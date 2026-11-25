Anant Singh Daughter Wedding: बिहार के मोकामा विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह की बेटी की बारात निकल चुकी है. फूलों से सजी सफेद चमचमाती डिफेंडर गाड़ी, गाजे-बाजे और धूम-धड़ाके के साथ ऋषिकेश कुमार अपनी दुल्हन शिवांगी को लेने के लिए निकले हैं.

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ऐसे सजे अनंत सिंह के दामाद

शादी के इस बेहद खास मौके पर होने वाले दूल्हे ऋषिकेश कुमार का पहला लुक सामने आया है. हल्की गुलाबी रंग की शेरवानी, सफेद रंग की चूड़ीदार और सिर पर गुलाबी पगड़ी में दूल्हे राजा बेहद सुंदर लग रहे हैं. उन्होंने गले में कई लेयर वाली मोतियों की माला पहनी है और उनके पगड़ी पर भी एक बड़ा नगीना और मोतियों की सजावट दिख रही है.

हाथों में मेहंदी, सोने का ब्रेसलेट और माथे पर तिलक लगाए शिवांगी के दूल्हे राजा की राजसी अंदाज की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल हो रही हैं.

ऋषिकेश कुमार, कमांडेंट रणविजय कुमार सिंह के बेटे हैं. उनकी शादी अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह से हो रही है. बारात बिहटा से मोकामा के नदवा गांव के लिए निकली है. आज पारंपरिक रस्मों और भव्य तैयारियों के बीच आज ऋषिकेश कुमार और अनंत सिंह की बेटी परिणय सूत्र में बंधेंगे.

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शादी के लिए सज गए अनंत सिंह के दामाद

बारात से पहले निभाई गईं रस्में

बिहटा से मोकामा के नदवां गांव के लिए निकली इस बारात में आगे-आगे दूल्हे की मां आशा देवी और पीछे-पीछे ऋषिकेश चलते दिखे. ऋषिकेश के साथ उनकी बुआ भी नजर आईं. बारात रवाना होने से पहले दूल्हे की मां आशा देवी ने बेटे ऋषिकेश कुमार का परछावन किया. उन्होंने विवाह से जुड़ी पारंपरिक रस्में निभाईं. घर की महिलाएं भी मंगल गीत गाती नजर आईं.



अनंत सिंह की बेटी की शाही अंदाज में हो रही है शादी

शिवांगी की शादी में मेहमानों के खानपान का इंतजाम भी खास चर्चा में है. आयोजन को भव्य बनाने के लिए 150 से अधिक तरह के पकवान तैयार कराए गए हैं. इनमें अलग-अलग राज्यों के लोकप्रिय व्यंजनों के साथ बिहार और स्थानीय क्षेत्र के पारंपरिक पकवान भी शामिल हैं. मिठाइयों की व्यवस्था भी बड़े पैमाने पर की गई है.

आयोजन से जुड़ी तैयारियों के मुताबिक, मेहमानों के लिए 25 लाख से ज्यादा मिठाइयां और करीब 50 लाख रसगुल्ले तैयार किए गए हैं.

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