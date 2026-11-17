Gujarati Pudla Recipe: सुबह और शाम चाय के साथ नाश्ते में कुछ टेस्टी खाने का मन करता है. नमकीन, समोसा, कचौडी हर बार अच्छे नहीं लगते हैं और रोज-रोज एक जैसी चीज खाकर मन भी भर जाता है. अगर आपको भी नया खाने का मन है तो आप घर पर गुजराती पुडला ट्राई कर सकते हैं, जिसका स्वाद आपको बहुत पसंद आएगा.

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चने के आटे से बनने वाला गुजराती पुडला झटपट बन जाता है और यह दिखने में पैनकेक और चीला जैसा लगता है. घर में मौजूद कुछ मसालों और फ्रेश मेथी से इसको बनाया जाता है और नाश्ते और हल्के डिनर के तौर पर बना सकते हैं. गरमागरम पुडला बहुत टेस्टी लगता है और इसको बनाने में भी समय नहीं लगता है. आइए घर पर गुजराती पुडला बनाने की आसान रेसिपी जानते हैं.

गुजराती पुडला के लिए इंग्रेडिएंट्स

चने का आटा- 1 कप

चावल का आटा- ¼ कप

दही: 2-3 बड़े चम्मच

हरी मिर्च-अदरक का पेस्ट: 1 छोटा चम्मच

हल्दी पाउडर: ¼ छोटा चम्मच

अजवाइन: ¼ छोटा चम्मच

हींग: 1 चुटकी

बारीक कटी सब्जियां: ½ कप (प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, कद्दूकस की हुई लौकी या ताजी मेथी)

हरा धनिया: बारीक कटा हुआ (¼ कप)

नमक: स्वादानुसार

तेल या घी: सेंकने के लिए

पानी: लगभग ¾ कप

गुजराती पुडला बनाने का आसान तरीका

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सबसे पहले एक बड़े कटोरे में चने और चावल का आटा और दही डालकर अच्छी तरह से मिला लें. बैटर में हल्दी, अजवाइन, हींग, मिर्ची-अदरक का पेस्ट, नमक और पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लें. घोल ज्यादा पतला और गाढ़ा नहीं होना चाहिए. इस घोल में बारीक कटी हुई सब्जियां और हरा धनिया मिलाकर करीबन 10 मिनट के लिए ढककर रख दें. पैन को गर्म करें और उस पर हल्का तेल या घी लगाएं और उसके बाद एक बड़ा चम्मच भरकर बैटर को डालें और घुमाकर चीला जैसी शेप बनाएं. इसको लो और मिडियम फ्लेम पर किनारों को थोड़ा तेल डालकर गोल्डन होने तक दोनों तरफ से सेंक लें.

इस तरीके से करें सर्व

चने के आटे से बना गुजराती पुडला आप धनिया-पुदीना की चटनी, टमाटर की चटनी और चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं. इसका स्वाद चटनी के साथ कई गुना बढ़ जाता है. इसको आप बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं.

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