भारतीय क्रिकेट टीम को श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले कराा झटका लगा है. बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन चोट के कारण टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. सुदर्शन के पैर के अंगूठे में चोट लगी थी और इसी वजह से वह बेंगलुरु स्थित भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में रिहैब कर रहे थे.

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साई सुदर्शन का श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में चयन फिटनेस क्लियरेंस के अधीन था. वह चोट से उबरने के लिए लगातार रिहैब कर रहे थे और दोबारा बल्लेबाजी अभ्यास भी शुरू कर चुके थे. हालांकि, अब वह टेस्ट सीरीज के लिए पूरी तरह फिट नहीं हो सके हैं. ऐसे में उन्हें दोनों मुकाबलों से बाहर कर दिया गया है.

बल्लेबाजी संयोजन पर पड़ेगा असर

सुदर्शन के बाहर होने से भारतीय टीम के बल्लेबाजी संयोजन में बदलाव तय है. टीम में उनकी मौजूदगी से बाएं हाथ के बल्लेबाज का विकल्प मजबूत होता. अब टीम मैनेजमेंट को उपलब्ध खिलाड़ियों में से बेहतर संयोजन तैयार करना होगा.

देवदत्त पडिक्कल टीम में मौजूद हैं और सुदर्शन की गैरमौजूदगी में उन्हें मौका मिल सकता है. इसके अलावा टीम के पास दूसरे बल्लेबाजी विकल्प भी हैं. टेस्ट सीरीज से पहले प्लेइंग-11 को लेकर टीम मैनेजमेंट के सामने अब एक अहम फैसला होगा.

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अंगूठे की चोट बनी वजह

सुदर्शन पैर के अंगूठे में हल्की चोट से जूझ रहे थे. इसी वजह से वह भारतीय टीम के साथ श्रीलंका रवाना नहीं हो पाए थे और बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब कर रहे थे. उनकी फिटनेस पर लगातार नजर रखी जा रही थी.

शुरुआत में उम्मीद थी कि सुदर्शन समय रहते पूरी तरह फिट हो जाएंगे और श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उपलब्ध रहेंगे. उन्होंने बल्लेबाजी अभ्यास भी शुरू कर दिया था, लेकिन अंततः उनकी फिटनेस टेस्ट सीरीज के लिए पर्याप्त नहीं रही.

WTC का हिस्सा है भारत-श्रीलंका सीरीज

भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की यह सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) 2025-27 का हिस्सा है. इसलिए दोनों टीमों के लिए सीरीज में हासिल होने वाला हर अंक महत्वपूर्ण होगा.

भारतीय टीम WTC के मौजूदा साइक‍िल में अपनी स्थिति को मजबूत करने के इरादे से उतरेगी. दूसरी ओर, श्रीलंका को घरेलू परिस्थितियों का फायदा मिलने की उम्मीद है. स्पिन के अनुकूल परिस्थितियों में भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों की परीक्षा भी होगी.

तीन दिवसीय अभ्यास मैच से तैयारी

टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम कोलंबो में तीन दिवसीय अभ्यास मैच खेल रही है. श्रीलंका की परिस्थितियों में कौन खिलाड़ी खुद को बेहतर तरीके से ढाल पाता है, इसका अंदाजा अभ्यास मैच से लगाया जा सकता है. टेस्ट सीरीज में स्पिन गेंदबाजी की भूमिका अहम रहने की उम्मीद है.

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15 अगस्त से गॉल में पहला टेस्ट

भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त तक गॉल के गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच सुबह 10 बजे से शुरू होगा.इसके बाद सीरीज का दूसरा और अंतिम टेस्ट 23 से 27 अगस्त के बीच कोलंबो के एसएससी ग्राउंड पर खेला जाएगा. यह मुकाबला भी सुबह 10 बजे से शुरू होगा.

श्रीलंका दौरे के लिए भारत की टेस्ट टीम: शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार और सारांश जैन.

नोट:साई सुदर्शन को इस सूची में फिटनेस क्लियरेंस के अधीन रखा गया था, लेकिन अब चोट के कारण वह टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे.

भारत के श्रीलंका दौरे का शेड्यूल

7-9 अगस्त: तीन दिवसीय अभ्यास मैच, कोलंबो

15-19 अगस्त: पहला टेस्ट, गॉल, सुबह 10 बजे से

23-27 अगस्त: दूसरा टेस्ट, कोलंबो, सुबह 10 बजे से

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