्केटिंग अधिकारी एलिसन वैगनफेल्ड भी शामिल थे. जेनसन ने उन्हें एलिस हुआंग और दूसरी महिलाओं के साथ अपनी मुलाकातों को सामान्य कारोबारी गतिविधियों का हिस्सा बताया था. इस तरह वह अपने निजी रिश्तों पर उठ रहे सवालों का जवाब कारोबारी बातचीत का हवाला दे रहे थे.

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कंपनी की सफाई तैयार करने में भी निभाई भूमिका

इस मामले का एक और अहम पहलू सामने आया है. न्यूयॉर्क पोस्ट ने तीन ऐसे लोगों के हवाले से बताया कि एलिस हुआंग के साथ रिश्ते पर सवाल उठने के बाद जेनसन ने Nvidia की शुरुआती सफाई तैयार करने और उसे मंजूरी देने में खुद मदद की थी. यानी जिस रिश्ते को लेकर सवाल उठ रहे थे, उस पर कंपनी क्या जवाब देगी, इसे तय करने में भी जेनसन की भूमिका थी. रिपोर्ट में कंपनी के कामकाज के इस तरीके को 'जेनसन बाय डिजाइन' कहा गया है. एक सूत्र के मुताबिक, कंपनी में सूचनाओं के आने-जाने की व्यवस्था ऐसी थी कि जेनसन का अपने निजी मामलों से जुड़ी जानकारी पर काफी नियंत्रण रहता था.

2025 से उठ रहे थे एलिस हुआंग से रिश्तों पर सवाल

एलिस हुआंग के साथ जेनसन की मुलाकातों को लेकर सवाल पहली बार अक्टूबर 2026 में नहीं उठे थे. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि Nvidia के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के बीच इस रिश्ते और मेगास्पीड इंटरनेशनल के साथ उनके कारोबारी संपर्कों को लेकर 2025 की शरद ऋतु से चर्चा हो रही थी. उस समय भी जेनसन ने इन मुलाकातों को सामान्य कारोबारी बातचीत बताया था.

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अक्टूबर 2025 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एलिस हुआंग के साथ जेनसन की सार्वजनिक मुलाकातों पर रिपोर्ट प्रकाशित की थी. इसके बाद उन्होंने कंपनी के कुछ अधिकारियों से इस बारे में बात की थी. उस बातचीत में उन्होंने अपने रिश्ते को अफेयर नहीं बताया था. उन्होंने अखबार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की संभावना पर भी चर्चा की थी. हालांकि, बाद में न तो जेनसन और न ही Nvidia ने अखबार के खिलाफ मुकदमा किया. अखबार के प्रवक्ता ने कहा था कि उसे कोई कानूनी मांग नहीं मिली.

कौन हैं एलिस हुआंग, जिनसे जुड़े हैं सवाल?

एलिस हुआंग मेगास्पीड इंटरनेशनल की पूर्व वरिष्ठ अधिकारी हैं. यह कंपनी Nvidia की ग्राहक रही है. जेनसन और एलिस का सरनेम एक जैसा है, लेकिन दोनों रिश्तेदार नहीं हैं. दिसंबर 2023 से दोनों के साथ होने की तस्वीरें सामने आती रही हैं. इन तस्वीरों में उन्हें अमेरिका, चीन और दूसरी जगहों पर साथ देखा गया है. रॉयटर्स ने इन तस्वीरों की पुष्टि की है. हालांकि, यह साफ नहीं है कि दोनों का रिश्ता कब करीबी हुआ.

एलिस हुआंग को लेकर एक और मामला अमेरिकी अधिकारियों के शक से जुड़ा है. उन्हें संदेह है कि एलिस के चीन की खुफिया एजेंसियों से संबंध हो सकते हैं. एलिस पहले Nvidia की ग्राहक कंपनी मेगास्पीड इंटरनेशनल में वरिष्ठ पद पर काम कर चुकी हैं. हालांकि, चीन ने उनके जासूस होने के आरोपों को खारिज किया है.

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मामले की स्वतंत्र जांच करा रही Nvidia

10 नवंबर को Nvidia के स्वतंत्र बोर्ड सदस्यों ने मामले की जांच के लिए वॉल स्ट्रीट की कानूनी फर्म वॉचटेल, लिप्टन, रोसेन एंड काट्ज को नियुक्त करने की जानकारी दी. यह फैसला जेनसन के रिश्तों और एलिस हुआंग को लेकर आई खबरों के बाद लिया गया.

29 अक्टूबर को ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में जेनसन ने कहा था कि अमेरिकी सरकार ने उन्हें एलिस हुआंग को लेकर अपने शक के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी.

पत्नी से माफी मांगी, CEO पद भी छोड़ा

निजी रिश्तों को लेकर लगातार सामने आ रही खबरों के बीच जेनसन ने गुरुवार को Nvidia के अध्यक्ष और CEO पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने कंपनी के बोर्ड से भी अपना पद छोड़ दिया. रविवार को जारी बयान में उन्होंने पत्नी से बेवफाई करने और कंपनी को निराश करने के लिए माफी मांगी. इस पूरे विवाद के बीच Nvidia के शेयरों में भी बड़ी गिरावट आई. 6 अक्टूबर को अपने सबसे ऊंचे बंद भाव के बाद से कंपनी के शेयर 30 फीसदी से ज्यादा गिर चुके हैं. इससे Nvidia के बाजार मूल्य में 1.8 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की कमी आई है. अब कंपनी जेनसन के निजी रिश्तों और उनसे जुड़े खुलासों की स्वतंत्र जांच करा रही है.

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