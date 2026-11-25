संगीतकार इस्माइल दरबार की मां की मौत से जुड़े 2009 के मामले में सूरत जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए डॉ. परेश भजियावाला को मेडिकल लापरवाही का दोषी पाया है और उन्हें दो साल की सजा सुनाई है. अदालत ने अपने फैसले में माना कि इलाज के दौरान हुई गंभीर लापरवाही की वजह से 70 साल की जैतून बीबी की जान गई थी. करीब 17 साल तक चली लंबी कानूनी लड़ाई और सुनवाई के बाद आया यह फैसला अब सुर्खियों में है.

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शिकायतकर्ता और अभियोजन पक्ष के वकील केतन रेशमवाला की दलीलों के बाद सूरत के डॉ. परेश भजियावाला को दोषी ठहराया गया. इस फैसले के बाद मेडिकल फील्ड में भी खासी चर्चा और हलचल देखने को मिल रही है.

वकील केतन रेशमवाला के मुताबिक, जांच और ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 16 से ज्यादा गवाहों से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज करवाए. इनमें इस्माइल दरबार के घरवालों के अलावा इलाज से जुड़े विशेषज्ञ डॉक्टर, दूसरे इलाज करने वाले डॉक्टर और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी शामिल थे, जिनकी गवाह के रूप में क्रॉस-एग्जामिनेशन की गई.

शुरुआत में डॉ. परेश भजियावाला, नर्स चंचुबेन और अस्पताल के जिम्मेदार डॉक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, लेकिन जांच अधिकारी ने उस समय MBBS की डिग्री रखने वाले और अस्पताल में कार्यरत डॉ. परेश भजियावाला तथा नर्स चंचुबेन के खिलाफ ही चार्जशीट दाखिल की थी.

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आखिर क्या था मामला?

यह पूरी घटना जनवरी 2009 में सूरत के गिरीश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल (GGH) में हुई थी. इस्माइल दरबार की माता जैतून बीबी को बुखार और अन्य बीमारियों की शिकायत के बाद यहां इलाज के लिए भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान पीठ में दर्द होने पर अस्पताल के कर्मचारियों ने उनकी पीठ पर गर्म पानी की थैली (हीट बैग) रखी थी. हालांकि, अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर की गंभीर लापरवाही के कारण गर्म पानी की यह थैली पूरी रात उनके शरीर के नीचे ही दबी रह गई.

वकील केतन रेशमवाला ने बताया कि पूरी रात गर्म पानी की थैली शरीर के संपर्क में रहने के कारण जैतूनबीबी की पीठ बुरी तरह जल गई थी और उनकी पीठ में एक बड़ा घाव (छेद) हो गया था. इस गंभीर चोट के कारण उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्युनिटी पावर) बहुत कम हो गई थी. इसके बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई और वे फिर कभी बिस्तर से उठ नहीं पाईं. अंततः 11 फरवरी, 2009 को इलाज के दौरान उनका दुखद निधन हो गया. माता की मृत्यु के बाद इस्माइल दरबार ने अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही के खिलाफ आवाज उठाई और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की.

वकील केतन रेशमवाला ने बताया कि इस मामले में कुल दो लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें डॉ. परेश भजियावाला और नर्स चंचुबेन शामिल हैं. चिकित्सा लापरवाही के इस गंभीर मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था और उसके बाद मामले की सुनवाई (ट्रायल) शुरू हुई थी.

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सुनवाई के दौरान नर्स चंचुबेन जमानत पर रिहा हुई थीं, लेकिन ट्रायल के दौरान ही वे फरार हो गईं और वर्तमान में उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है. दूसरी ओर, इस मामले में डॉ. परेश भजियावाला के खिलाफ सुनवाई चली, जिसमें उनकी चिकित्सीय लापरवाही स्पष्ट रूप से साबित होने पर उन्हें दोषी ठहराया गया है. वर्ष 2009 के इस चर्चित मामले में डॉक्टर के दोषी ठहराए जाने से लापरवाह चिकित्सकों के लिए एक चेतावनीपूर्ण उदाहरण सामने आया है. वकील का मानना है कि भले फैसला आने में 17 साल लगे पर सही फैसला आया है और इस से एक मिसाल कायम होगी.

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