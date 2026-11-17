महाराष्ट्र में सूखे की मार झेल रहे किसानों की मदद के लिए NCP के विधायकों ने अपनी एक महीने की पूरी सैलरी दान कर दी है. पार्टी के विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्यों ने यह रकम मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराई है. इस फैसले के जरिए NCP ने किसानों के संकट में उनके साथ खड़े होने का संदेश दिया है.

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मंगलवार, 17 सितंबर को पार्टी ने इसकी जानकारी दी. NCP के मुताबिक, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों (MLC) ने सोमवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चेक सौंपे. इस दौरान NCP की राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के साथ पार्टी के वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद रहे. इस रकम का इस्तेमाल राज्य के सूखा प्रभावित किसानों की मदद के लिए किया जाएगा.

हालांकि, पार्टी ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि सभी विधायकों की ओर से जमा की गई कुल रकम कितनी है. लेकिन इस फैसले को किसानों तक आर्थिक मदद पहुंचाने की दिशा में पार्टी की सामूहिक पहल के तौर पर देखा जा रहा है.

अजित पवार की सीख का किया जिक्र

इस फैसले के साथ NCP ने दिवंगत नेता अजित पवार का भी जिक्र किया. पार्टी के बयान में कहा गया कि किसानों के संकट के समय उनके साथ मजबूती से खड़े रहना और उन्हें जरूरी मदद दिलाना अजित पवार की सिखाई हुई असली सीख थी.

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पार्टी ने कहा कि किसानों की परेशानी को समझना और उसे दूर करने में मदद करना उसकी सामूहिक जिम्मेदारी है. इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए विधायकों ने अपना एक महीने का वेतन राहत कोष में दिया है.

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मौके पर मौजूद रहे कई वरिष्ठ नेता

मुख्यमंत्री को चेक सौंपने के दौरान NCP के वरिष्ठ नेता और मंत्री छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ, बाबासाहेब पाटिल, नरहरि जिरवाल, दत्तात्रेय भरणे और अदिति तटकरे समेत कई नेता मौजूद रहे. महाराष्ट्र में सूखे से प्रभावित किसानों के लिए NCP की यह पहल ऐसे समय में आई है, जब उन्हें आर्थिक सहारे की जरूरत है.

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