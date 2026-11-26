राहु अभी कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में विद्यमान हैं. लेकिन 5 दिसंबर को दोनों ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है. इस दिन राहु मकर राशि में और केतु कर्क राशि में चले जाएंगे. राहु-केतु का यह राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. ज्योतिषाचार्य शैलेंद्र पांडेय के अनुसार, राहु-केतु के इस गोचर का असर सीधे लोगों की आर्थिक स्थिति और निजी जीव पर पड़ेगा. अगले 18 महीने तक इसका जबरदस्त प्रभाव देखने को मिल सकता है.

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मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों को इस दौरान पारिवारिक मामलों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी. घर-परिवार में किसी समस्या को नजरअंदाज करने से परेशानी बढ़ सकती है. स्वास्थ्य के मामले में भी लापरवाही न करें. आर्थिक मामलों में निवेश करने से पहले अच्छी तरह विचार करें. जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान पहुंचा सकता है. इस दौरान अपनी बचत और खर्च के बीच संतुलन बनाकर चलना बेहतर रहेगा.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए राहु-केतु का गोचर संपत्ति और निवेश से जुड़े मामलों में सतर्क रहने का संकेत दे रहा है. किसी जमीन, मकान या अन्य संपत्ति में पैसा लगाने की योजना है तो सभी पहलुओं की जांच जरूर करें. करियर के मामले में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. नौकरी या कामकाज से जुड़ा कोई नया अवसर सामने आ सकता है. हालांकि, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले उसके भविष्य और परिणामों पर विचार करना जरूरी होगा.

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धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर करियर और स्थान परिवर्तन से जुड़ा रह सकता है. नौकरी या कारोबार के सिलसिले में बदलाव की स्थिति बन सकती है. कुछ लोगों को विदेश जाने या घर से दूर रहकर काम करने का अवसर मिल सकता है. इस दौरान कामकाज से जुड़े नए विकल्प सामने आ सकते हैं. किसी दूसरे शहर में रहने या नई जगह पर जिम्मेदारी संभालने की योजना भी बन सकती है. बदलाव के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना फायदेमंद होगा.

मकर राशि

मकर राशि के जातकों को अगले 18 महीने स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों में सावधानी बरतनी होगी. छोटी समस्याओं को नजरअंदाज करने से बचें. परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाए रखना भी जरूरी होगा. वैवाहिक जीवन में किसी बात को लेकर तनाव या मतभेद की स्थिति न बने, इसका ध्यान रखें. रिश्तों में बातचीत और समझदारी से काम लेना बेहतर रहेगा. जीवनसाथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों को करियर के मामले में विशेष सतर्क रहने की सलाह दी जाती है. नौकरी या कारोबार में बिना पूरी जानकारी के कोई बड़ा जोखिम न लें. किसी नए काम या निवेश से जुड़ा फैसला सोच-समझकर करना बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. ऐसे में अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें. कामकाज के दबाव के बीच आराम और दिनचर्या का भी ध्यान रखना जरूरी होगा.

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