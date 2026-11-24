पश्चिम बंगाल में बीफ यानी गाय के मांस को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में गोहत्या पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून लाने की बात कही है. उन्होंने कैबिनेट बैठक के बाद राज्य में गोहत्या के खिलाफ कड़ा कानून लाने की घोषणा की.

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मुख्यमंत्री के इस रुख पर टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि राज्य सरकार गोमाता की बात कर रही है, जबकि केंद्र सरकार बीफ एक्सपोर्ट करके करोड़ों रुपये कमा रही है. कुणाल घोष ने सवाल किया कि एक ही देश में दो अलग-अलग कानून कैसे हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार बीफ के एक्सपोर्ट की अनुमति देकर करोड़ों रुपये कमा रही है तो बंगाल में इसके लिए अलग कानून क्यों होगा.

गौरतलब है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद से ही गोहत्या पर पाबंदी लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी. बीजेपी सरकार की ओर से 'पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950' का सख्ती से पालन कराने की कोशिश की जा रही थी. नियमों और सरकारी नोटिस के अनुसार, किसी पशु के वध के लिए प्रमाण-पत्र तब जारी किया जा सकता है, जब उसकी उम्र 14 साल से ज्यादा हो और वह काम या प्रजनन के लिए अनुपयुक्त हो. इसके अलावा किसी चोट, शारीरिक विकृति या लाइलाज बीमारी की स्थिति में भी प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकता है.

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नोटिस में कहा गया था कि प्रमाणित पशुओं का वध केवल नगर निगम या स्थानीय स्तर पर निर्धारित बूचड़खाने में ही किया जा सकता है. सार्वजनिक और खुली जगहों पर पशु वध पर रोक है.

बकरीद के दौरान भी दिखा असर

यह अधिसूचना 13 मई को जारी की गई थी. इसी महीने मुस्लिम समुदाय ने बकरीद यानी ईद-उल-अधा मनाई थी. इसके बाद बीफ की कई दुकानें बंद हो गईं और इसका असर कारोबार पर भी देखने को मिला.

बीफ कारोबार के लिए लाइसेंस भी जरूरी

बीफ का कारोबार करने के लिए सिर्फ प्रमाण-पत्र होना ही काफी नहीं है. इसके लिए लाइसेंस भी जरूरी है. हालांकि, मेयर पद से फरहाद हकीम के इस्तीफे के बाद जून में कोलकाता नगर निगम के भंग होने के कारण इन लाइसेंसों के नवीनीकरण की प्रक्रिया भी रुक गई है. नगर निकाय चुनाव दिसंबर में होने की संभावना बताई जा रही है, हालांकि इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है.

केरल और असम में भी बीफ की खपत

पश्चिम बंगाल के अलावा केरल और असम में भी बीफ की खपत होती है. हालांकि, असम में हिमंता सरकार के इसी तरह के रुख के कारण वहां भी बीफ की खपत में कमी आने की बात कही गई है.

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बीजेपी ने TMC के आरोपों पर दिया जवाब

टीएमसी के आरोपों को लेकर जब बीजेपी के राज्यसभा सांसद राहुल सिन्हा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सरकार अनधिकृत स्लॉटर हाउस पर प्रतिबंध लगा रही है. उनके मुताबिक, अधिकृत स्लॉटर हाउस पर कोई प्रतिबंध नहीं है. राहुल सिन्हा ने कहा कि केंद्र और राज्य में इस मुद्दे पर दो अलग-अलग नियम नहीं हैं. उनके मुताबिक, पूरे देश में इस संबंध में एक ही कानून है.

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