ओडिशा के समुद्र तट से करीब 50 नॉटिकल मील दूर मंगलवार को एक बड़ा समुद्री हादसा टल गया. तकनीकी खराबी के चलते बीच समंदर में फंसे जहाज एम वी विश्व उदय पर पानी भरने लगा था. जहाज के डूबने का खतरा बढ़ रहा था और उस पर 27 क्रू मेंबर्स सवार थे.

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सूचना मिलते ही भारतीय तटरक्षक बल और पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ने संयुक्त अभियान शुरू किया और सभी 27 लोगों को सुरक्षित बचा लिया. अधिकारियों के मुताबिक, जहाज को सुरक्षित खींचकर पारादीप बंदरगाह की बाहरी सीमा के पास लाया गया. मंगलवार सुबह उसे वहां लंगर डालकर रोक दिया गया.

अधिकारियों के मुताबिक, एम वी विश्व उदय पश्चिम बंगाल के हल्दिया पोर्ट से पूर्वी अफ्रीका के मोजांबिक जा रहा था. इसी दौरान जहाज का प्रोपेलर शाफ्ट खराब हो गया. इसके चलते जहाज की गति और संचालन प्रभावित हुआ और वह समुद्र के बीच फंस गया. इस तकनीकी खराबी के बाद जहाज के इंजन रूम में पानी भरने लगा. हालात बिगड़ता देख शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) ने पारादीप पोर्ट अथॉरिटी से तत्काल मदद मांगी.

खराब मौसम में तटरक्षक बल ने संभाला मोर्चा

भारतीय तटरक्षक बल के मुताबिक, 15 और 16 नवंबर की दरमियानी रात रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. इसके लिए ICGS Amulya और ICGS Vijaya को तैनात किया गया. समुद्र में खराब हालात के बावजूद तटरक्षक बल की विशेष टीम जहाज पर पहुंची. टीम ने पानी निकालने के लिए पंप लगाए और इंजन रूम में पानी घुसने की रफ्तार को रोकने में कामयाबी हासिल की.

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जहाज को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया

पारादीप पोर्ट अथॉरिटी और तटरक्षक बल की संयुक्त कोशिशों से जहाज को सुरक्षित जगह तक खींचा गया. इस दौरान सभी 27 क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया. समय रहते की गई कार्रवाई ने जहाज पर सवार लोगों की जान बचा ली. बीच समंदर में तकनीकी खराबी और पानी भरने से शुरू हुआ संकट एक बड़े हादसे में बदल सकता था, लेकिन दोनों एजेंसियों के तालमेल से सभी की सुरक्षित जान बच गई.

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