scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Lauki Millet Thepla Recipe: लौकी का नाम सुनते ही बच्चे बनाते हैं मुंह? एक बार नाश्ते में बनाकर खिलाएं ये टेस्टी थेपला, बार-बार करेंगे डिमांड

Lauki Millet Thepla Recipe: अगर घर में लौकी और मिलेट खाना पसंद नहीं किया जाता, तो ये हेल्दी और स्वादिष्ट लौकी-मिलेट थेपला रेसिपी जरूर ट्राई करें. ज्वार, बाजरा, बेसन और लौकी से बनने वाला यह सॉफ्ट थेपला पोषण से भरपूर है और नाश्ते, लंच या टिफिन के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है.

Advertisement
X
लौकी और मिलेट को मिलाकर हेल्दी थेपला बनाया जा सकता है. (Photo: ITG)
लौकी और मिलेट को मिलाकर हेल्दी थेपला बनाया जा सकता है. (Photo: ITG)

Lauki Millet Thepla Recipe: ज्यादातर घरों में लौकी का नाम सुनते ही बच्चों से लेकर बड़े तक मुंह बना लेते हैं. अगर आपके घर का भी यही हाल है और आपके घर के बच्चे या बड़े भी लौकी और मिलेट खाना पसंद नहीं करते, तो ये रेसिपी उनकी सोच बदल सकती है. लौकी, ज्वार, बाजरा (या रागी) और बेसन से बनने वाला ये हेल्दी थेपला स्वाद के साथ-साथ पोषण से भी भरपूर है. आज हम आपको लौकी और मिलेट से बनने वाले थेपले की खास रेसिपी बताने वाले हैं, जो सबको बहुत पसंद आएगी.

खास बात ये है कि ये थेपला लंबे समय तक सॉफ्ट रहता है और दही, अचार या चाय के साथ बेहतरीन लगता है. अगर आप रोज की रोटी या पराठे से कुछ अलग और हेल्दी ट्राई करना चाहते हैं, तो ये रेसिपी जरूर बनाएं.

लौकी-मिलेट थेपला बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

  • 300-400 ग्राम लौकी (छिली और कद्दूकस की हुई)
  • 1 छोटा गुच्छा बारीक कटा हरा धनिया
  • 1 छोटा टुकड़ा अदरक (दरदरा कुटा हुआ)
  • 2 हरी मिर्च (दरदरी कुटी हुई)
  • 1 छोटा चम्मच जीरा (दरदरा कुटा हुआ)
  • 1½ छोटा चम्मच धनिया पाउडर
  • 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • ½ छोटा चम्मच हल्दी
  • ¼ छोटा चम्मच अजवाइन
  • 1 बड़ा चम्मच सफेद तिल
  • स्वादानुसार नमक
  • 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी
  • ¼ कप खट्टा दही
  • ¾ कप ज्वार का आटा
  • ¼ कप बाजरे का आटा (या रागी का आटा)
  • ¼ कप बेसन
  • जरूरत के अनुसार पानी
  • सेंकने के लिए तेल
  • बेलने के लिए थोड़ा सूखा ज्वार का आटा

लौकी-मिलेट थेपला बनाने का तरीका

1. सबसे पहले लौकी को छीलकर कद्दूकस कर लें. अब इसमें बारीक कटा धनिया, अदरक, हरी मिर्च और दरदरा कुटा जीरा डालें. इसके बाद हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, अजवाइन, सफेद तिल, नमक और कसूरी मेथी मिलाकर अच्छी तरह मिला लें.

Advertisement

2. अब इस मिश्रण में खट्टा दही, ज्वार का आटा, बाजरे (या रागी) का आटा और बेसन डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं. जरूरत के अनुसार थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए मुलायम आटा गूंध लें.

3. आटा तैयार होते ही इसके छोटे-छोटे पेड़े बना लें. अगर आटा हाथों में चिपक रहा हो तो हथेलियों पर थोड़ा तेल लगा लें. ज्वार का सूखा आटा लगाते हुए थेपले बेलें. ध्यान रखें कि थेपले बहुत पतले न हों, हल्के मोटे रखें ताकि पकने के बाद भी सॉफ्ट रहें.

4. गरम तवे पर थेपला डालें और दोनों तरफ हल्का पकने दें. इसके बाद थोड़ा तेल लगाकर दोनों ओर से सुनहरा और हल्का गुलाबी होने तक सेंक लें.

5. बस आपका गरमा-गरम लौकी-मिलेट थेपला तैयार है. आप इसे दही, अचार या एक कप गर्म चाय के साथ खा सकते हैं. इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि दो की जगह चार थेपले आसानी से खा सकते हैं और फिर भी भारीपन महसूस नहीं होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    शेख हसीना से करीबी ने डुबोया करियर, क्रिकेटर शाकिब अल हसन के घर पर क्यों हुआ बांग्लादेश में पेट्रोल बम से हमला, जानें बवाल की पूरी कहानी |
    'आधे इंडियन-आधे अमेरिकन...', जुड़वा बच्चों को भारतीय संस्कार दे रहीं प्रीति जिंटा, शादी के बाद विदेश में बसाया आशियाना |
    साइक्लोन खींच ले रहे मॉनसूनी बादल... पश्चिमी भारत में कम बारिश का खुला राज |
    झांसी में अनूठा स्वागत! BJYM अध्यक्ष के गले में क्रेन से उतरी 200 किलो की माला, VIDEO VIRAL |
    देश के 17 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी! |
    PM मोदी का वीडियो हटाने का मामला : Meta CEO और अधिकारियों ने मांगी माफी, अब आगे क्या होगा? |
    पापा ने सब कुछ एक शेयर में लगा दिया... बेटे की पोस्ट पढ़ लोग देने लगे सलाह, पोस्ट वायरल |
    Mohammad Shami Talked About Virat Anushka Sprituality: 'आस्था पर उंगली उठाना है गलत...' विराट-अनुष्का की प्रेमानंद महाराज के प्रति भक्ति पर सवाल उठाने वालों पर भड़के मोहम्मद शमी |
    श्मशान घाट पर मायके वालों ने क्यों रुकवाया महिला का अंतिम संस्कार? देखें वारदात |
    16 साल की नाबालिग का रेपिस्ट कस्टडी में मांग रहा पिज्जा और सॉफ्ट बेड
    Advertisement