बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी की चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब हो रही है. शादी के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं और पंडाल से लेकर खाने और मेहमानों के इंतजाम तक के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं.

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इसी बीच शादी के पंडाल से जुड़ा एक ऐसा वीडियो सामने आया है. ये वीडियो वायरल है. वीडियो में पंडाल के अंदर अचानक एक सांप दिखाई देता है. सांप नजर आते ही वहां मौजूद लोगों में हलचल मच जाती है. कुछ लोग उससे दूरी बनाते नजर आते हैं, जबकि कुछ लोग मोबाइल से पूरा मामला रिकॉर्ड करने लगते हैं.

इसी दौरान एक युवक सांप के पास पहुंचता है. वह बिना ज्यादा घबराए सांप को पकड़ता है. उसे पंडाल से बाहर ले जाता दिखाई देता है. आसपास खड़े लोग इस पूरे नजारे को देखते हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी के मंडप में बिछी दरी पर एक सांप तेजी से रेंग रहा है. सांप को देखते ही वहां मौजूद लोगों में हलचल मच जाती है. इसी दौरान एक युवक बिना डरे उसके पास पहुंचता है और उसकी पूंछ पकड़ लेता है. इसके बाद वह सांप को तेजी से घुमाता है और मंडप से बाहर फेंक देता है.

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शादी जैसे बड़े आयोजन में अचानक सांप के पहुंचने से वहां मौजूद लोगों के बीच डर का माहौल बनना स्वाभाविक था. हालांकि, वीडियो में युवक जिस तरह सांप को पकड़ता नजर आ रहा है, उसने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच लिया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

शिवांगी सिंह की शादी से जुड़े कई वीडियो पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं. इनमें शादी के विशाल पंडाल, खाने की तैयारियां, घुड़दौड़ और रस्मों से जुड़े वीडियो शामिल हैं.अब सांप वाला यह वीडियो भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है. हालांकि, वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान और सांप को पकड़ने के बाद उसे कहां छोड़ा गया, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.

\ सांप को देखकर उसे खुद पकड़ने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है. सांप जहरीला है या नहीं, यह देखकर पहचानना हमेशा संभव नहीं होता. ऐसे मामलों में प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम की मदद लेना ज्यादा सुरक्षित होता है.

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