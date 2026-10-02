Dry Jeera Arbi Recipe: पितृ पक्ष में बनाएं चटपटी जीरा अरबी, बिना प्याज-लहसुन 5 मिनट में होगी तैयार; आसान है रेसिपी

Dry Jeera Arbi Recipe: पितृ पक्ष में सभी घरों में सात्विक खाना बनाया जाता है और खाने में प्याज-लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता. ऐसे में हर दिन एक जैसी सब्जियां बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. अगर आप भी श्राद्ध के दिनों में बिना प्याज-लहसुन की कोई ऐसी सब्जी बनाना चाहते हैं, जो स्वाद में चटपटी हो और बनाने में ज्यादा समय भी न लगे, तो जीरा अरबी की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं.

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इस सब्जी की खास बात सिर्फ इसका स्वाद नहीं, बल्कि इसे बनाने का तरीका भी है. इसमें अरबी को पहले हल्का उबाला जाता है, जिससे इसका छिलका आसानी से उतर जाता है और अरबी टूटती भी नहीं. इसके बाद जीरा, अजवाइन और कुछ सिंपल मसालों से इसका स्वाद बढ़ाया जाता है. सबसे खास ट्रिक है कि सूखे मसाले आखिर में डाले जाते हैं, जिससे वे अरबी पर अच्छी तरह चिपक जाते हैं और हर बाइट में मसाले का स्वाद आता है. चलिए जानते हैं कैसे पितृ पक्ष में झटपट जीरा मसाला अरबी बना सकते हैं.



जीरा अरबी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

अरबी- 500 ग्राम

सरसों का तेल- 2 से 3 बड़े चम्मच

जीरा- 1 बड़ा चम्मच

अजवाइन- 1 छोटा चम्मच

हींग- 1 चुटकी

धनिया- 1 छोटा चम्मच, हल्का कुटा हुआ

अदरक- 1 छोटा चम्मच, बारीक कटी

हरी मिर्च- 2 से 3, कटी हुई

हल्दी- ½ छोटा चम्मच

धनिया पाउडर- 1 छोटा चम्मच

काली मिर्च- ½ छोटा चम्मच

चिली फ्लेक्स- 1 छोटा चम्मच

अमचूर पाउडर- 1 छोटा चम्मच

काला नमक- ½ छोटा चम्मच

कसूरी मेथी- थोड़ी सी

पुदीना पाउडर- ½ छोटा चम्मच (ऑप्शनल)

नमक- स्वादानुसार

बनाने का तरीका



1. सबसे पहले अरबी को अच्छी तरह धो लें. कोशिश करें कि थोड़ी लंबी अरबी लें, क्योंकि जीरा अरबी में लंबी कटी हुई अरबी ज्यादा अच्छी लगती है.



2. अब अरबी को प्रेशर कुकर में डालें और इसमें इतना ही पानी डालें कि अरबी पूरी तरह पानी में न डूबे. कुकर का ढक्कन लगाकर सिर्फ एक सीटी लगाएं और गैस बंद कर दें.

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3. कुकर को अपने आप ठंडा होने दें. अरबी को तुरंत गर्म-गर्म छीलने की गलती न करें. जब अरबी पूरी तरह ठंडी हो जाए, तब इसका छिलका आसानी से निकल जाएगा और हाथ जलने का डर भी नहीं रहेगा.

4. छिली हुई अरबी को लंबाई में काट लें. अगर अरबी बहुत बड़ी है तो इसे 3-4 टुकड़ों में भी काट सकते हैं. कोशिश करें कि टुकड़े बहुत छोटे न हों, क्योंकि इस रेसिपी में लंबी अरबी ही ज्यादा अच्छी लगती है.

5. अब कड़ाही में सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह गर्म करें. तेल गर्म होने के बाद गैस बंद कर दें और तेल को थोड़ा ठंडा होने दें.

6. अब इसमें जीरा, हल्का कुटा हुआ धनिया, अजवाइन और हींग डालें. ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा गर्म तेल में मसाले न डालें, वरना वे जल सकते हैं और सब्जी का स्वाद कड़वा हो सकता है. अब गैस दोबारा ऑन करके मसालों को मीडियम फ्लेम पर हल्का भूनें.

7. अब कड़ाही में कटी हुई अरबी डालें और साथ में नमक भी डाल दें. अरबी को तेज आंच पर फ्राई करने के बजाय मीडियम फ्लेम पर धीरे-धीरे रोस्ट करें.



8. करीब 2-3 मिनट में अरबी पर हल्का सुनहरा रंग आने लगेगा. बस यही सही स्टेज है. इसे बहुत ज्यादा फ्राई करने की जरूरत नहीं है.

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9. अब इसमें कटी हुई अदरक, हरी मिर्च और हल्दी डालकर अच्छी तरह मिलाएं. कुछ देर भूनें ताकि अदरक का कच्चापन निकल जाए और हरी मिर्च की अच्छी खुशबू आने लगे.

10. इस रेसिपी में लाल मिर्च की जरूरत नहीं है. हरी मिर्च से ही हल्का तीखा स्वाद आ जाएगा.

11. जब अरबी अच्छी तरह रोस्ट हो जाए, तब गैस को मीडियम रखते हुए आखिर में धनिया पाउडर, काली मिर्च और चिली फ्लेक्स डालें. इन मसालों को अरबी के साथ अच्छी तरह मिलाएं और करीब 1 मिनट तक भूनें.

12. यही इस रेसिपी की सबसे खास ट्रिक है. सूखे मसाले शुरुआत में डालने के बजाय आखिर में डालने से वे तेल की हल्की परत वाली अरबी पर अच्छी तरह चिपक जाते हैं. इससे अरबी का हर टुकड़ा मसाले से कोट हो जाता है और स्वाद भी ज्यादा बढ़िया आता है.

13. अब गैस बंद करने से ठीक पहले अमचूर पाउडर, काला नमक और थोड़ी सी भुनी हुई कसूरी मेथी डालें. घर में पुदीना पाउडर है तो थोड़ा सा वो भी डाल सकते हैं. सारी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं और बस तैयार है आपकी चटपटी, खट्टी-खट्टी जीरा अरबी.



5 मिनट में तैयार होगी स्वादिष्ट जीरा अरबी

इस रेसिपी में न प्याज चाहिए, न लहसुन और न ही ढेर सारे मसालों की जरूरत है. अरबी को पहले हल्का उबालकर ठंडा करने और फिर मसालों के साथ रोस्ट करने से ये जल्दी तैयार हो जाती है. पितृ पक्ष में अगर आप बिना प्याज-लहसुन की कोई सिंपल लेकिन स्वादिष्ट सूखी सब्जी बनाना चाहते हैं, तो दादी की यs जीरा अरबी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है.

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