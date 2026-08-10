scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई की सेहत ठीक, राष्ट्रपति पेजेशकियान का दावा

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा कि उन्होंने सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई से 7-8 घंटे मुलाकात की और उनकी सेहत अच्छी है. उन्होंने बताया कि बैठक में सैन्य मामलों, अर्थव्यवस्था, विदेशी मुद्रा, ऊर्जा और दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर चर्चा हुई.

Advertisement
X
ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान ने कहा- सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई पूरी तरह स्वस्थ हैं. (Photo- Reuters)
ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान ने कहा- सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई पूरी तरह स्वस्थ हैं. (Photo- Reuters)

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने सोमवार को कहा कि उन्होंने सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई से सात से आठ घंटे तक मुलाकात की थी और उनकी सेहत अच्छी है. खामेनेई के मार्च में अपने पिता के बाद सर्वोच्च नेता बनने के बाद से उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है.

सरकारी मीडिया के मुताबिक, पेजेशकियान ने जुलाई के अंत में खामेनेई से मुलाकात की थी. यह मुलाकात राष्ट्रपति के कार्यकाल के तीसरे साल की शुरुआत के आसपास हुई थी. पेजेशकियन ने बताया कि बैठक के दौरान खामेनेई ने एकता और आपसी सहयोग का संदेश दिया.

पेजेशकियान ने हाल के हफ्तों में खामेनेई से संपर्क को लेकर अलग-अलग बातें कही हैं. 21 जुलाई को उन्होंने कहा था कि सर्वोच्च नेता के साथ बातचीत लगातार बढ़ रही है. हालांकि, अगस्त की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि खामेनेई से संपर्क करना बहुत मुश्किल हो गया है.

सम्बंधित ख़बरें

iran releases supreme leader mojtaba khamenei new video
लोगों के साथ बैठकर बतियाते दिखे मोजतबा खामेनेई! देखें नया VIDEO
Video claiming mozatwa khamne is completely healthy and safe
ईरानी मीडिया ने जारी किया मोजतबा खामेनेई का नया वीडियो
mojtaba khamenei new video amid health speculation
सेहत को लेकर अटकलों के बीच मोजतबा का नया वीडियो आया सामने
Masoud Pezeshkian Mojtaba Khamenei
न चेहरा दिखा, न हाथ मिलाया... मोजतबा से ऐसे मिले पेजेशकियान
Donald Trump and Mojtaba Khamenei
कितने दिन बंद रहेगा युद्ध? ट्रंप का ब्लॉकेड, मोजतबा ने किया जिहाद का कॉल

इन मुद्दों पर हुई बातचीत

रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई के अंत में हुई बैठक में सैन्य मामलों और फाइनेंशियल से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई. सरकारी मीडिया के अनुसार, इसमें जरूरी संसाधनों की व्यवस्था, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन और एनर्जी के इस्तेमाल के साथ-साथ दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर भी बातचीत हुई. पेजेशकियन ने कहा कि खामेनेई पूरी तरह स्वस्थ हैं. उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब खामेनेई लंबे समय से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं. इससे पहले एक अर्धसैनिक नेता ने भी भविष्य में खामेनेई की तस्वीरों और वीडियो सामने आने की बात कही थी.

Advertisement

उठ रहे थे सवाल

ईरानी राष्ट्रपति की ओर से खामेनेई की सेहत को लेकर यह बयान ऐसे समय आया है जब उनके सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देने को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. हालांकि, पेजेशकियन ने साफ तौर पर कहा है कि हालिया मुलाकात के दौरान सर्वोच्च नेता की सेहत ठीक थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Surya Grahan 2026: ग्रहण योग से करियर में ग्रोथ! जानें किन लोगों को बनाता है 'बड़ा आदमी' |
    11 अगस्त को मध्य प्रदेश के इन इलाकों में भारी वर्षा की चेतावनी, IMD की चेतावनी, क्या हो सकता है असर? |
    बांग्लादेश ने दोहराई हसीना के प्रत्यर्पण की मांग, भारत से कहा- प्रोसेस में तेजी लाएं |
    रांची में छात्रों के विधानसभा घेराव से भी नहीं बनी बात... लाठीचार्ज के खिलाफ कल बीजेपी का झारखंड बंद |
    पीएम मोदी, अमित शाह, राहुल-प्रियंका... सुप्रिया सुले की बेटी के रिसेप्शन में कौन-कौन पहुंचा |
    11 अगस्त को राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने बताया इन इलाकों में होगी ज्यादा बारिश, घर से निकलने से पहले पढ़ लें अपडेट |
    Defence Stock Crash: सब ठीक था... फिर आई एक खबर और अचानक क्रैश हो गया ये शेयर |
    झारखंड विधानसभा के बाहर कैसे फूटा युवाओं का आक्रोश, देखें ब्लैक & व्हाइट |
    ईरान जंग में ट्रंप की नई डिमांड, बोले- मरने वालों के लिए तेहरान से मुआवजा वसूलेगा अमेरिका |
    Film Wrap: तलाक की खबरों पर गुस्साई एक्ट्रेस, बेटी की याद में तड़पे संजय दत्त
    Advertisement