PAK vs SL 2nd Test:पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने रावलपिंडी में श्रीलंका के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी. दूसरे टेस्ट के पहले दिन मेहमान टीम की पहली पारी महज 98 रन पर सिमट गई. पाकिस्तान के चारों तेज गेंदबाजों ने मिलकर सभी 10 विकेट चटकाए. मोहम्मद अब्बास, रजाउल्लाह और आमेर जमाल ने 3-3 विकेट अपने नाम किए, जबकि साकिब खान को एक सफलता मिली.

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रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की हरी पिच पर श्रीलंकाई बल्लेबाज पाकिस्तानी गेंदबाजों की स्विंग और सीम मूवमेंट के सामने बेबस नजर आए. टीम ने महज 25 रन के स्कोर पर अपने चार विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद 36 रन तक पहुंचते-पहुंचते पांचवां विकेट भी गिर गया.

Struggled to get going on Day 1. Now it’s all about character. Let's make every ball count in the field and fight our way back into this! #PAKvSL #WTC27 https://t.co/xCPitMEy8z — Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) November 17, 2026

वो तो भला हो श्रीलंका के कप्तान कुसल मेंडिस का, ज‍िन्होंने 50 गेंदों पर 32 रन बनाकर कुछ संघर्ष जरूर किया. उन्होंने पांच चौके लगाए. सोनल दिनुषा ने 40 गेंदों पर 21 रन की पारी खेली. इन दोनों के अलावा कोई बल्लेबाज टिककर नहीं खेल सका. दिनेश चांदीमल ने 7, कामिंदु मेंडिस ने 8 और धनंजय डी सिल्वा ने सिर्फ 1 रन बनाया.

मोहम्मद अब्बास ने 14 ओवर में 6 मेडन रखते हुए सिर्फ 14 रन दिए और तीन विकेट झटके. रजाउल्लाह ने 8 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. आमेर जमाल ने 5.3 ओवर में 24 रन देकर तीन बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा. साकिब खान को 8 ओवर में 29 रन देकर एक विकेट मिला.

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श्रीलंका की पूरी टीम 35.3 ओवर में 98 रन पर सिमट गई. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. इससे पहले दोनों ही टीमों के बीच रावलप‍िंडी में हुआ पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था.

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