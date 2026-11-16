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6 महीने में 5 एनकाउंटर... शुभेंदु सरकार में ताबड़तोड़ हो रहा बदमाशों पर एक्शन, जानें पूरी टाइमलाइन

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के छह महीनों के भीतर पुलिस एनकाउंटर में पांच मौतें हुई हैं. बारुईपुर, गायघाटा, शमशेरगंज, रायगंज और नानूर में हुई इन घटनाओं में आरोपी पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान मारे गए.

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राज्य में छह महीनों के अंदर पुलिस एनकाउंटर में मौत की पांच घटनाएं हुई हैं. (File Photo-ITG)
राज्य में छह महीनों के अंदर पुलिस एनकाउंटर में मौत की पांच घटनाएं हुई हैं. (File Photo-ITG)

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही राज्य की कानून-व्यवस्था चर्चा का केंद्र बनी हुई है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनने के बाद से राज्य में छह महीनों के अंदर पुलिस एनकाउंटर में मौत की पांच घटनाएं हुई हैं. 

इसकी पूरी टाइमलाइन देखते हैं-

बारुईपुर मुठभेड़: 

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बारुईपुर में 11 वर्षीय नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना हुई थी, दुष्कर्म के बाद आरोपी ने नाबालिग की हत्या कर दी थी. बच्ची का शव पांच जुलाई को एक तलाब से बरामद किया गया था. इस मामले में प्रभास मंडल उर्फ गुली मुख्य आरोपी था. आठ जुलाई को पुलिस एनकाउंटर में प्रभास मंडल की मौत हो गई थी. पुलिस आरोपी प्रभास मंडल को घटनास्थल पर क्राइम सीन रीक्रिएशन के लिए लेकर पहुंची थी. इसी दौरान आरोपी ने अचानक एक पुलिसकर्मी का हथियार छीनकर पुलिस टीम पर एक राउंड गोली चला दी और मौके से भागने की कोशिश की और जवाबी फायरिंग में उसकी मौत हो गई. 

गायघाटा मुठभेड़:

उत्तर 24 परगना में अक्टूबर में एक 17 वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या का मामला सामने आया था. मामले में मुख्य आरोपी प्रह्लाद दास का 27 अक्टूबर को एनकाउंटर किया गया था. क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान प्रह्लाद दास ने पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर भागने की कोशिश की थी. जवाबी कार्रवाई में उसकी मौत हो गई. 
 
शमशेरगंज मुठभेड़

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समीउल शेख को स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता सुजीत मंडल की हत्या के आरोप में आपराधिक जांच विभाग (CID) ने गिरफ्तार किया था. बीजेपी कार्यकर्ता सुजीत मंडल 28 अगस्त को धुलियान से लापता हो गए थे और बाद में उनका शव मिला था. इस मामले में 27 अक्टूबर को समीउल शेख का एनकाउंटर किया गया था. जांच के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी की बंदूक छीन ली और गोली चलाते हुए भागने की कोशिश की थी, पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसकी मौत हो गई. 

यह भी पढ़ें: बंगाल: पुलिसकर्मी को गोली मारकर फरार था हिस्ट्रीशीटर, अब एनकाउंटर में मौत

रायगंज मुठभेड़

दिलीप रॉय 12 साल की एक बच्ची के अपहरण कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी था. बच्ची का शव कुलिक नदी के पास एक जंगली इलाके से बरामद किया गया था. दिलीप रॉय का 9 नवंबर को एनकाउंटर किया गया था. 

नानूर एनकाउंटर

कांस्टेबल बिस्वजीत दास को गोली मारकर फरार चल रहे रतन शेख को पुलिस ने रविवार को बोलपुर में एनकाउंटर के दौरान मार गिराया. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, रतन शेख एक हिस्ट्रीशीटर था. वह नानूर, बोलपुर और शांतिनिकेतन पुलिस स्टेशनों में दर्ज 12 से ज्यादा मामलों में वांटेड था, जिनमें चोरी, डकैती और नारकोटिक्स तस्करी से जुड़े केस शामिल थे.

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