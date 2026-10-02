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Shani Vakri 2026: अक्टूबर में शनि की उल्टी चाल बढ़ाएगी 3 राशियों की टेंशन! अगले 30 दिन तक रहें सतर्क

Shani Vakri 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 26 जुलाई को वक्री हुए शनि दिसंबर में मार्गी होंगे, जिसके कारण अक्टूबर का पूरा महीना शनि की उल्टी चाल के प्रभाव में रहेगा. इस अवधि में कई जातकों को मानसिक तनाव और आर्थिक चुनौतियों से बचने के लिए बेहद सतर्क रहना होगा. तो आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

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शनि वक्री (Photo: ITG)
शनि वक्री (Photo: ITG)

Shani Vakri 2026: वैदिक ज्योतिष में शनि देव को समस्त जीवों के कर्मों का लेखा-जोखा रखने वाला 'कर्मफलदाता' और 'न्याय का देवता' माना गया है. जब भी शनि की चाल में बदलाव होता है, तो इसका सीधा प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर पड़ता है. गणना के मुताबिक, इस साल 26 जुलाई 2026 को वक्री हुए शनि देव आगामी 11 दिसंबर 2026 को मार्गी होंगे. लगभग 138 दिनों तक चलने वाली इस वक्री अवस्था के कारण अक्टूबर का पूरा महीना शनि के उल्टी चाल के प्रभाव में रहने वाला है.

शनि की यह वक्री गति कुछ राशियों के लिए मानसिक तनाव, आर्थिक चुनौतियां और कार्यक्षेत्र में अड़चनें लेकर आ सकती है. आइए जानते हैं कि अक्टूबर 2026 में शनि की वक्री चाल से किन 3 राशियों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है.

कर्क राशि (Cancer)

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कर्क राशि के जातकों को इस महीने करियर और निजी रिश्तों दोनों मोर्चों पर उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. यदि आपको अचानक कहीं से धन लाभ या वित्तीय अवसर नजर आ रहे हैं, तो बिना सोचे-समझे या जल्दबाजी में कोई अंतिम फैसला न लें. परिवार या मित्रों के बीच गुस्से पर नियंत्रण रखें और अपना आत्मविश्वास मजबूत बनाए रखें. किसी करीबी की नाराजगी या गलतफहमी आपकी मानसिक परेशानी का कारण बन सकती है, जिसे बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें.

सिंह राशि (Leo) 

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सिंह राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना स्वास्थ्य और बड़े वित्तीय फैसलों के लिहाज से थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. इस दौरान किसी भी तरह के जल्दबाजी भरे आर्थिक निर्णय या बड़े निवेश से बचें. पारिवारिक जीवन में किसी बात को लेकर मतभेद या विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए घर-परिवार में बातचीत के दौरान धैर्य और नरमी बनाए रखें. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में कुछ छोटी-मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसे में संयम से काम लेना ही बुद्धिमानी होगी.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के स्वामी स्वयं न्याय के देवता शनि ग्रह हैं. अपनी ही राशि के स्वामी की वक्री चाल के कारण इस अवधि में आपको धन से जुड़े मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी. पुराने कर्ज, उधारी या निवेश से जुड़े फैसले बेहद सोच-समझकर लें. इस दौरान बेवजह के बढ़ते खर्च आपके मासिक बजट को बिगाड़ सकते हैं. कार्यस्थल पर अपनी तरफ से पूरी मेहनत करने के बावजूद मनचाहा परिणाम मिलने में थोड़ा विलंब हो सकता है, इसलिए निराश होने के बजाय अपने प्रयासों को निरंतर रखें.

शनि के अशुभ प्रभावों से बचने के उपाय

- शनिवार और मंगलवार के दिन सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की पूजा-अर्चना करें.

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- शनिवार के दिन काले वस्त्र, तिल का तेल, काली उड़द और जौ का दान करना अत्यंत शुभ होता है.

- जरूरतमंद और असहाय लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करें.

- नियमित रूप से शनिदेव के बीज मंत्र का जाप और शनि स्तोत्र का पाठ करने से मानसिक शांति मिलती है और बाधाएं दूर होती हैं.

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