scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मिस्र का रहने वाला परिवार, भारत से कनेक्शन... कौन हैं अब्दुल सईद जो बन सकते हैं US के पहले मुस्लिम सीनेटर

अमेरिका के मिशिगन में डेमोक्रेटिक सीनेट प्राइमरी जीतकर अब्दुल अल-सईद ने हेली स्टीवंस को करीबी मुकाबले में पीछे छोड़ा और अब नवंबर में उनका सामना रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स से होगा. बेंगलुरु और दुबई से जुड़े संपत्ति खुलासों के बीच उनकी जीत की काफी चर्चा हो रही है.

Advertisement
X
अब्दुल अल-सईद ने मिशिगन में सीनेट चुनावी की उम्मीदवारी जीती है. (Photo- X/@AbdulElSayed)
अब्दुल अल-सईद ने मिशिगन में सीनेट चुनावी की उम्मीदवारी जीती है. (Photo- X/@AbdulElSayed)

अमेरिका के मिशिगन में डेमोक्रेटिक सीनेट प्राइमरी जीतकर अब्दुल अल-सईद ने अमेरिकी राजनीति में अपनी जगह बना ली है. उन्होंने पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट उम्मीदवार और सांसद हेली स्टीवंस को बेहद करीबी मुकाबले में हराया. अब नवंबर में उनका मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व सांसद माइक रोजर्स से होगा. अगर अब्दुल यह चुनाव जीत जाते हैं तो वह अमेरिकी इतिहास में पहले मुस्लिम सीनेटर बन सकते हैं.

41 साल के अब्दुल अल-सईद का जन्म अमेरिका के मिशिगन में हुआ और वह डेट्रॉयट इलाके में पले-बढ़े. उनके माता-पिता मिस्र से अमेरिका आकर बसे थे. उनके पिता इंजीनियर थे और अब्दुल ने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने मेडिकल डिग्री और पब्लिक हेल्थ में डॉक्टरेट किया. वह डेट्रॉयट के पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर और वेन काउंटी के हेल्थ डायरेक्टर भी रह चुके हैं.

यह भी पढ़ें: यहूदी-इजरायल से करता है नफरत, इस मुस्लिम नेता ने जीती उम्मीदवारी तो ट्रंप ने बताया 'दिलजले'

सम्बंधित ख़बरें

Trump Tariff Refund 100 Billion Dollar
बुरे फंसे ट्रंप... टैरिफ का खेल US पर ही भारी, लौटाने पड़े $100 अरब
ranian President Masoud Pezeshkian and US President Donald Trump
'ईरान पर 48 घंटे में कब्जे का था प्लान', US-इजरायल को पेजेशकियान की दो टूक
iran oman hormuz strait
Hormuz पर Tehran का दबदबा, क्या मानेंगे Donald Trump?
abdul-el-sayed-wins
'यहूदी-इजरायल से करता है नफरत', ट्रंप ने इस मुस्लिम नेता को बताया 'दिलजले'
Trump Helicopter
हवा में अटकी रह गई ट्रंप की सांसें! हेलीकॉप्टर यात्री विमान के करीब पहुंचा

अब्दुल खुद को प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट के तौर पर पेश करते हैं. उनकी राजनीति का फोकस स्वास्थ्य सेवा, आम लोगों की आर्थिक मुश्किलों और राजनीति में कॉरपोरेट प्रभाव कम करने पर है. वह 'मेडिकेयर फॉर ऑल' के समर्थक हैं और राजनीति में बड़े कॉरपोरेट और पीएसी के पैसे के प्रभाव का विरोध करते हैं.

Advertisement

पत्नी के जरिए भारत से भी कनेक्शन

अब्दुल की भारत से भी एक दिलचस्प कड़ी सामने आई है. उनकी पत्नी सारा जुकाकु के नाम बेंगलुरु में एक रेंटल प्रॉपर्टी दर्ज है. उनके हालिया पर्सनल फाइनेंशियल डिस्क्लोजर के मुताबिक, बेंगलुरु की इस प्रॉपर्टी की कीमत 1 लाख से 2.5 लाख डॉलर के बीच बताई गई है.

सीबीएस न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दुबई में भी उनके नाम एक प्रॉपर्टी दर्ज है. यानी अब्दुल का पारिवारिक मूल मिस्र से है, उनकी राजनीतिक जमीन अमेरिका में है और उनकी पत्नी के जरिए भारत से भी संपत्ति है.

यह भी पढ़ें: ईरान की ना, ट्रंप दे रहे धमकी पर धमकी... होर्मुज पर खत्म नहीं हो रहा सस्पेंस

राष्ट्रपति ट्रंप ने अब्दुल अल-सईद पर क्या कहा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब्दुल अल-सैयद पर तीखा हमला बोला. ट्रंप ने आरोप लगाया कि अब्दुल अल-सैयद यहूदियों और इजरायल से नफरत करते हैं. उन्होंने कहा कि यह नफरत उनके अंदर बेहद गहरी है और वह इजरायल या यहूदी समुदाय के समर्थक नहीं हैं. ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा कि जब वह अब्दुल को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वह सिर्फ बातें करते हैं और उनके दावों में कोई दम नहीं है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    मिस्र का रहने वाला परिवार, भारत से कनेक्शन... कौन हैं अब्दुल सईद जो बन सकते हैं US के पहले मुस्लिम सीनेटर |
    सिलक्यारा टनल रेस्क्यू के 12 रैट माइनर्स को मिला मेडल, 41 मजदूरों को मौत के मुंह से निकाला था बाहर |
    Railway Rules: ट्रेन में आ गई नींद... पीछे छूटा स्टेशन, क्या अब रेलवे कराएगा फ्री वापसी? |
    Lauki Millet Thepla Recipe: लौकी का नाम सुनते ही बच्चे बनाते हैं मुंह? एक बार नाश्ते में बनाकर खिलाएं ये टेस्टी थेपला, बार-बार करेंगे डिमांड |
    पूरा पुल पानी के अंदर, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के रौद्र रूप ने लोगों को डराया |
    शेख हसीना से करीबी ने डुबोया करियर, क्रिकेटर शाकिब अल हसन के घर पर क्यों हुआ बांग्लादेश में पेट्रोल बम से हमला, जानें बवाल की पूरी कहानी |
    'आधे इंडियन-आधे अमेरिकन...', जुड़वा बच्चों को भारतीय संस्कार दे रहीं प्रीति जिंटा, शादी के बाद विदेश में बसाया आशियाना |
    साइक्लोन खींच ले रहे मॉनसूनी बादल... पश्चिमी भारत में कम बारिश का खुला राज |
    झांसी में अनूठा स्वागत! BJYM अध्यक्ष के गले में क्रेन से उतरी 200 किलो की माला, वीडियो वायरल |
    देश के 17 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी!
    Advertisement