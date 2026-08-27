Facial at home: पार्लर के महंगे फेशियल को कहें बाय! घर पर बने इस गोल्ड फेशियल से मिटाएं टैनिंग, राखी पर चांद की तरह चमकेगा चेहरा

रक्षाबंधन का त्योहार खुशियों, अपनों के प्यार और सजने-संवरने का दिन होता है. इस खास मौके पर हर महिला चाहती है कि उसका चेहरा दमकता हुआ और बेदाग नजर आए. लेकिन अक्सर त्यौहार की भागदौड़ और घर के कामों की वजह से पार्लर जाकर महंगा फेशियल कराने का समय नहीं मिल पाता.

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अगर आप भी पार्लर के महंगे केमिकल वाले फेशियल से बचना चाहती हैं और 100% नेचुरल ग्लो पाना चाहती हैं तो आपकी अपनी रसोई में मौजूद हल्दी, बेसन, दही, शहद और कच्चे दूध से बेहतरीन होममेड गोल्डन फेशियल तैयार किया जा सकता है. हल्दी के एंटी-ऑक्सीडेंट और बेसन-दही के ब्लीचिंग गुण स्किन का कालापन और टैनिंग दूर करके चेहरे को सोने जैसा सुनहरा निखार देते हैं. आइए जानते हैं घर पर ही 4 आसान स्टेप्स में इस फेशियल को करने की पूरी विधि.

सामग्री (Ingredients)

क्लींजिंग के लिए: ठंडा कच्चा दूध - 2 बड़े चम्मच, कॉटन बॉल - 1

स्क्रब के लिए: चावल का आटा या सूजी - 1 बड़ा चम्मच, शहद - 1 छोटा चम्मच, गुलाब जल - 1 छोटा चम्मच

मसाज क्रीम के लिए: एलोवेरा जेल - 1 बड़ा चम्मच, बादाम का तेल या जैतून का तेल - 1/2 छोटा चम्मच, कस्तूरी हल्दी - 1 चुटकी

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गोल्डन फेस पैक के लिए: बेसन - 1 बड़ा चम्मच, दही - 1 बड़ा चम्मच, शहद - 1 छोटा चम्मच, कस्तूरी/अंबा हल्दी - 1/4 छोटा चम्मच, नींबू का रस - 1/2 छोटा चम्मच

4 स्टेप्स में करें होममेड गोल्डन फेशियल

स्टेप 1: क्लींजिंग: कॉटन बॉल को ठंडे कच्चे दूध में डुबोएं और अपने पूरे चेहरे और गर्दन को अच्छे से पोंछें. कच्चा दूध पोर्स में जमी धूल-मिट्टी और एक्स्ट्रा ऑयल को निकालकर चेहरे को गहराई से साफ करता है. इसके बाद चेहरे को सादे पानी से धो लें.

स्टेप 2: स्क्रबिंग: एक कटोरी में चावल का आटा, शहद और गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बनाएं. इसे चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से 2 से 3 मिनट तक सर्कुलर मोशन में स्क्रब करें. यह मृत त्वचा और ब्लैकहेड्स को हटाकर त्वचा को स्मूथ बनाएगा. फिर पानी से चेहरा साफ कर लें.

स्टेप 3: मसाज: एलोवेरा जेल में बादाम का तेल और 1 चुटकी कस्तूरी हल्दी मिलाएं. इस मिक्स से चेहरे की 5 से 7 मिनट तक नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करें. इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और स्किन में नेचुरल कसावट व चमक आएगी.

स्टेप 4: गोल्डन फेस पैक: अब बेसन, दही, शहद, नींबू का रस और कस्तूरी हल्दी को मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करें. इस फेस पैक को चेहरे और गर्दन पर 15-20 मिनट के लिए लगाएं.

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धोएं और मॉइश्चराइज करें: जब पैक हल्का सूख जाए तो हाथों में थोड़ा सा पानी लेकर चेहरे की हल्की मसाज करते हुए इसे ठंडे पानी से धो लें. अंत में कोई हल्का मॉइश्चराइजर या गुलाब जल लगा लें. रक्षाबंधन पर आपका चेहरा चांद की तरह चमक उठेगा.

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