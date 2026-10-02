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रेजीनगर में प्रचार की गाड़ी से नाबालिग लड़की की मौत, उपचुनाव में बना सियासी मुद्दा

पश्चिम बंगाल के रेजीनगर में चुनावी जुलूस के दौरान ट्रक की चपेट में आने से एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, बच्चों को टॉफियां बांटी जा रही थीं, इसी दौरान एक छोटे ट्रक ने कथित तौर पर लड़की को टक्कर मार दी.

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नंदीग्राम और रेजीनगर सीटों पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होना है. (Photo: Representational)
नंदीग्राम और रेजीनगर सीटों पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होना है. (Photo: Representational)

पश्चिम बंगाल के रेजीनगर में एक चुनावी रैली के दौरान वाहन की टक्कर से एक नाबालिग लड़की की मौत के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए गणतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी शफीउज्जमां शेख के प्रचार के दौरान यह हादसा हुआ.

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, जुलूस के दौरान टॉफियां बांटी जा रही थीं, जिससे बच्चे उन्हें लेने के लिए इकट्ठा हो गए. भीड़ के बीच, जुलूस के पीछे आ रहे एक छोटे ट्रक ने कथित तौर पर लड़की को टक्कर मार दी.

लड़की को पहले कई अस्पतालों में ले जाया गया और फिर कोलकाता के एनआरएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. उसकी मौत ने रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव से राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है.

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गुरुवार को, सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी उम्मीदवार शखरब सरकार के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करने से पहले मृत नाबालिग लड़की के परिवार से मुलाकात की.

यह भी पढ़ें: INDIA ब्लॉक में शामिल होना चाहता है TMC का बागी गुट, ममता बनर्जी को बाहर करने की रखी शर्त

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रैली में, उन्होंने परिवार के प्रति एकजुटता व्यक्त की और कहा कि हालांकि चुनावी प्रतिबंधों के कारण वह तत्काल सहायता की घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन 9 अक्टूबर के बाद आचार संहिता हटने पर वह हर संभव सहायता प्रदान करेंगे. 

बता दें, नंदीग्राम और रेजीनगर सीटों पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होना है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हुमायूं कबीर ने नवादा और रेजीनगर दोनों सीटों से जीत दर्ज की थी, जीत के बाद उन्होंने रेजीनगर सीट छोड़ दी.

(Input: Sabyasachi Banerjee)

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