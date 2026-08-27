नेपाल से पहले सैलाब ने ऊपर ऐसे मचाई थी तबाही, तिब्बत का ये वीडियो नहीं देखा होगा!

नेपाल फ्लैश फ्लड की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं. वहां आई तबाही का मंजर दिल दहलाने वाला है. लेकिन, ऊपर यानी तिब्बत के साइड हालात कैसे थे और अब वहां क्या हो रहा है? उधर की तस्वीरें ज्यादा सामने नहीं आई हैं. चलिए देखते हैं नेपाल की सीमा से पार तिब्बत में क्या हालात हैं?

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तिब्बत के ग्यिरोंग पोर्ट क्षेत्र में हुई लैंडस्लाइडिंग और अचानक आई बाढ़ की वजह से नेपाल में भारी तबाही मच गई. लैंड स्लाइड के बाद पहाड़ी नदियों में सुनामी सा वेग उठा और ये अपने साथ भारी मात्रा में कीचड़ और मलबा भी बहाकर नीचे नेपाल की तरफ काफी तेज गति से चल पड़ी.

✨🇨🇳A mudslide on the Nepalese side has caused heavy casualties and missing persons at Gyirong Port, Gyirong County, Shigatse, Xizang. Armed police officers and soldiers, together with multiple professional rescue teams, have been rushed to the site for emergency relief work.… pic.twitter.com/VrjLRVtMt7 — 🇨🇳XuZhenqing徐祯卿 (@XueJia24682) August 26, 2026

नेपाल से पहले तिब्बत में फ्लैश फ्लड और मडस्लाइडिंग ने भारी तबाही मचाई. पहाड़ों से नीचे गिरने वाले इस मडस्लाइडिंग से धूल और पानी के फवारे का ऐसा गुबार उठा, जिसकी जद में जो कुछ भी आया तबाह होता चला गया. सबसे पहले तिब्बत और नेपाल बॉर्डर पर बने इमीग्रेशन बिल्डिंग को इसने ध्वस्त कर दिया.

तिब्बत की तरफ के जो वीडियो सामने आए हैं. उसमें नदी का प्रचंड वेग देखकर कोई भी डर जाए. वीडियो नदी पूरी तरह से लकड़ी, कीचड़ और मलबों से भरी दिखाई दे रही है. इसी उफनते सैलाब ने इमीग्रेशन बिल्डिंग को हिट किया और फिर बाढ़ और भी प्रचंड रूप दिखाते हुए आगे नेपाल की तरफ बढ़ गई.

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At a press conference held in Xigaze, #Xizang, authorities said that two people have been successfully rescued following the mudslide disaster in Gyirong. The disaster has left three people dead and 558 others missing, Xinhua reported. Among those missing, 260 are foreign… pic.twitter.com/XIp3C1Tuq8 — Global Times (@globaltimesnews) August 27, 2026

तिब्बत की तरफ भी राहत बचाव शुरू हो चुका है. तिब्बत में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई है और 265 लोग लापता हैं.नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, इस इलाके में 484 पर्यटक लापता हैं. इनमें कम से कम 26 देशों के 391 विदेशी नागरिक शामिल हैं. इनमें 142 भारतीय, 47 अमेरिकी, 34 ऑस्ट्रेलियाई, 33 ब्रिटिश और 24 कनाडाई नागरिक शामिल हैं.

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तिब्बत में फायर फाइटिंग और रेस्क्यू टीम के 600 मेंबर तैनात किए गए हैं. इसके साथ ही इंजीनियरों की भी भारी- भरकम टीम वहां मौजूद है. वहां भी राहत बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है.

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