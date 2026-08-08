CM शुभेंदु से अचानक मिले दो मुस्लिम सांसद, PM मोदी से भी की थी मीटिंग

नेशनल सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) के सांसद अबू ताहिर खान और खलीलुर रहमान ने शनिवार को राज्य सचिवालय, नबन्ना में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की.

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NCPI के सांसद अबू ताहेर खान और खलीलुर रहमान की मुख्यमंत्री के साथ यह अहम मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके आवास पर हुई ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद हुई है. जानकारी के मुताबिक दोनों ने मुख्यमंत्री के साथ SIR प्रक्रिया और जांच-पड़ताल में 27 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने के मुद्दे पर बात की.

उन्होंने मस्जिदों में लाउडस्पीकर के मुद्दे पर भी बात की और मुख्यमंत्री से अपील की कि मस्जिदों से कोई भी माइक न हटाया जाए. हम कानून का पालन करेंगे. दोनों ने दावा किया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि मुसलमानों को निशाना नहीं बनाया जाएगा.

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अबू ताहिर खान ने यह भी कहा कि हमने इस मुद्दे पर दो दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह से और कल प्रधानमंत्री मोदी से भी बात की थी. हम 'डबल इंजन' सरकार से अपील कर रहे हैं कि ऐसा कुछ न करें जिससे मुसलमानों की भावनाएं आहत हों.

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बता दें, पीएम मोदी ने ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे से बागी हुए सांसदों के साथ शुक्रवार को ब्रेकफास्ट मीटिंग की थी. इस बैठक के दौरान पीएम ने सांसदों को संसद की डिबेट में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने का सुझाव भी दिया था.

पीएम मोदी ने सांसदों को आश्वस्त करते हुए कहा, किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं. प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए एक परिवार है. उन्होंने शिवसेना में हाल ही में शामिल 6 सांसदों के साथ एक अलग बैठक की.

पीएम मोदी ने सांसदों को अपने-अपने राज्यों के विकास के लिए काम करने की सलाह दी और इस बात पर जोर दिया कि जब राज्य आगे बढ़ेंगे, तभी देश का भी विकास होगा.

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