बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को साउथ मुंबई स्थित आधी डेमोलिशन की जा चुकी और पूरी तरह जर्जर मुसाफिरखाना बिल्डिंग में किसी भी व्यक्ति के जाने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि नमाज पढ़ने के लिए भी कोई मुसाफिरखाना में दाखिल न हो.

और पढ़ें

यह जगह कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का अड्डा हुआ करती थी, जिसने हज यात्रियों के ठहरने के लिए बनी इस सराय के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था.

चीफ जस्टिस एमसी त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की बेंच ने पिछले हफ्ते इस बिल्डिंग के डेमोलिशन पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने और प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था.

बीएमसी के वकील अनिल साखरे ने कोर्ट को बताया कि यह बिल्डिंग बेहद जर्जर हालत में है और इसका आधा डेमोलिशन किया जा चुका है. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस बिल्डिंग के हिस्से गिरने की तीन घटनाएं हो चुकी हैं, जिनका याचिका में खुलासा नहीं किया गया है.

साखरे ने अपील करते हुए कहा, 'मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि लोगों से इस प्रॉपर्टी में न जाने के लिए कहा जाए.'

Advertisement

वहीं, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुईं अधिवक्ता सना बागवाला ने मांग की कि वहां कोई रुकेगा नहीं, लेकिन जर्जर ढांचे में मौजूद मस्जिद/प्रेयर हॉल में पांच वक्त की नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए.

इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा, 'हमें अब भी याद है कि सही तरीके से उल्लेख नहीं किया गया था. रिसेस के बाद आप एडवोकेट के तौर पर जुड़े और अब एक और काउंसिल जुड़ गए हैं. अगर यह आदेश गुमराह करके हासिल किया गया है, तो हम इसकी इजाजत नहीं देंगे. कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश न करें, यह मस्जिद नहीं है.'

कोर्ट ने कहा, 'हम लोकल पुलिस को निर्देश देते हैं कि वह सुनिश्चित करे कि कोई भी व्यक्ति इस विवादित साइट में दाखिल न हो.' इस मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी.

---- समाप्त ----