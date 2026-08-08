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बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा का जलवा, कोरिया मास्टर्स के फाइनल में ली एंट्री, अब चीनी खिलाड़ी से मुकाबला

26 साल की अश्मिता जबरदस्त फॉर्म में चल रही हैं. टॉप सीड को बाहर कर उन्होंने सबको चौंका दिया था. अब उनके सामने चीन की हान कियान शी की चुनौती होगी. एक और जीत अश्मिता को कोरिया मास्टर्स 2026 का चैम्पियन बना देगी.

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अश्मिता चालिहा खिताब जीत से एक कदम दूर. (Photo: BAI)
अश्मिता चालिहा खिताब जीत से एक कदम दूर. (Photo: BAI)

भारतीय शटलर अश्मिता चालिहा का कोरिया मास्टर्स 2026 में शानदार प्रदर्शन जारी है. अश्मिता ने महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है. शनिवार को दक्षिण कोरिया के असान में खेले गए सेमीफाइनल में अश्मिता ने हमवतन रक्षिता रामराज को तीन गेम तक चले कड़े मुकाबले में 21-13, 16-21, 21-13 से हराया. दोनों भारतीय खिलाड़ियों के बीच यह मुकाबला 48 मिनट तक चला. 

अब रविवार (9 अगस्त) को फाइनल में वर्ल्ड नंबर-50 अश्मिता चालिहा का सामना चीन की हान कियान शी से होगा. चीनी खिलाड़ी ने दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की किम गा राम को 22-20, 18-21, 21-14 से हराकर खिताबी मुकाबले का टिकट हासिल किया.

क्वार्टर फाइनल में टॉप सीड को बाहर करने के बाद आत्मविश्वास से भरी अश्मिता चालिहा ने सेमीफाइनल में तेज शुरुआत की. वर्ल्ड नंबर-49 रक्षिता के खिलाफ उन्होंने शुरुआती गेम में दबदबा दिखाया. अश्मिता ने रैलियों की गति अपने मुताबिक रखी और रक्षिता को वापसी के ज्यादा मौके नहीं दिए. उन्होंने पहला गेम 21-13 से जीतकर मैच में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली.

पहला गेम गंवाने के बावजूद रक्षिता रामराज ने हार नहीं मानी. दूसरे गेम में उन्होंने अपने खेल की रफ्तार बढ़ाई और लंबी रैलियों के जरिए अश्मिता पर दबाव बनाया. अश्मिता ने बीच में वापसी की कोशिश की, लेकिन रक्षिता ने अहम मौकों पर धैर्य बनाए रखा. उन्होंने दूसरा गेम 21-16 से अपने नाम किया और मुकाबले को निर्णायक तीसरे गेम तक पहुंचा दिया.

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Tanvi Sharma
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तीसरे गेम में अश्मिता चालिहा ने रक्षिता रामराज को संभलने का मौका ही नहीं दिया. उन्होंने शुरुआत से आक्रामक रुख अपनाया और देखते ही देखते 11-3 की बड़ी बढ़त हासिल कर ली. इस बढ़त के बाद अश्मिता ने मुकाबले पर अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने दी. उन्होंने निर्णायक गेम 21-13 से जीतकर फाइनल में प्रवेश किया.

अश्मिता ने किया था बड़ा उलटफेर
26 साल की अश्मिता चालिहा का फाइनल तक का सफर इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने क्वार्टर फाइनल में बड़ा उलटफेर किया था. उनके सामने टॉप सीड और दुनिया की 22वें नंबर की जापानी खिलाड़ी हिना अकेची थीं. पहला गेम 20-22 से गंवाने के बाद अश्मिता ने जबरदस्त वापसी की. उन्होंने दूसरा गेम 21-15 से जीता और फिर निर्णायक गेम 21-19 से अपने नाम कर मुकाबला जीत लिया था. वो मैच एक घंटे और तीन मिनट तक चला.

उधर सेमीफाइनल में हार के बावजूद रक्षिता रामराज के लिए भी टूर्नामेंट यादगार रहा. उन्होंने क्वार्टर फाइनल में तीसरी वरीयता प्राप्त भारत की तन्वी शर्मा को हराया था. रक्षिता ने पहला गेम 18-21 से गंवाने के बाद अगले दोनों गेम 21-19, 21-18 से जीतकर शानदार वापसी की थी. 61 मिनट तक चले मुकाबले में उन्होंने वर्ल्ड नंबर-30 तन्वी को बाहर कर अंतिम चार में जगह बनाई थी.

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