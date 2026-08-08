scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IND vs SL: टीम इंड‍िया को करारा झटका, साई सुदर्शन चोट के चलते श्रीलंका सीरीज से बाहर... अब किसे म‍िलेगा मौका?

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है. साई सुदर्शन इंजरी के कारण दोनों टेस्ट मैचों से बाहर हो गए हैं. उनके पैर के अंगूठे में चोट लगी थी और वह बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब कर रहे थे. उनकी गैरमौजूदगी से भारत के बल्लेबाजी संयोजन पर असर पड़ेगा. पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल में होगा.

Advertisement
X
सुदर्शन का श्रीलंका जाना हुआ कैंसिल (Photo: PTI)
सुदर्शन का श्रीलंका जाना हुआ कैंसिल (Photo: PTI)

भारतीय क्रिकेट टीम को श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले कराा झटका लगा है. बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन चोट के कारण टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. सुदर्शन के पैर के अंगूठे में चोट लगी थी और इसी वजह से वह बेंगलुरु स्थित भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में रिहैब कर रहे थे.

साई सुदर्शन का श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में चयन फिटनेस क्लियरेंस के अधीन था. वह चोट से उबरने के लिए लगातार रिहैब कर रहे थे और दोबारा बल्लेबाजी अभ्यास भी शुरू कर चुके थे. हालांकि, अब वह टेस्ट सीरीज के लिए पूरी तरह फिट नहीं हो सके हैं. ऐसे में उन्हें दोनों मुकाबलों से बाहर कर दिया गया है.

बल्लेबाजी संयोजन पर पड़ेगा असर
सुदर्शन के बाहर होने से भारतीय टीम के बल्लेबाजी संयोजन में बदलाव तय है. टीम में उनकी मौजूदगी से बाएं हाथ के बल्लेबाज का विकल्प मजबूत होता. अब टीम मैनेजमेंट को उपलब्ध खिलाड़ियों में से बेहतर संयोजन तैयार करना होगा.

सम्बंधित ख़बरें

Sai Sudarshan batting for India A
साई सुदर्शन पर बड़ा अपडेट, वॉर्म-अप मैच से रहेंगे बाहर
India vs Sri Lanka Test series
टीम इंडिया पहुंची श्रीलंका, ये ख‍िलाड़ी रह गया पीछे, जानें वजह
टीम इंडिया को श्रीलंका दौरे से पहले झटका या राहत?
Mohammed Siraj (L), captain Shubman Gill (C) and Jasprit Bumrah
श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया के शेड्यूल में बदलाव, सुदर्शन पर भी अपडेट
Shubman Gill
श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान

देवदत्त पडिक्कल टीम में मौजूद हैं और सुदर्शन की गैरमौजूदगी में उन्हें मौका मिल सकता है. इसके अलावा टीम के पास दूसरे बल्लेबाजी विकल्प भी हैं. टेस्ट सीरीज से पहले प्लेइंग-11 को लेकर टीम मैनेजमेंट के सामने अब एक अहम फैसला होगा.

Advertisement

अंगूठे की चोट बनी वजह
सुदर्शन पैर के अंगूठे में हल्की चोट से जूझ रहे थे. इसी वजह से वह भारतीय टीम के साथ श्रीलंका रवाना नहीं हो पाए थे और बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब कर रहे थे. उनकी फिटनेस पर लगातार नजर रखी जा रही थी.

शुरुआत में उम्मीद थी कि सुदर्शन समय रहते पूरी तरह फिट हो जाएंगे और श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उपलब्ध रहेंगे. उन्होंने बल्लेबाजी अभ्यास भी शुरू कर दिया था, लेकिन अंततः उनकी फिटनेस टेस्ट सीरीज के लिए पर्याप्त नहीं रही.

WTC का हिस्सा है भारत-श्रीलंका सीरीज
भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की यह सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) 2025-27 का हिस्सा है. इसलिए दोनों टीमों के लिए सीरीज में हासिल होने वाला हर अंक महत्वपूर्ण होगा.

भारतीय टीम WTC के मौजूदा साइक‍िल में अपनी स्थिति को मजबूत करने के इरादे से उतरेगी. दूसरी ओर, श्रीलंका को घरेलू परिस्थितियों का फायदा मिलने की उम्मीद है. स्पिन के अनुकूल परिस्थितियों में भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों की परीक्षा भी होगी.

तीन दिवसीय अभ्यास मैच से तैयारी
टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम कोलंबो में तीन दिवसीय अभ्यास मैच खेल रही है. श्रीलंका की परिस्थितियों में कौन खिलाड़ी खुद को बेहतर तरीके से ढाल पाता है, इसका अंदाजा अभ्यास मैच से लगाया जा सकता है. टेस्ट सीरीज में स्पिन गेंदबाजी की भूमिका अहम रहने की उम्मीद है.

Advertisement

15 अगस्त से गॉल में पहला टेस्ट
भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त तक गॉल के गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच सुबह 10 बजे से शुरू होगा.इसके बाद सीरीज का दूसरा और अंतिम टेस्ट 23 से 27 अगस्त के बीच कोलंबो के एसएससी ग्राउंड पर खेला जाएगा. यह मुकाबला भी सुबह 10 बजे से शुरू होगा.

श्रीलंका दौरे के लिए भारत की टेस्ट टीम: शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार और सारांश जैन.

नोट:साई सुदर्शन को इस सूची में फिटनेस क्लियरेंस के अधीन रखा गया था, लेकिन अब चोट के कारण वह टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे.

भारत के श्रीलंका दौरे का शेड्यूल

7-9 अगस्त: तीन दिवसीय अभ्यास मैच, कोलंबो
15-19 अगस्त: पहला टेस्ट, गॉल, सुबह 10 बजे से
23-27 अगस्त: दूसरा टेस्ट, कोलंबो, सुबह 10 बजे से

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    पंजाब में मिलेगा बिग रोल? राघव चड्ढा की PM मोदी से मुलाकात पर होने लगी चर्चा |
    पप्पू यादव पर हमला करने वाले आरोपियों का माला पहनाकर स्वागत, देखें |
    CM शुभेंदु से अचानक मिले दो मुस्लिम सांसद, PM मोदी से भी की थी मीटिंग |
    'एक्सीडेंट में पति को मारो वरना खुद जान दे दूंगी', पत्नी की चैट से खुले गहरे राज, थाने पहुंचा पति |
    कहां गायब हो गए हैं किम जोंग उन? 2 महीने से नहीं आए हैं नजर |
    दर्द सहकर लड़के से बनीं लड़की, अब कैसे मां बनेंगी अनाया बांगड़? बोलीं- स्पर्म फ्रीज कराए |
    DRDO बना रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल, ग्लाइड व्हीकल... डरेंगे पाक-चीन |
    IND vs SL: टीम इंड‍िया को करारा झटका, साई सुदर्शन चोट के चलते श्रीलंका सीरीज से बाहर... अब किसे म‍िलेगा मौका? |
    जहां देखा वहीं लगा दिया फोन चार्जर, ये आदत बना देगी कंगाल, जान लें वजह |
    बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा का जलवा, कोरिया मास्टर्स के फाइनल में ली एंट्री, अब चीनी खिलाड़ी से मुकाबला
    Advertisement