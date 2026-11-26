श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'ईठा' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भी नजर आएंगी. फिल्म 4 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसी बीच फिल्म से दोनों एक्ट्रेसेस की कुछ BTS तस्वीरें सामने आई हैं. इन तस्वीरों में दोनों हसीनाएं मराठी लुक में सजी-धजी नजर आईं. जहां अक्षरा सिंह पर्पल रंग की नौवारी साड़ी में किसी मराठी बाला से कम नहीं लगीं, वहीं श्रद्धा कपूर भी पीली नौवारी साड़ी में बेहद खूबसूरत दिखीं. दोनों की BTS तस्वीरों में उनका देसी अंदाज ही नहीं, बल्कि आपसी बॉन्डिंग भी फैंस का दिल जीत रही है. लोगों को भोजपुरी अक्षरा का जुदा अंदाज खूब पसंद आ रहा है.



पर्पल नौवारी साड़ी में छाईं अक्षरा सिंह

तस्वीरों में अक्षरा सिंह गहरे पर्पल रंग की ट्रेडिशनल नौवारी साड़ी पहने नजर आ रही हैं. साड़ी पर गोल्डन और नीले-फिरोजी रंग का खूबसूरत बॉर्डर है, जो उनके लुक को रॉयल टच दे रहा है. उन्होंने इसके साथ पिंक और गोल्डन टोन वाला एथनिक ब्लाउज पहना है. कमर पर सजा ट्रेडिशनल कमरबंद, गले में लेयर्ड नेकलेस, कानों में झुमके और हाथों में चूड़ियां उनके मराठी लुक को कंप्लीट कर रही हैं. उन्होंने नाक में मराठी नथ भी पहनी है, जो उनके इस मराठी लुक में चार-चांद लगा रही है.



पीली नौवारी में श्रद्धा कपूर का मराठी अंदाज

वहीं श्रद्धा कपूर पीले रंग की नौवारी साड़ी में नजर आ रही हैं. इसके साथ उन्होंने गहरे टील-ब्लू रंग का पल्लू कैरी किया है, जिस पर रंग-बिरंगी कढ़ाई वाला बॉर्डर बेहद खूबसूरत लग रहा है. गले में ट्रेडिशनल नेकलेस, हाथों में चूड़ियां और नाक में मराठी नथ पहनकर श्रद्धा ने अपने लुक को खूबसूरत बनाया. उनका यह देसी अवतार भी काफी अट्रैक्टिव है.

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अक्षरा का ये मराठी लुक लोगों को वाह-वाह कहने पर मजबूर कर रहा है. (Photo: Instagram/@singhakshara)

गजरा, बिंदी और नथ ने बढ़ाई खूबसूरती

दोनों अभिनेत्रियों ने सिर्फ साड़ी ही नहीं, बल्कि अपने हेयरस्टाइल और मेकअप से भी मराठी लुक को खास बनाया. अक्षरा के माथे पर बिंदी और बालों के जूड़े में सजा गजरा उनके लुक को ट्रेडिशनल बना रहा है. वहीं श्रद्धा ने भी जूड़े में नारंगी फूल लगाए हैं और मराठी नथ के साथ अपना लुक पूरा किया है.



घुंघरू के साथ दिखा दोनों का मस्तीभरा अंदाज

तस्वीरों में दोनों के पैरों में भारी घुंघरू भी बंधे नजर आ रहे हैं. खास बात यह है कि अक्षरा जहां लाल रंग की ट्रेडिशनल चप्पल पहने दिखीं, वहीं श्रद्धा ने घुंघरुओं के साथ काले स्पोर्ट्स शूज पहने हुए हैं. इससे उनके शूटिंग लुक में एक दिलचस्प ट्विस्ट देखने को मिला.

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श्रद्धा को गले लगाकर अक्षरा ने क्लिक की सेल्फी

एक तस्वीर में अक्षरा और श्रद्धा एक-दूसरे को गले लगाते हुए सेल्फी लेती दिख रही हैं. दोनों का मस्तीभरा अंदाज उनकी शानदार बॉन्डिंग दिखा रहा है. वहीं दूसरी तस्वीर में दोनों साथ खड़े होकर कैमरे के लिए पोज देती नजर आईं. मराठी साज-श्रृंगार में सजी इन दोनों हसीनाओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब ध्यान खींच रही हैं.

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