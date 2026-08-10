ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई की सेहत ठीक, राष्ट्रपति पेजेशकियान का दावा

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने सोमवार को कहा कि उन्होंने सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई से सात से आठ घंटे तक मुलाकात की थी और उनकी सेहत अच्छी है. खामेनेई के मार्च में अपने पिता के बाद सर्वोच्च नेता बनने के बाद से उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है.

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सरकारी मीडिया के मुताबिक, पेजेशकियान ने जुलाई के अंत में खामेनेई से मुलाकात की थी. यह मुलाकात राष्ट्रपति के कार्यकाल के तीसरे साल की शुरुआत के आसपास हुई थी. पेजेशकियन ने बताया कि बैठक के दौरान खामेनेई ने एकता और आपसी सहयोग का संदेश दिया.

पेजेशकियान ने हाल के हफ्तों में खामेनेई से संपर्क को लेकर अलग-अलग बातें कही हैं. 21 जुलाई को उन्होंने कहा था कि सर्वोच्च नेता के साथ बातचीत लगातार बढ़ रही है. हालांकि, अगस्त की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि खामेनेई से संपर्क करना बहुत मुश्किल हो गया है.

इन मुद्दों पर हुई बातचीत

रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई के अंत में हुई बैठक में सैन्य मामलों और फाइनेंशियल से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई. सरकारी मीडिया के अनुसार, इसमें जरूरी संसाधनों की व्यवस्था, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन और एनर्जी के इस्तेमाल के साथ-साथ दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर भी बातचीत हुई. पेजेशकियन ने कहा कि खामेनेई पूरी तरह स्वस्थ हैं. उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब खामेनेई लंबे समय से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं. इससे पहले एक अर्धसैनिक नेता ने भी भविष्य में खामेनेई की तस्वीरों और वीडियो सामने आने की बात कही थी.

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उठ रहे थे सवाल

ईरानी राष्ट्रपति की ओर से खामेनेई की सेहत को लेकर यह बयान ऐसे समय आया है जब उनके सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देने को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. हालांकि, पेजेशकियन ने साफ तौर पर कहा है कि हालिया मुलाकात के दौरान सर्वोच्च नेता की सेहत ठीक थी.

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