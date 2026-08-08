Kathiyawadi Bhindi Recipe: लहसुन डालकर बनाएं काठियावाड़ी स्टाइल मसालेदार भिंडी, रोटी के साथ स्वाद होगा दोगुना, बेहद आसान है रेसिपी
भारत में एक डिश को कई तरीके से बनाया जाता है, जहां दिल्ली-यूपी में सिंपल भिंडी को काटकर बनाया जाता है. वहीं, गुजरात में खास काठियावाड़ी भिंडी बनाई जाती है, जिसका मसालेदार स्वाद उसे अलग और खास बनाता है. सबसे अच्छी बात यह है कि उसे बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और इस आर्टिकल में हम आपको काठियावाड़ी भिंडी की आसान रेसिपी बताने जा रहे हैं.
Kathiyawadi Bhindi Recipe: इस मौसम में भिंडी की सब्जी खूब बनाई जाती है और इसे लोग खूब पसंद भी करते हैं. भिंडी की सब्जी लगभग हर घर में पसंद की जाती है, लेकिन अगर आप रोज वाली सूखी भिंडी से कुछ अलग बनाना चाहते हैं तो काठियावाड़ी भिंडी जरूर ट्राई करें. गुजरात के कठियावाड़ इलाके के स्वाद से प्रेरित यह सब्जी मसालेदार, चटपटी और बेहद स्वादिष्ट होती है. इसमें इस्तेमाल होने वाले मसाले भिंडी के स्वाद को और भी खास बना देते हैं. इसे आप रोटी, पराठे, बाजरे की रोटी या दाल-चावल के साथ भी परोस सकते हैं.
सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. भिंडी को अच्छी तरह साफ करके सुखाना और सही तरीके से पकाना ही इसका स्वाद बढ़ाने का सबसे जरूरी हिस्सा है.