Nvidia के CEO जेनसन हुआंग की कंपनी में वापसी के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की सीक्रेट कोशिशें बताई जा रही हैं. CBS News की रिपोर्ट के मुताबिक, हुआंग को वापस लाने के लिए ट्रंप ने Nvidia बोर्ड और वॉल स्ट्रीट के बड़े कारोबारियों से संपर्क किया. इस पूरे घटनाक्रम से विदेश मंत्री मार्को रुबियो नाराज बताए जा रहे हैं. दरअसल, रुबियो ने पहले हुआंग के चीन से जुड़े कनेक्शन को लेकर ट्रंप को चेतावनी दी थी.

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रिपोर्ट के मुताबिक, हुआंग की वापसी की कोशिशों में ट्रंप, वेंस और एनवीडिया बोर्ड के कुछ चुनिंदा लोग शामिल थे. ट्रंप चाहते थे कि हुआंग हर हाल में कंपनी में वापस आएं. इसके लिए उन्होंने कई बड़े कारोबारी नेताओं से भी समर्थन मांगा.

रिपोर्ट के मुताबिक, हुआंग की वापसी का रास्ता तब साफ हुआ, जब ट्रंप ने Nvidia बोर्ड को भरोसा दिया कि अमेरिकी प्रशासन उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं मानता. साथ ही, उनके खिलाफ अमेरिकी न्याय विभाग की कोई जांच नहीं चल रही है.

हालांकि, यह भरोसा एलिस हुआंग को लेकर नहीं था. एलिस पूर्व में सिंगापुर की कंपनी Megaspeed में अधिकारी रही हैं. उन पर Nvidia की AI चिप्स चीन तक पहुंचाने में मदद करने का आरोप है. अमेरिकी खुफिया अधिकारियों को शक है कि उन्हें चीन की खुफिया एजेंसी MSS ने जासूसी के लिए भर्ती किया था. ट्रंप ने बाद में CNBC को दिए इंटरव्यू में कहा कि जेनसन हुआंग एक अच्छी जांच के बाद आरोपों से मुक्त हो गए हैं.

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हुआंग की वापसी से ट्रंप प्रशासन में मतभेद सामने आए

जेनसेन हुआंग को वापस लाने की ट्रंप की कोशिशों से उनके प्रशासन के अंदर मतभेद भी सामने आए. रिपोर्ट के मुताबिक, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस (DNI) जय क्लेटन, जो हुआंग और एलिस के संबंधों की जांच कर रहे थे, उन्हें वापसी की रणनीति में शामिल नहीं किया गया.

वहीं अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लटनिक भी इस चर्चा से बाहर रहे. उनके विभाग की जिम्मेदारी एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्यात पर नियंत्रण लागू करने की है. CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ को भी इस पूरी प्रक्रिया से दूर रखा गया. मार्को रुबियो और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भी हुआंग की वापसी को लेकर चिंता जताई थी. लेकिन ट्रंप ने अपने फैसले पर आगे बढ़ने का रास्ता चुना.

22 नवंबर की रात Nvidia बोर्ड ने ट्रंप और वेंस को जानकारी दी कि जेनसन हुआंग को सोमवार सुबह बाजार खुलने से पहले CEO और डायरेक्टर के पद पर वापस लाया जाएगा.

हुआंग की वापसी पर रुबियो क्यों भड़के?

CBS News की रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार सुबह हुआंग की वापसी की खबर सामने आते ही मार्को रुबियो नाराज हो गए. रुबियो ने ही कुछ महीने पहले ट्रंप को हुआंग और एलिस के अफेयर को लेकर चेतावनी दी थी. उनकी एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में एलिस के चीन की खुफिया एजेंसी से संबंधों का जिक्र था.

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रुबियो ने मई में चीन जाते समय भी ट्रंप को इस मामले की जानकारी दी थी. बाद में हुआंग भी ट्रंप, वेंस और रुबियो के साथ बीजिंग पहुंचे थे. हालांकि, ट्रंप ने रुबियो की चेतावनियों को बार-बार नजरअंदाज किया.

सोमवार को जब पत्रकारों ने रुबियो से हुआंग की वापसी के बारे में पूछा, तो उन्होंने असहज मुस्कान दी और जल्दी वहां से चले गए. रुबियो के ट्रंप कैबिनेट छोड़ने की अटकलें भी चल रही हैं. ईरान संघर्ष समेत कई मुद्दों पर राष्ट्रपति से मतभेद की खबरें सामने आई हैं.

Nvidia को लेकर ट्रंप ने इतना जोर क्यों लगाया?

ट्रंप की कोशिशों के पीछे Nvidia की अमेरिकी अर्थव्यवस्था और AI सेक्टर में अहम भूमिका बताई जा रही है. अमेरिका की आर्थिक बढ़ोतरी को AI से जोड़कर देखने वाले ट्रंप के लिए Nvidia बेहद महत्वपूर्ण कंपनी है.

हुआंग के कंपनी से बाहर होने के बाद शेयर बाजार में गिरावट आई थी. ट्रंप को यह चिंता भी हो सकती थी कि हुआंग के बिना Nvidia कमजोर पड़ सकती है और AI की दौड़ में अमेरिका चीन से पीछे रह सकता है.

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ट्रंप ने CNBC से बातचीत में हुआंग की वापसी का श्रेय खुद लिया. उन्होंने कहा कि उन्होंने Nvidia बोर्ड से बात की और उन्हें हुआंग को वापस लाने के लिए मना लिया. जेनसेन हुआंग की वापसी से Nvidia को बाजार में स्थिरता मिल सकती है. लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने ट्रंप प्रशासन के भीतर राष्ट्रीय सुरक्षा, चीन और AI कारोबार को लेकर चल रही खींचतान को सामने ला दिया है.





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