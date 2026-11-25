पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने दावा किया कि प्रणब मुखर्जी ने उन्हें तृणमूल कांग्रेस (TMC) छोड़ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ने की सलाह दी थी.

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शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि यह बातचीत प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति भवन में हुई थी. उन्होंने मंगलवार को कोलकाता में आयोजित द इकोनॉमिक टाइम्स बंगाल एसेंड्स समिट में स्पीच के दौरान यह खुलासा किया. उन्होंने प्रणब मुखर्जी को अपना सलाहकार बताया और उनसे हुई बातचीत का जिक्र किया.

प्रणब मुखर्जी ने क्या सलाह दी थी?

शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रणब मुखर्जी ने उनसे पूछा था कि वह आगे क्या करना चाहते हैं. अधिकारी के मुताबिक, पूर्व राष्ट्रपति ने उनसे कहा था कि अगर कर्मचारी बनकर रहना चाहते हो तो यहीं रहो. अगर अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हो तो मोदी जी के साथ रहो.

शुभेंदु ने कहा कि वह किसी पार्टी में कर्मचारी बनकर नहीं रहना चाहते थे. इसलिए उन्होंने TMC छोड़ने का फैसला किया. उन्होंने प्रणब मुखर्जी को अपना गार्जियन और सलाहकार भी बताया.

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शुभेंदु अधिकारी ने इस बातचीत के दौरान TMC के कामकाज को लेकर भी प्रणब मुखर्जी की राय का जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि प्रणब मुखर्जी ने पार्टी को बुआ-भतीजे की जोड़ी की पार्टी बताया था.

बंगाल सीएम ने कहा कि, प्रणब मुखर्जी ने TMC की तुलना एक कंपनी से की थी. उन्होंने कहा था कि पार्टी में एक मैनेजिंग चेयरमैन और एक मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह व्यवस्था है. शुभेंदु ने यह टिप्पणी ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के संदर्भ में बताई.

हालांकि, शुभेंदु अधिकारी ने यह साफ नहीं किया कि प्रणब मुखर्जी के साथ उनकी यह बातचीत किस तारीख को हुई थी. उन्होंने कहा कि वह इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहते, क्योंकि प्रणब मुखर्जी अब इस दुनिया में नहीं हैं और इस मामले में विवाद हो सकता है.

2020 में छोड़ी थी ममता बनर्जी की पार्टी

दरअसल, शुभेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी के करीबी नेताओं में गिने जाते थे. वह TMC के पुराने नेताओं में शामिल थे. उन्होंने पार्टी के गठन के समय से ही उसके साथ काम किया और नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन के दौरान अपनी पहचान बनाई.

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वह 2009 और 2014 में तमलुक लोकसभा सीट से सांसद चुने गए. 2016 में नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर ममता बनर्जी सरकार में मंत्री बने. हालांकि, बाद में पार्टी नेतृत्व के साथ उनके रिश्ते बिगड़ने लगे. नवंबर 2020 में उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और TMC छोड़ दी. 19 दिसंबर 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए.

2021 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को 1,956 वोटों से हराया था. इसके बाद वह पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने.

प्रणब मुखर्जी के BJP और RSS से भी अच्छे संबंध थे

प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के बड़े नेताओं में रहे थे. वह 2012 से 2017 तक देश के राष्ट्रपति रहे. हालांकि, उनके बीजेपी और RSS के नेताओं से भी अच्छे संबंध थे. 2018 में प्रणब मुखर्जी नागपुर में RSS मुख्यालय पहुंचे थे. वहां उन्होंने संघ के प्रचारकों को 'राष्ट्र, राष्ट्रवाद और देशभक्ति' विषय पर भाषण दिया था. इस दौरान उन्होंने RSS के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार को 'भारत माता का महान सपूत' बताया था.

उनके इस दौरे पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सवाल उठाए थे. हालांकि, बाद में कांग्रेस ने उनके भाषण का स्वागत किया था. पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि प्रणब मुखर्जी ने अपने भाषण में RSS को देश के बहुलवाद, सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता की याद दिलाई थी.

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सोनिया गांधी की किताब से भी चर्चा में आए थे प्रणब मुखर्जी

दरअसल, हाल ही में सोनिया गांधी की किताब 'Belonging: A Journey of Love' में प्रणब मुखर्जी का जिक्र होने के बाद भी विवाद हुआ था. सोनिया गांधी ने लिखा था कि 2010 में प्रणब मुखर्जी ने उनसे कहा था कि शायद अब नेतृत्व में बदलाव का समय आ गया है. सोनिया गांधी ने इसे प्रधानमंत्री बनने की उनकी इच्छा के संकेत के तौर पर समझा था.

इस पर प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा था कि उनके पिता ने अपने काम और मेहनत से पद हासिल किए थे, न कि किसी पारिवारिक विरासत के कारण.

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