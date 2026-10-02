India World Cup schedule: 2027 वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल 1 अक्टूबर को रात में सामने आ गया. टीम इंड‍िया के अभियान की शुरुआत ही बड़ी टक्कर से होगी. पिछली बार की उपविजेता टीम इंडिया 7 अक्टूबर को केपटाउन के न्यूलैंड्स स्टेडियम में मौजूदा चैम्प‍ियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच खेलेगी.

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इसके तीन दिन बाद यानी 10 अक्टूबर को भारतीय टीम की भिड़ंत चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगी. दोनों टीमें जोहान‍िसबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में आमने-सामने होंगी.

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भारत को ग्रुप-A में ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, सह-मेजबान जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और एक क्वालिफायर के साथ रखा गया है. टीम इंडिया 14 अक्टूबर को सेंचुरियन (अब त्श्वाने) में अफगानिस्तान से खेलेगी. इसके बाद 17 अक्टूबर को ब्लूमफोंटेन में क्वालिफायर से मुकाबला होगा. भारत का ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच 24 अक्टूबर को नए विक्टोरिया फॉल्स स्टेडियम में सह-मेजबान जिम्बाब्वे के खिलाफ होगा.

ग्रुप स्टेज के बाद 25 अक्टूबर से सुपर 7 का दौर शुरू होगा. दोनों ग्रुप से शीर्ष तीन टीमें और दोनों ग्रुप में चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीम सुपर 7 में पहुंचेगी.

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आईसीसी की सीडिंग के मुताबिक भारत को A1, ऑस्ट्रेलिया को A2 और पाकिस्तान को A3 रखा गया है. इंग्लैंड B4 है, जबकि न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका को क्रमशः B1, B2 और B3 सीडिंग मिली है. अगर इनमें से कोई टीम क्वालिफाई नहीं करती है तो उसकी जगह क्वालिफाई करने वाली टीम को वही सीडिंग मिलेगी.

भारत और पाकिस्तान अगर सुपर 7 के लिए क्वालिफाई करते हैं तो दोनों की 7 नवंबर को केपटाउन में फिर टक्कर होगी. इससे पहले भारत 28 अक्टूबर को जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में ऑस्ट्रेलिया से भी भिड़ेगा.

टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल 17 नवंबर को केपटाउन और दूसरा सेमीफाइनल 18 नवंबर को सेंचुरियन में होगा. फाइनल 21 नवंबर को जोहान‍िसबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में खेला जाएगा.

वनडे वर्ल्ड कप में कितने वेन्यू?

वर्ल्ड कप में कुल 12 वेन्यू पर मुकाबले होंगे. नामीबिया के विंडहोक में तीन सुपर सीरीज मैच और तीन ग्रुप मैच होंगे. जिम्बाब्वे में हरारे, बुलावायो और विक्टोरिया फॉल्स के वेन्यू होंगे.साउथ अफ्रीका में केपटाउन, पार्ल, जोहान‍िसबर्ग, त्श्वाने (सेंचुरियन), ब्लूमफोंटेन, डरबन, कुगोंपो सिटी और गकेबरहा में मुकाबले खेले जाएंगे.

टिकटों की कीमत 9.62 अमेरिकी डॉलर (158 रैंड) से शुरू होकर 31.31 अमेरिकी डॉलर (514 रैंड) तक होगी. आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने कहा कि शेड्यूल और टिकट बैलेट की शुरुआत वर्ल्ड कप की दिशा में अहम पड़ाव है और आईसीसी की कोशिश है कि किफायती टिकटों के जरिए ज्यादा से ज्यादा फैन्स टूर्नामेंट से जुड़ सकें.

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भारत के वनडे वर्ल्ड कप में ग्रुप मुकाबले

7 अक्टूबर- भारत vs ऑस्ट्रेलिया, केप टाउन

10 अक्टूबर- भारत vs पाकिस्तान, जोहानिसबर्ग

14 अक्टूबर- भारत vs अफगानिस्तान, सेंचुरियन

17 अक्टूबर- भारत vs क्वालिफायर A, ब्लोमफोंटेन

24 अक्टूबर- जिम्बाब्वे vs भारत, विक्टोरिया फॉल्स



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