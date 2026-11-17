बंगाल की खाड़ी में लगातार साइक्लोनी गतिविधियों ने मौसम वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा है. पिछले कुछ दिनों में तीन साइक्लोन का बनना अपने आप में असामान्य नहीं है, लेकिन इन तीनों का रुख आंध्र प्रदेश के तट की ओर होना दुर्लभ है.

और पढ़ें

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय मोहापात्र के अनुसार, इसके पीछे अल-नीनो और हिंद महासागर डाइपोल (Indian Ocean Dipole) जैसे सिस्टम की भूमिका हो सकती है. ऐसा ही पैटर्न 1987 में भी देखने को मिला था, जब अल-नीनो की स्थिति बनी हुई थी.

यह भी पढ़ें: 20 को आंध्र से टकराएगा साइक्लोन अकवान, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

डॉ. मोहापात्र ने स्पष्ट किया कि अल-नीनो की परिस्थितियों में बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से और कम अक्षांशों के आसपास साइक्लोनी सिस्टम बनने की अनुकूल परिस्थितियां विकसित होती हैं. ऐसे सिस्टम अक्सर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों की ओर बढ़ते हैं. इस बार भी साइक्लोन के लगातार आंध्र प्रदेश की दिशा में बढ़ने के पीछे यही मौसमी परिस्थितियां वजह हो सकती हैं. हिंद महासागर डाइपोल भी इस पैटर्न को प्रभावित कर रहा है.

Advertisement

बंगाल की खाड़ी में तीन साइक्लोन का बनना सामान्य मौसमी गतिविधि का हिस्सा है. हालांकि, लगातार तीनों का आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ना सामान्य नहीं है. अल-नीनो के दौरान प्रशांत महासागर के तापमान में बदलाव का असर वैश्विक वायुमंडलीय सर्कुलेशन पर पड़ता है, जिसका प्रभाव हिंद महासागर क्षेत्र में भी दिखता है.

इससे साइक्लोन के बनने की जगह और उनकी दिशा प्रभावित होती है. किसी साइक्लोन का पूरा रास्ता सिर्फ अल-नीनो से तय नहीं होता, बल्कि समुद्र की परिस्थितियां और वायुमंडलीय सिस्टम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

यह भी पढ़ें: Cyclone Akvan Live: 145 KM की रफ्तार से आएगा साइक्लोन, आंध्र से ओडिशा तक असर, जानिए रूटमैप

मौजूदा साइक्लोन और लैंडफॉल की संभावना

बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा वर्तमान साइक्लोनी सिस्टम आंध्र प्रदेश के लिए गंभीर खतरा बन सकता है. IMD के मुताबिक यह तूफान बहुत गंभीर साइक्लोनी तूफान का रूप ले सकता है. इसके 20 नवंबर को दोपहर के आसपास नेल्लोर और तुनी के बीच आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना है.

लैंडफॉल के समय हवा की रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जबकि झोंकों की रफ्तार 145 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने का अनुमान है. फिलहाल सिस्टम में हवा की रफ्तार 75 से 85 किलोमीटर प्रति घंटा है और झोंके 95 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच रहे हैं. 17 नवंबर तक इसके गंभीर साइक्लोनी तूफान और 19 नवंबर तक बहुत गंभीर साइक्लोनी तूफान में तब्दील होने की आशंका है.

Advertisement

साइक्लोन का सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में देखने को मिल सकता है. 19 और 20 नवंबर को भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है. कुछ इलाकों में 24 घंटे के भीतर 20 से 30 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है. इससे शहरी इलाकों में जलभराव, अचानक बाढ़ और निचले क्षेत्रों में पानी भरने का खतरा है.

यह भी पढ़ें: 2026 अंत में बन सकते हैं 3 साइक्लोन, 44 साल में सबसे ताकतवर, ISRO की चेतावनी

लैंडफॉल के दौरान समुद्र का जलस्तर सामान्य से 1 से 2 मीटर तक ऊपर उठ सकता है. इससे पश्चिम गोदावरी, कोनासीमा और आसपास के निचले तटीय इलाकों में खतरा बढ़ सकता है. 19 नवंबर की रात से 20 नवंबर की दोपहर तक का समय सबसे संवेदनशील रहने की आशंका है.

तेज हवाओं के कारण पेड़ उखड़ने, बिजली और टेलीफोन के खंभों को नुकसान पहुंचने तथा सड़क और रेल यातायात बाधित होने की आशंका है. कच्चे मकानों और टिन की छत वाले घरों को भी नुकसान पहुंच सकता है.

ओडिशा और तेलंगाना पर असर

साइक्लोन का प्रभाव केवल आंध्र प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा. दक्षिणी ओडिशा के जिलों में भारी बारिश और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. पूर्वी तेलंगाना में भारी बारिश के साथ 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है. लैंडफॉल के बाद साइक्लोन कमजोर होते हुए दक्षिण छत्तीसगढ़ और दक्षिण ओडिशा की ओर बढ़ सकता है. उत्तर भारत पर इसका कोई सीधा प्रभाव पड़ने का अनुमान नहीं है.

Advertisement

मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटीय और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है. साइक्लोन के दौरान सड़क, रेल और हवाई सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं. प्रशासन प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारियां कर रहा है. IMD ने लोगों से आधिकारिक मौसम बुलेटिन पर नजर रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है.

---- समाप्त ----