Gujarati Pudla Recipe: सुबह और शाम चाय के साथ नाश्ते में कुछ टेस्टी खाने का मन करता है. नमकीन, समोसा, कचौडी हर बार अच्छे नहीं लगते हैं और रोज-रोज एक जैसी चीज खाकर मन भी भर जाता है. अगर आपको भी नया खाने का मन है तो आप घर पर गुजराती पुडला ट्राई कर सकते हैं, जिसका स्वाद आपको बहुत पसंद आएगा.
चने के आटे से बनने वाला गुजराती पुडला झटपट बन जाता है और यह दिखने में पैनकेक और चीला जैसा लगता है. घर में मौजूद कुछ मसालों और फ्रेश मेथी से इसको बनाया जाता है और नाश्ते और हल्के डिनर के तौर पर बना सकते हैं. गरमागरम पुडला बहुत टेस्टी लगता है और इसको बनाने में भी समय नहीं लगता है. आइए घर पर गुजराती पुडला बनाने की आसान रेसिपी जानते हैं.
गुजराती पुडला के लिए इंग्रेडिएंट्स
गुजराती पुडला बनाने का आसान तरीका
इस तरीके से करें सर्व
चने के आटे से बना गुजराती पुडला आप धनिया-पुदीना की चटनी, टमाटर की चटनी और चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं. इसका स्वाद चटनी के साथ कई गुना बढ़ जाता है. इसको आप बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं.