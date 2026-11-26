Nvidia के CEO के पद पर जेनसन हुआंग की वापसी को लेकर अमेरिकी प्रशासन में हुई हलचल पर एक बड़ा खुलासा हुआ है. बताया जा रहा है कि पेंटागन के शीर्ष अधिकारियों ने एनवीडिया के बोर्ड पर दबाव बनाने के लिए कोल्ड वॉर के दौर के एक पुराने कानून 'डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट' (DPA) का इस्तेमाल करने की सलाह दी थी.

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हालांकि, पेंटागन ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है. लेकिन 'द वाशिंगटन पोस्ट' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले से जुड़े तीन लोगों के हवाले से बताया गया है कि बीते वीकेंड जब ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ सदस्य संकट में घिरी AI कंपनी एनवीडिया को लेकर बैठक कर रहे थे, तब पेंटागन के नेताओं ने एक इस आइडिया पर गौर किया.

सोमवार को एनवीडिया में हुआंग की वापसी का ऐलान होने से पहले, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और उनके सीनियर डिप्टी स्टीव फीनबर्ग सहित पेंटागन के अधिकारियों ने इस बात पर चर्चा की थी. उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि बोर्ड पर दबाव बनाने के लिए 1950 के इस कानून का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है.

दावों पर पेंटागन का इनकार

अधिकारियों का तर्क था कि ये कंपनी अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद अहम है. दूसरी तरफ, पेंटागन ने इस दावे से साफ इनकार किया है. रक्षा विभाग का कहना है कि हुआंग को बहाल करने के लिए इस कानून का इस्तेमाल करने के बारे में न तो कोई चर्चा हुई और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव लाया गया.

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वहीं, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बाजार की स्थिरता को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से हुआंग की वापसी में मध्यस्थता करने और मदद करने को कहा था. सिलिकॉन वैली के कुछ हलकों में भी हुआंग को वापस लाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल करने का विचार काफी चर्चा में रहा था.

क्या कहता है कानून और विशेषज्ञों की राय?

साल 1950 में बना 'डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट' अमेरिकी राष्ट्रपति को अर्थव्यवस्था में दखल देने का अधिकार देता है. ऐतिहासिक रूप से इसका इस्तेमाल युद्ध या नेशनल इमरजेंसी के दौरान सेना को सामान की सप्लाई करने के लिए प्राइवेट कंपनियों को निर्देश देने के लिए किया जाता रहा है.

ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान कोविड-19 महामारी में जनरल मोटर्स को वेंटिलेटर बनाने के लिए इसी कानून का सहारा लिया गया था.

क्या है इस कानून के मायने?

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ये कानून सरकारी उत्पादन आदेशों को तरजीह तो दे सकता है, लेकिन किसी निजी कंपनी के CEO को नियुक्त करने का कोई सीधा कानूनी रास्ता नहीं देता. हालांकि, इसका इस्तेमाल एक चेतावनी के तौर पर जरूर हो सकता था.

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ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, 'मूल रूप से वो एनवीडिया को अपना ज्यादा प्रोडक्शन सैन्य परियोजनाओं की ओर मोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए डीपीए का इस्तेमाल कर सकते थे.' ऐसा होने पर Nvidia के प्रोडक्शन प्लान और मुनाफे पर सीधा असर पड़ सकता था.

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