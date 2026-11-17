आप WhatsApp पर किसी को पर्सनल और प्राइवेट मैसेज भेजते हैं, परिवार के साथ घर की बातें करते हैं या ऑफिस की जरूरी जानकारी शेयर करते हैं. आपको लगता है कि यह बातचीत सिर्फ आपके और सामने वाले के बीच है. काफी हद तक यह सही भी है. WhatsApp में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की सुविधा है, जिसकी वजह से कंपनी का दावा है कि वह आपकी निजी चैट के मैसेज और कॉल नहीं पढ़ सकती. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी बातचीत हर हाल में सुरक्षित है.

और पढ़ें

आपकी चैट किसी ऐसे लैपटॉप पर खुली हो सकती है जिसे आपने कभी WhatsApp Web के लिए इस्तेमाल किया था. किसी ने आपके फोन का एक्सेस हासिल कर लिया हो सकता है. आपके क्लाउड बैकअप की सुरक्षा कमजोर हो सकती है या कोई जासूसी सॉफ्टवेयर आपके फोन में घुस चुका हो सकता है. यानी सवाल सिर्फ यह नहीं है कि WhatsApp आपका मैसेज पढ़ सकता है या नहीं, बल्कि यह भी है कि आपके फोन और अकाउंट तक किसकी पहुंच है.

क्या WhatsApp और Meta आपकी निजी चैट पढ़ सकते हैं?

WhatsApp के मुताबिक, आपकी निजी चैट और कॉल डिफॉल्ट रूप से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होती हैं. यह तकनीक सिग्नल प्रोटोकॉल पर आधारित है. आसान भाषा में समझें तो मैसेज भेजने से पहले ही एक खास डिजिटल लॉक से सुरक्षित हो जाता है.

Advertisement

इसे खोलने की चाबी सिर्फ भेजने वाले और पाने वाले के डिवाइस के पास होती है. बीच में वॉट्सऐफ या मेटा के सर्वर से गुजरने के बावजूद कंपनी का दावा है कि वह मैसेज का कंटेंट नहीं पढ़ सकती.

यह सिक्योरिटी सिर्फ दो लोगों की बातचीत तक सीमित नहीं है. परिवार और दोस्तों के साथ होने वाली निजी ग्रुप चैट भी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होती हैं. फोटो, वीडियो और कॉल पर भी यही सुरक्षा लागू होती है.

लेकिन यहां एक फर्क समझना जरूरी है. एन्क्रिप्शन मैसेज के कंटेंट को सुरक्षित रखता है, यह गारंटी नहीं देता कि जिस फोन पर मैसेज खुल रहा है, वह भी सुरक्षित है. अगर किसी दूसरे व्यक्ति के पास आपके फोन या अकाउंट का एक्सेस है, तो वह मैसेज पढ़ सकता है.

पहला रास्ता: WhatsApp Web या Linked Devices

आपने कभी ऑफिस के कंप्यूटर, दोस्त के लैपटॉप या किसी दूसरे डिवाइस पर वॉट्सऐप चलाया होगा. काम खत्म होने के बाद लॉगआउट करना भूल गए तो उस डिवाइस पर आपका अकाउंट जुड़ा रह सकता है.

वॉट्सऐप एक अकाउंट को मुख्य फोन के अलावा चार अन्य डिवाइस से जोड़ने की सुविधा देता है. इनमें कंप्यूटर, टैबलेट और दूसरे समर्थित डिवाइस शामिल हैं. ये डिवाइस फोन के ऑनलाइन न होने पर भी वॉट्सऐप इस्तेमाल कर सकते हैं. इन पर चैट एन्क्रिप्टेड रहती है, लेकिन अगर किसी अनजान व्यक्ति के पास उस लिंक किए गए डिवाइस का एक्सेस है तो वह आपकी बातचीत देख सकता है.

Advertisement

इसलिए समय-समय पर Linked Devices की जांच करना जरूरी है. एंड्रॉयड फोन में वॉट्सऐप खोलकर ऊपर दाईं ओर तीन डॉट पर जाएं और लिंक्ड डिवाइस चुनें.

iPhone में सेटिंग्स के अंदर लिंक्ड डिवाइसेज का विकल्प मिलेगा. यहां आपको जुड़े हुए डिवाइस दिखाई देंगे. कोई ऐसा डिवाइस दिखे जिसे आप नहीं पहचानते तो उसे खोलकर Log Out कर दें.

दूसरा रास्ता: अगर किसी को आपका फोन मिल जाए

एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं रोक सकती जिसके हाथ में आपका अनलॉक फोन है. अगर कोई आपका फोन कुछ देर के लिए भी इस्तेमाल कर लेता है तो वह आपकी चैट पढ़ सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है या मैसेज की जानकारी आगे भेज सकता है.

यही वजह है कि फोन पर स्क्रीन लॉक के साथ वॉट्सऐप का App Lock भी इस्तेमाल करना चाहिए. एंड्रॉयड में फिंगरप्रिंट लॉक और iPhone में Face ID की सुविधा उपलब्ध है. संवेदनशील बातचीत के लिए वॉट्सऐप का Chat Lock फीचर भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

तीसरा रास्ता: जासूसी सॉफ्टवेयर और हैकिंग

कई बार खतरा किसी अनजान लिंक या फर्जी ऐप से आता है. साइबर अपराधी ऐसे लिंक भेजते हैं जो देखने में सामान्य लगते हैं, लेकिन उन पर क्लिक करने या उनसे डाउनलोड की गई फाइल चलाने पर फोन में खतरनाक सॉफ्टवेयर पहुंच सकता है. कुछ मामलों में यह सॉफ्टवेयर मैसेज, फोटो, कॉल और फोन में मौजूद दूसरी जानकारी तक पहुंच बनाने की कोशिश करता है.

Advertisement

इससे भी गंभीर खतरा स्पाइवेयर का है. यह ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे किसी व्यक्ति की जानकारी के बिना उसके फोन की निगरानी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. कुछ बेहद मॉडर्न स्पाइवेयर फोन को निशाना बनाने के लिए ऐसी खामियों का फायदा उठाते हैं जिनके बारे में आम यूजर को पता भी नहीं चलता. कुछ हमलों में यूजर को किसी लिंक पर क्लिक करने की जरूरत तक नहीं पड़ती. इन्हें जीरो-क्लिक अटैक कहा जाता है.

जनवरी 2025 में WhatsApp ने बताया था कि उसने पैरागॉन नाम की स्पाइवेयर कंपनी से जुड़े एक अभियान को रोका है. कंपनी के मुताबिक, इस अभियान में करीब 90 लोगों को निशाना बनाया गया था. इनमें पत्रकार और नागरिक अधिकारों से जुड़े लोग शामिल थे. वॉट्सऐप ने प्रभावित माने गए यूजर्स को अलर्ट भेजे थे. बाद में टोरंटो यूनिवर्सिटी की सिटिजन लैब ने कुछ मामलों में Paragon के Graphite स्पाइवेयर के इस्तेमाल की फॉरेंसिक जांच भी की.

यह घटना बताती है कि एन्क्रिप्शन होने के बावजूद फोन को निशाना बनाया जा सकता है. हालांकि, ऐसे बेहद आधुनिक हमले आम यूजर्स के लिए रोजमर्रा का खतरा नहीं हैं. इनका इस्तेमाल आम तौर पर खास लोगों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है.

चौथा रास्ता: Google Drive और iCloud में सेव चैट बैकअप

Advertisement

वॉट्सऐप की चैट का बैकअप गूगल ड्राइव या iCloud पर सेव किया जा सकता है. लेकिन बैकअप की सुरक्षा को लेकर एक सेटिंग बहुत अहम है. वॉट्सऐप में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड बैकअप का विकल्प मौजूद है. इसे चालू करने पर बैकअप को पासवर्ड, 64 अंकों की एन्क्रिप्शन चाबी या उपलब्ध डिवाइसों पर पासकी की मदद से सुरक्षित किया जा सकता है.

अगर आपने यह सुरक्षा चालू नहीं की है तो बैकअप को वॉट्सऐप की सामान्य चैट एन्क्रिप्शन जितनी सुरक्षा अपने आप नहीं मिलती. इसलिए सिर्फ यह मान लेना सही नहीं है कि आपकी चैट एन्क्रिप्टेड है तो उसका क्लाउड बैकअप भी उसी तरह सुरक्षित होगा.

इसे जांचने के लिए वॉट्सऐप की सेटिंग्स में Chats और फिर Chat Backup पर जाएं. वहां End-to-end Encrypted Backup का विकल्प देखें. अगर यह बंद है तो इसे चालू करने पर विचार करें. पासवर्ड या रिकवरी चाबी को सुरक्षित जगह रखें. इसे भूलने पर बैकअप वापस पाने में परेशानी हो सकती है.

पांचवां रास्ता: बिजनेस चैट और Meta AI

WhatsApp पर किसी दुकान, बैंक, कंपनी या दूसरी सर्विस से बातचीत करते समय भी कुछ बातें समझना जरूरी है. निजी चैट और बिजनेस चैट की स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं होती. वॉट्सऐप के मुताबिक, कुछ बिजनेस अपनी बातचीत को मेटा की क्लाउड सेवाओं पर स्टोर और मैनेज करते हैं. ऐसे मामलों में मैसेज को एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड नहीं माना जाता. वॉट्सऐप चैट में सिस्टम मैसेज के जरिए यूजर को इस बारे में जानकारी देने की बात कहता है.

Advertisement

इसी तरह Meta AI से बातचीत भी सामान्य निजी चैट जैसी नहीं है. जब आप खुद Meta AI को मैसेज भेजते हैं, तो वह जानकारी Meta तक पहुंचती है ताकि AI आपके सवाल का जवाब दे सके. इसलिए बैंकिंग डिटेल, पासवर्ड, निजी दस्तावेज या ऐसी जानकारी जिसे आप किसी बाहरी सर्विस के साथ साझा नहीं करना चाहते, AI चैट में भेजने से बचें.

क्या सरकार या पुलिस भी WhatsApp मैसेज पढ़ सकती है?

यह सवाल अक्सर उठता है कि क्या सरकार या पुलिस वॉट्सऐप से किसी की निजी चैट मांग सकती है. कंपनी का कहना है कि वह निजी मैसेज का कंटेंट नहीं पढ़ सकता, इसलिए सामान्य तौर पर वह किसी ऐसे मैसेज का कंटेंट नहीं दे सकता जो उसके पास पढ़ने योग्य रूप में मौजूद ही नहीं है.

लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जांच एजेंसियां वॉट्सऐप से कोई जानकारी मांग ही नहीं सकतीं. कंपनी के पास अकाउंट और सेवा के इस्तेमाल से जुड़ी कुछ दूसरी जानकारी हो सकती है. वैध कानूनी अनुरोध मिलने पर वह अपने पास उपलब्ध जानकारी साझा कर सकती है. इसमें कुछ मामलों में फोन नंबर, IP एड्रेस, प्रोफाइल से जुड़ी जानकारी या सेवा इस्तेमाल करने से जुड़े तकनीकी रिकॉर्ड शामिल हो सकते हैं.

यहां मेटाडेटा को समझना जरूरी है. मेटाडेटा का मतलब मैसेज में लिखी बात नहीं, बल्कि उसके आसपास की जानकारी है. जैसे अकाउंट कब इस्तेमाल हुआ, किस समय मैसेज भेजा गया, कौन सा डिवाइस इस्तेमाल हुआ या किस IP एड्रेस से कनेक्शन बना. वॉट्सऐप का कहना है कि वह हर यूजर के लिए किसने किससे बात की, इसका पूरा लॉग नहीं रखता. फिर भी कंपनी कुछ तकनीकी और इस्तेमाल से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करती है.

Advertisement

---- समाप्त ----