आरामदायक और किफायती सफर की बात आती है, तो सबसे ऊपर भारतीय रेलवे का नाम आता है. अब रेलवे यात्रियों के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस जैसे शानदार और हाईटेक ट्रेनें चला रही है, जिसमें तमाम ऑटोमैटिक फंक्शन मौजूद हैं. ऐसे में इन ट्रेन को आम ट्रेन की तरह ट्रीट करना कभी-कभी महंगा पड़ सकता है. इसका दिलचस्प उदाहरण देखने को मिला है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर, जहां अपने परिजनों को Vande Bharat Train से छोड़ने के लिए पहुंचे 12 लोगों को 36000 रुपये का जुर्माना देना पड़ा.

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वंदे भारत में फंस गए 12 लोग

रिपोर्ट के मुताबिक, यह पूरा मामला बीते रविवार का है, जब कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर जब वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 22415 (Varanasi-New Delhi Vande Bharat) सुबह 9:26 बजे रवाना होने को तैयार थी. इस बीच अपने परिजनों को इस ट्रेन में अंदर छोड़ने के लिए चढ़े, लेकिन 9:30 बजे ट्रेन चलने लगी और उसके उतरने से पहले ही ऑटोमैटिक दरवाजे बंद हो गए. ऐसे में ये 12 लोग ट्रेन में ही फंस गए.

79 मिनट का सफर, 36 हजार जुर्माना

आमतौर पर रेलवे स्टेशनों पर आम ट्रेनों में देखने को मिल जाता है कि लोग अपने रिश्तेदारों को ट्रेन में बिठाने जाते हैं और कुछ लोग ट्रेन चलने के बाद बोगियों से बाहर निकलते हैं, लेकिन ऐसा ही ट्रीटमेंट वंदे भारत ट्रेन के साथ करना लोगों का महंगा पड़ गया.

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दरअसल, Vande Bharat में फंसे लोगों ने ट्रेन में मौजूद स्टाफ से मदद मांगी, लेकिन उनसे साफ कह दिया गया कि इस हाईटेक ट्रेन को तुरंत नहीं रोका जा सकता. ट्रेन में हंगामा होता देख वंदे भारत स्टाफ ने टूंडला कंट्रोल रूम को अलर्ट किया और आखिरकार कानपुर से 79 मिनट के सफर के बाद रेलवे अधिकारियों ने इस ट्रेन को इटावा जंक्शन (Etawah Junction) पर बिना किसी शेड्यूल के रुकवाया गया. ट्रेन सुबह करीब 10:50 बजे इटावा स्टेशन पर पहुंची.

इतनी महंगी पड़ी छोटी सी गलती

कानपुर सेंट्रल और इटावा जंक्शन के बीच करीब 139 km की दूरी है. Vande Bharat के इटावा स्टेशन पर रुकने के बाद इसमें फंसे 12 लोगों को ट्रेन से नीचे उतारा गया और स्टेशन पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) पोस्ट तक ले जाया गया. रेलवे कमर्शियल स्टाफ ने प्रति व्यक्ति को बिना वैलिड टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट के यात्रा करने पर 3,000 रुपये का जुर्माना वसूला यानी 12 लोगों से 36,000 रुपये लिए गए.

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, वंदे भारत ट्रेनों में ऑपरेशनल सेफ्टी के लिए ऑटोमैटिक दरवाजे बंद होने वाले सिस्टम लगे हैं. इस पूरे मामले में RPF इंस्पेक्टर दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि इन लोगों के पास प्लेटफॉर्म टिकट तक नहीं था और अंदर फंसने के बाद उन्होंने ट्रेन में हंगामा भी किया था. जुर्मान वसूले जाने के बाद सभी लोगों को छोड़ दिया गया और ऐसे गलती दोबारा न करने की चेतावनी भी दी गई.

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