scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Flydubai में खूनी खेल से पहले दर्जनों ओमानी पायलट्स की इजरायल यात्रा पर उठे सवाल

चैनल 12 की रिपोर्ट में कहा गया कि फ्लायदुबई हमले ने इजरायली विमानन सुरक्षा की बड़ी चूक सामने ला दी, क्योंकि दर्जनों ओमानी पायलट तेल अवीव पहुंचते रहे. अब जांच इस पर टिकी है कि निगरानी कहां टूटी, किसने जिम्मेदारी निभाई नहीं, और सह-पायलट ने हमला अकेले किया या किसी के इशारे पर.

Advertisement
X
फ्लाइट में पायलट पर हमला करने वाला को-पायलट ओमानी था. (Photo- Getty)
फ्लाइट में पायलट पर हमला करने वाला को-पायलट ओमानी था. (Photo- Getty)

फ्लाईदुबई फ्लाइट में ओमानी को-पायलट के हमले के बाद इजरायल की एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर सवाल खड़े हो गए हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायली सुरक्षा एजेंसियों ने उन पायलटों पर लगी पाबंदी को ठीक से लागू नहीं किया, जिनके देशों के इजरायल से रिश्ते नहीं हैं. हमले को इजरायली यात्रियों, कैप्टन और दूसरे पायलट्स ने नाकाम किया था.

रिपोर्ट के मुताबिक, हमले को फ्लाइट के ओमानी को-पायलट ने अंजाम दिया. उसने पहले कैप्टन पर चाकू से हमला किया और फिर कथित तौर पर विमान को जानबूझकर क्रैश करने की कोशिश की. विमान की सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. इसके बाद यात्रियों को इजरायल पहुंचाया गया.

यह भी पढ़ें: जब हाईजैक हुआ प्लेन... फिर आतंकी कुछ नहीं कर पाए और इजरायली सेना ऐसे 103 यात्रियों को युगांडा से बचा ले गई!

सम्बंधित ख़बरें

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजरायल जा रहे फ्लाईदुबई विमान में कथित हमले के आरोपी को-पायलट का ईरान से संबंध हो सकता है (Photo: White House)
फ्लाईदुबई विमान के हमले में ईरान का हाथ? ट्रंप ने कहा- ‘हां, ऐसा लग रहा’
हवाई सफर में आशंकाओं का एक ठिकाना कॉकपिट भी बन गया. (प्रतिनिधि फोटो- Pixel)
फ्लाय दुबई फ्लाइट से जन्मा एक और फोबिया
Operation Entebbe 1976
आतंकी कुछ नहीं कर पाए... इजरायली सेना हाईजैकर्स से ऐसे छुड़ा ले गई 103 यात्री!
How Indian pilot Captain Smith saved flight from 9/11 style attack
भारतीय पायलट ने टाला 9/11 जैसा हमला, बचाई 174 यात्रियों की जान
Indian pilot Captain Smith saves Fly Dubai flight after co-pilot attack.
फ्लाई दुबई विमान को क्रैश करने की साजिश नाकाम

दर्जनों ओमानी पायलट इजरायल पहुंचे

चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल ने पिछले कुछ सालों में दर्जनों ओमानी पायलट्स को तेल अवीव में उड़ान भरने की अनुमति दी. ओमान के इजरायल से राजनयिक संबंध नहीं हैं. अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत ऐसे देशों के पायलटों पर इजरायल में उड़ान भरने को लेकर रोक है, जिनके इजरायल से संबंध नहीं हैं.

Advertisement

रिपोर्ट में कहा गया कि इजरायल ने इस पाबंदी की निगरानी विदेशी एयरलाइंस पर छोड़ दी और उनसे नियम लागू करने की उम्मीद की. शिन बेट ने भी फ्लाईदुबई के पायलट्स की पृष्ठभूमि की अलग से जांच नहीं की. उसने सिर्फ एयरलाइन से कहा था कि ऐसे देशों के पायलट्स का इस्तेमाल न किया जाए, जिनके इजरायल से संबंध नहीं हैं.

शिन बेट और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री पर सवाल

इजरायली ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने कहा कि शिन बेट ने फ्लाईदुबई से जुड़े किसी खास खतरे को लेकर चेतावनी नहीं दी थी. सिर्फ सामान की ज्यादा जांच करने को कहा गया था. रिपोर्ट में एक एयरलाइन अधिकारी के हवाले से कहा गया कि शिन बेट के पास पायलटों की जानकारी हासिल करने के साधन थे, लेकिन हाल के वर्षों में ऐसी जांच नहीं की गई.

स्टेट कंप्ट्रोलर ऑफिस ने भी 2024 में सरकार से एयर ट्रैवल से जुड़े सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की समीक्षा करने की सिफारिश की थी. अब ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और सेंटर फॉर एविएशन सिक्योरिटी ऑपरेशंस की भूमिका की भी जांच हो रही है.

जांच में क्या सामने आया?

यूएई और सऊदी अरब में फ्लाईदुबई मामले की जांच जारी है. शिन बेट और मोसाद भी दोनों देशों की एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहे हैं. सऊदी अरब ने बताया कि घायल कैप्टन और को-पायलट इलाज के बाद गुरुवार सुबह अबू धाबी रवाना हो गए.

Advertisement

यह भी पढ़ें: ओमानी पायलट से सच उगलवाना चाहता है इजरायल, लेकिन फंस रहा एक पेच

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, को-पायलट ने कथित तौर पर राष्ट्रीयतावादी वजहों से हमला किया. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ओमानी को-पायलट को इस्लामिस्ट कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित किया गया था. हालांकि, यूएई अभी किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है.

मोसाद और शिन बेट यह भी जांच कर रहे हैं कि को-पायलट ने अकेले हमला किया या किसी आतंकी संगठन की ओर से. फिलहाल शुरुआती आकलन में उसके अकेले राष्ट्रीयतावादी मकसद से हमला करने की बात सामने आ रही है. ईरान की भूमिका होने की संभावना को लेकर भी जांच जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बच्चा रोया तो मां ने बजाई हनुमान चालीसा, 2 मिनट में सो गया! चीनी महिला का वीडियो वायरल |
    रेजीनगर में चुनावी जुलूस के दौरान हादसा, ट्रक की चपेट में आने से नाबालिग लड़की की मौत |
    3 महिलाओं की हत्या का 4 साल बाद कैसे हुआ खुलासा? देखें वारदात |
    Flydubai में खूनी खेल से पहले दर्जनों ओमानी पायलट्स की इजरायल यात्रा पर उठे सवाल |
    Dry Jeera Arbi Recipe: पितृ पक्ष में बनाएं चटपटी जीरा अरबी, बिना प्याज-लहसुन 5 मिनट में होगी तैयार; आसान है रेसिपी |
    Drishyam The Conclusion Review: पुलिस का बिछाया जाल-सबूतों से फिर घिरा विजय, सस्पेंस दमदार पर नया कुछ नहीं |
    वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, लो प्रेशर एरिया से मौसम लेगा यू-टर्न, 2-7 अक्टूबर के बीच इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट |
    Shani Vakri 2026: अक्टूबर में शनि की उल्टी चाल बढ़ाएगी 3 राशियों की टेंशन! अगले 30 दिन तक रहें सतर्क |
    सऊदी-कतर की सुरक्षा के लिए अमेरिका की तैयारी, भेजीं 2 और पैट्रियट मिसाइल बैटरियां |
    India World Cup Schedule: ऑस्ट्रेलिया से टीम इंड‍िया का वर्ल्ड कप ओपनर, 3 दिन बाद पाकिस्तान से भिड़ंत, ऐसा है भारत का फुल शेड्यूल
    Advertisement