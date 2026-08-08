scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kathiyawadi Bhindi Recipe: लहसुन डालकर बनाएं काठियावाड़ी स्टाइल मसालेदार भिंडी, रोटी के साथ स्वाद होगा दोगुना, बेहद आसान है रेसिपी

भारत में एक डिश को कई तरीके से बनाया जाता है, जहां दिल्ली-यूपी में सिंपल भिंडी को काटकर बनाया जाता है. वहीं, गुजरात में खास काठियावाड़ी भिंडी बनाई जाती है, जिसका मसालेदार स्वाद उसे अलग और खास बनाता है. सबसे अच्छी बात यह है कि उसे बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और इस आर्टिकल में हम आपको काठियावाड़ी भिंडी की आसान रेसिपी बताने जा रहे हैं.

Advertisement
X
भिंडी की सब्जी अच्छी बनती है. (PHOTO:AI)
भिंडी की सब्जी अच्छी बनती है. (PHOTO:AI)

Kathiyawadi Bhindi Recipe: इस मौसम में भिंडी की सब्जी खूब बनाई जाती है और इसे लोग खूब पसंद भी करते हैं. भिंडी की सब्जी लगभग हर घर में पसंद की जाती है, लेकिन अगर आप रोज वाली सूखी भिंडी से कुछ अलग बनाना चाहते हैं तो काठियावाड़ी  भिंडी जरूर ट्राई करें. गुजरात के कठियावाड़ इलाके के स्वाद से प्रेरित यह सब्जी मसालेदार, चटपटी और बेहद स्वादिष्ट होती है. इसमें इस्तेमाल होने वाले मसाले भिंडी के स्वाद को और भी खास बना देते हैं. इसे आप रोटी, पराठे, बाजरे की रोटी या दाल-चावल के साथ भी परोस सकते हैं.

सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. भिंडी को अच्छी तरह साफ करके सुखाना और सही तरीके से पकाना ही इसका स्वाद बढ़ाने का सबसे जरूरी हिस्सा है.

काठियावाड़ी  भिंडी बनाने के लिए सामग्री

सम्बंधित ख़बरें

P.G. Sittenfeld shares his journey
'मैं फोन का गुलाम था, जेल गया तो...', इस कैदी की आपबीती उड़ा देगी होश
how to make halwai style imarti
बारिश में बनाएं कुरकुरी और रसीली मावा इमरती, आसान है रेसिपी
Besan
बेसन में बार-बार लग जाते हैं कीड़े? बारिश में अपनाएं ये आसान ट्रिक्स
How To Dry Shoes In Rain (Photo: ITG)
बारिश में भीग गए जूते? 5 आसान ट्रिक्स से 1 रात में सुखाएं
प्रेशर कुकर में इस सीक्रेट ट्रिक से बनाएं बिहार की फेमस सत्तू लिट्टी (Photo-ITG)
बारिश में कुकर में बनाएं टेस्टी लिट्टी-चोखा, मिलेगा देसी स्वाद!
  • 500 ग्राम भिंडी
  • 2 प्याज, बारीक कटे हुए
  • 2 टमाटर, बारीक कटे हुए
  • 2-3 हरी मिर्च
  • 1 चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
  • 1/2 चम्मच जीरा
  • 1/2 चम्मच राई
  • 1/4 चम्मच हींग
  • 1/2 चम्मच हल्दी
  • 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • 1 चम्मच धनिया पाउडर
  • 1/2 चम्मच जीरा पाउडर
  • 1 चम्मच गरम मसाला
  • 1 चम्मच अमचूर पाउडर
  • 2 चम्मच दही
  • नमक स्वादानुसार
  • 3-4 चम्मच तेल
  • हरा धनिया बारीक कटा हुआ

काठियावाड़ी  भिंडी बनाने का आसान तरीका

  1. सबसे पहले भिंडी को धोकर अच्छी तरह कपड़े या पेपर टॉवल से सुखा लें. इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, वरना भिंडी चिपचिपी हो सकती है.
  2. अब भिंडी के दोनों किनारे काटकर इसे छोटे टुकड़ों में काट लें. कड़ाही में तेल गर्म करें और इसमें राई, जीरा और हींग डालें.
  3. तड़का लगने पर इसमें कटी हुई भिंडी डालें. मिडियम आंच पर भिंडी को कुछ मिनट तक भूनें, जब तक इसका कलर हल्का बदलने लगे. भिंडी को एक प्लेट में निकाल लें.
  4. अब उसी कड़ाही में थोड़ा तेल डालकर प्याज भूनें. प्याज हल्का सुनहरा हो जाए तो अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालें.
  5. इसके बाद टमाटर डालकर अच्छी तरह पकाएं, जब तक टमाटर नरम न हो जाएं. अब हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, अमचूर और नमक डालें.
  6. फ्लेम स्लो करके दही डालें और लगातार चलाते रहें, ताकि दही फटे नहीं. मसाला अच्छी तरह भुन जाए तो इसमें पहले से भुनी हुई भिंडी डाल दें.
  7. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर 4 से 5 मिनट तक पकाएं. आखिर में गरम मसाला डालकर गैस बंद कर दें. ऊपर से हरा धनिया डालें.

किसके साथ परोसें?

Advertisement

काठियावाड़ी  भिंडी को गरमा-गरम बाजरे की रोटी, फुल्का, पराठे या दाल-चावल के साथ परोसा जा सकता है. इसका मसालेदार और चटपटा स्वाद साधारण खाने को भी खास बना देता है.

भिंडी को स्वादिष्ट बनाने की टिप

भिंडी को काटने से पहले पूरी तरह सुखाना न भूलें. साथ ही, इसे शुरुआत में तेज आंच पर थोड़ा भूनने से चिपचिपापन कम होता है और सब्जी का स्वाद भी बेहतर आता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    IND vs SL: टीम इंड‍िया को करारा झटका, साई सुदर्शन चोट के चलते श्रीलंका सीरीज से बाहर... अब किसे म‍िलेगा मौका? |
    जहां देखा वहीं लगा दिया फोन चार्जर, ये आदत बना देगी कंगाल, जान लें वजह |
    बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा का जलवा, कोरिया मास्टर्स के फाइनल में ली एंट्री, अब चीनी खिलाड़ी से मुकाबला |
    IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में पहुंचे पीएम मोदी, दिया ये संदेश |
    'बंटवारा 1947' रिलीज से पहले KBC 18 पहुंचे आमिर खान-सनी देओल, अमिताभ बच्चन ने दी वॉर्निंग, Video |
    Vastu Tips: घर में इस जगह रख लें लाफिंग बुद्धा, चुम्बक की तरह खिंचा आएगा पैसा |
    पंजाब पुलिस का संगठित अपराध पर तगड़ा एक्शन, 1500 क्रिमिनल्स अरेस्ट, एक लाख से अधिक छापे |
    Kathiyawadi Bhindi Recipe: लहसुन डालकर बनाएं काठियावाड़ी स्टाइल मसालेदार भिंडी, रोटी के साथ स्वाद होगा दोगुना, बेहद आसान है रेसिपी |
    अगस्त में जारी होगा KVS,NVS और EMRS टियर-2 का रिजल्ट, आ गया अपडेट  |
    दिल्ली में मॉनसून का प्रकोप, जमकर बरसे बादल... 15 साल का रिकॉर्ड टूटा
    Advertisement