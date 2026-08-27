बर्थडे पार्टी से घर लौट रहे थे 8 लोग, रास्ते में बस ने ऑटो में मार दी टक्कर, 6 लोगों की मौके पर मौत

आंध्र प्रदेश के पलनाडु में बस और ऑटो की आमने-सामने टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो बुरी तरह पिचक गया. ऑटो में सवार छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं. पुलिस का कहना है कि यहां वेलुरु गांव के कुछ लोग एक रिश्तेदार की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने प्रकाशम जिले के कोंडामंजुलुरु गए थे. लौटते समय ये हादसा हो गया.

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घटना चिलकलूरिपेट इलाके में नेशनल हाइवे पर हुई. वेलुरु गांव के कुछ लोग प्रकाशम जिले के कोंडामंजुलुरु में एक रिश्तेदार की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने गए थे. कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी लोग ऑटो-रिक्शा से अपने गांव वापस लौट रहे थे. इसी दौरान जब ऑटो चिलकलूरिपेट के पास हाइवे पर पहुंचा, तभी विजयवाड़ा से तिरुपति की ओर जा रही एक प्राइवेट बस सामने से आ गई.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, बस तेज रफ्तार में थी और उसने ऑटो को सामने से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो बस के नीचे बुरी तरह दब गया. ऑटो में सवार छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी और राहत-बचाव में मदद की.

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सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर घायलों को ऑटो से बाहर निकाला. हादसे में गंभीर रूप से घायल दो लोगों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतकों की पहचान वेलुरु गांव के रहने वाले परिवार और रिश्तेदारों के रूप में की गई है. मृतकों में बोंटा मंगम्मा, बोंटा बाबूराव, बोंटा गंगम्मा, बोंटा संपूर्णम्मा, बोंटा मरियम्मा और एस. लक्ष्मम्मा शामिल हैं.

हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोग एक ही गांव के रहने वाले थे और आपस में रिश्तेदार थे. एक पारिवारिक समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे इन लोगों को रास्ते में ही दर्दनाक हादसे ने हमेशा के लिए अपनों से दूर कर दिया.

शुरुआती जांच में पुलिस को आशंका है कि हादसे की वजह बस की तेज रफ्तार हो सकती है. हालांकि, दुर्घटना की सही वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बस चालक की भूमिका समेत हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. एक साथ छह लोगों की मौत की खबर से वेलुरु गांव में मातम पसरा हुआ है. जिस घर में जन्मदिन की खुशी मनाकर लोग लौट रहे थे, वहीं हादसे के बाद कई परिवारों में चीख-पुकार मच गई.

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