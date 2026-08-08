Kathiyawadi Bhindi Recipe: लहसुन डालकर बनाएं काठियावाड़ी स्टाइल मसालेदार भिंडी, रोटी के साथ स्वाद होगा दोगुना, बेहद आसान है रेसिपी

Kathiyawadi Bhindi Recipe: इस मौसम में भिंडी की सब्जी खूब बनाई जाती है और इसे लोग खूब पसंद भी करते हैं. भिंडी की सब्जी लगभग हर घर में पसंद की जाती है, लेकिन अगर आप रोज वाली सूखी भिंडी से कुछ अलग बनाना चाहते हैं तो काठियावाड़ी भिंडी जरूर ट्राई करें. गुजरात के कठियावाड़ इलाके के स्वाद से प्रेरित यह सब्जी मसालेदार, चटपटी और बेहद स्वादिष्ट होती है. इसमें इस्तेमाल होने वाले मसाले भिंडी के स्वाद को और भी खास बना देते हैं. इसे आप रोटी, पराठे, बाजरे की रोटी या दाल-चावल के साथ भी परोस सकते हैं.

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सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. भिंडी को अच्छी तरह साफ करके सुखाना और सही तरीके से पकाना ही इसका स्वाद बढ़ाने का सबसे जरूरी हिस्सा है.

काठियावाड़ी भिंडी बनाने के लिए सामग्री

500 ग्राम भिंडी

2 प्याज, बारीक कटे हुए

2 टमाटर, बारीक कटे हुए

2-3 हरी मिर्च

1 चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

1/2 चम्मच जीरा

1/2 चम्मच राई

1/4 चम्मच हींग

1/2 चम्मच हल्दी

1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1 चम्मच धनिया पाउडर

1/2 चम्मच जीरा पाउडर

1 चम्मच गरम मसाला

1 चम्मच अमचूर पाउडर

2 चम्मच दही

नमक स्वादानुसार

3-4 चम्मच तेल

हरा धनिया बारीक कटा हुआ

काठियावाड़ी भिंडी बनाने का आसान तरीका

सबसे पहले भिंडी को धोकर अच्छी तरह कपड़े या पेपर टॉवल से सुखा लें. इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, वरना भिंडी चिपचिपी हो सकती है. अब भिंडी के दोनों किनारे काटकर इसे छोटे टुकड़ों में काट लें. कड़ाही में तेल गर्म करें और इसमें राई, जीरा और हींग डालें. तड़का लगने पर इसमें कटी हुई भिंडी डालें. मिडियम आंच पर भिंडी को कुछ मिनट तक भूनें, जब तक इसका कलर हल्का बदलने लगे. भिंडी को एक प्लेट में निकाल लें. अब उसी कड़ाही में थोड़ा तेल डालकर प्याज भूनें. प्याज हल्का सुनहरा हो जाए तो अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालें. इसके बाद टमाटर डालकर अच्छी तरह पकाएं, जब तक टमाटर नरम न हो जाएं. अब हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, अमचूर और नमक डालें. फ्लेम स्लो करके दही डालें और लगातार चलाते रहें, ताकि दही फटे नहीं. मसाला अच्छी तरह भुन जाए तो इसमें पहले से भुनी हुई भिंडी डाल दें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर 4 से 5 मिनट तक पकाएं. आखिर में गरम मसाला डालकर गैस बंद कर दें. ऊपर से हरा धनिया डालें.

किसके साथ परोसें?

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काठियावाड़ी भिंडी को गरमा-गरम बाजरे की रोटी, फुल्का, पराठे या दाल-चावल के साथ परोसा जा सकता है. इसका मसालेदार और चटपटा स्वाद साधारण खाने को भी खास बना देता है.

भिंडी को स्वादिष्ट बनाने की टिप

भिंडी को काटने से पहले पूरी तरह सुखाना न भूलें. साथ ही, इसे शुरुआत में तेज आंच पर थोड़ा भूनने से चिपचिपापन कम होता है और सब्जी का स्वाद भी बेहतर आता है.

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