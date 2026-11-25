राजस्थान के पंचायत चुनाव में हार के बाद बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अब प्रदेश संगठन से जवाब मांगेगा. पार्टी हाईकमान ने राजस्थान के बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया है. यहां पंचायत चुनाव के नतीजों को लेकर रिव्यू मीटिंग होगी.

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पार्टी के संगठन महासचिव बीएल संतोष राजस्थान के बड़े नेताओं के साथ दिल्ली में रिव्यू मीटिंग करेंगे. इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, संगठन महामंत्री अजय कुमार और चारों प्रदेश महामंत्रियों को बुलाया गया है. राजस्थान के प्रभारी संजय भाटिया और सह-प्रभारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे. इस दौरान पंचायत चुनाव के नतीजों और पार्टी के खराब प्रदर्शन की वजहों पर चर्चा होगी.

मदन राठौड़ समेत कई नेता दिल्ली बुलाए गए

इस बैठक के लिए राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को बुलाया गया है. उनके साथ संगठन महामंत्री अजय कुमार और पार्टी के चारों प्रदेश महामंत्रियों को भी दिल्ली आने के लिए कहा गया है. राजस्थान के प्रभारी संजय भाटिया और सह-प्रभारी भी इस बैठक में शामिल होंगे. केंद्रीय नेतृत्व इन सभी नेताओं के साथ चुनाव के नतीजों पर चर्चा करेगा.

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चुनाव में हार की वजहों पर होगा मंथन

पंचायत चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी नेतृत्व इसकी वजह जानना चाहता है. रिव्यू मीटिंग में चुनाव के दौरान संगठन की तैयारियों और पार्टी के प्रदर्शन पर चर्चा होगी. प्रदेश के नेता केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी बात रखेंगे.

इस बैठक में यह समझने की कोशिश होगी कि चुनाव में पार्टी को किन वजहों से नुकसान उठाना पड़ा. साथ ही आगे की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है. राजस्थान पंचायत चुनाव के नतीजों को बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश संगठन के नेताओं को दिल्ली बुलाकर चुनावी प्रदर्शन की समीक्षा करने का फैसला किया है.

पंचायत समिति और जिला परिषद, दोनों में कांग्रेस ने BJP को पछाड़ा

राजस्थान पंचायत चुनाव के नतीजों में कांग्रेस ने बीजेपी से बढ़त बनाई है. पंचायत समिति की 7,543 सीटों में से 7,520 के नतीजे घोषित हुए. इनमें कांग्रेस ने 3,758 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी को 2,213 सीटें मिलीं. वहीं, जिला परिषद की 1,275 सीटों में से 1,271 के नतीजे आए. इनमें कांग्रेस ने 794 और बीजेपी ने 357 सीटें जीतीं.

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पंचायत समिति में निर्दलीय उम्मीदवारों को 662 और RLP को 497 सीटें मिलीं. जिला परिषद में भी कांग्रेस बीजेपी से आगे रही. हालांकि, कोटा, बारां, करौली और श्रीगंगानगर में मतगणना 17 दिसंबर तक टाल दी गई है.



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