scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vastu Tips: घर में इस जगह रख लें लाफिंग बुद्धा, चुम्बक की तरह खिंचा आएगा पैसा

Vastu & Feng Shui Tips: घर में लाफिंग बुद्धा रखने की सही जगह और नियम क्या हैं? जानिए 8 सबसे शुभ स्थान, जिससे घर में सुख-समृद्धि, धन और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो.

Advertisement
X
जानते हैं लाफिंग बुद्धा से जुड़े इतिहास, इसके प्रकार, महत्व और घर में इसे रखने की सही दिशा व जगहों के बारे में. 
जानते हैं लाफिंग बुद्धा से जुड़े इतिहास, इसके प्रकार, महत्व और घर में इसे रखने की सही दिशा व जगहों के बारे में. 

Laughing Buddha Vastu: लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को दुनिया भर के घरों, दुकानों और कार्यालयों (ऑफिस) में बहुत शुभ माना जाता है. फेंगशुई और वास्तु शास्त्र के अनुसार, हंसते हुए बुद्ध की यह मूर्ति घर में सुख, शांति, सकारात्मक ऊर्जा (पॉजिटिव एनर्जी) और सौभाग्य को आकर्षित करती है. आइए जानते हैं लाफिंग बुद्धा से जुड़े इतिहास, इसके प्रकार, महत्व और घर में इसे रखने की सही दिशा व जगहों के बारे में. 

लाफिंग बुद्धा का इतिहास
लाफिंग बुद्धा को चीनी परंपरा में बुडाई (Budai) और जापानी संस्कृति में होतेई (Hotei) के नाम से जाना जाता है. वह 10वीं शताब्दी में लियांग राजवंश (Liang Dynasty) के दौरान एक चीनी ज़ेन भिक्षु (Zen monk) थे. बुडाई का चीनी भाषा में अर्थ कपड़े का थैला होता है, क्योंकि वे घूमते समय हमेशा अपने साथ एक झोला लेकर चलते थे. अपनी गोल-मटोल काया और हमेशा मुस्कुराते रहने वाले चेहरे के कारण उन्हें खुशमिजाज और हास-परिहास का प्रतीक माना गया. समय के साथ वे बुद्धत्व, खुशी और सौभाग्य के प्रिय प्रतीक बन गए.

घर में लाफिंग बुद्धा रखने का महत्व
घर में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखना कई मायनों में बेहद लाभकारी माना जाता है. 

सम्बंधित ख़बरें

Fridge Vastu
अकाउंट में नहीं टिकेगा पैसा! फ्रिज के ऊपर ना रखें यह पौधा
Vastu For home
घर में चूहों का डेरा ? हो जाएं सतर्क, बैंक अकाउंट हो सकता है जीरो!
Almirah Vastu
अलमारी के ऊपर रखते हैं ये 4 सामान, पानी की तरह बह जाएगा सारा पैसा!
Vastu Upay
घर में 3 जगहों पर रखी 3 चीजें खींच लेती हैं सारा धन! तुरंत बदलें जगह
Lucky Plant Vastu
धन खींचते हैं ये 7 पौधे, सही दिशा में लगाते ही बढ़ेगा बैंक बैलेंस!

खुशी और समृद्धि: बुडाई की हंसमुख मुद्रा मन को शांत करती है और घर में सुख-समृद्धि का माहौल बनाती है.

Advertisement

सौभाग्य और अच्छा स्वास्थ्य: इनकी उपस्थिति से घर में धन और अच्छे स्वास्थ्य का आगमन होता है.

सकारात्मक ऊर्जा (Positivity): इनका चिंतामुक्त और प्रसन्न चेहरा घर की सारी नकारात्मकता को दूर कर पॉजिटिव वाइब्स बढ़ाता है.

पारिवारिक एकता: यह मूर्ति परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम, सहयोग और तालमेल को मजबूत करती है.

लाफिंग बुद्धा के प्रकार और उनका अर्थ
अलग-अलग मुद्राओं और स्वरूपों वाले लाफिंग बुद्धा का मतलब भी अलग होता है:

थैला लिए हुए: यह मूर्ति अपने साथ सौभाग्य और समृद्धि लेकर आती है.

बच्चों के साथ: यह मूर्ति परिवार में खुशहाली, वंश वृद्धि और बच्चों के साथ अच्छे तालमेल का प्रतीक है.

हाथ में सोने का सिक्का (Ingot) उठाए हुए: यह धन और बिजनेस में तरक्की को आकर्षित करता है.

मेंढक (Frog) के साथ: फेंगशुई में इसे धन, सुख और समृद्धि का अचूक प्रतीक माना जाता है.

माला (Beads) लिए हुए: यह ध्यान और मानसिक शांति का प्रतीक है.

हाथ में पंखा लिए हुए: यह सभी प्रकार की बाधाओं को दूर कर मनोकामनाएं पूरी करने का प्रतीक माना जाता है.

रंगों का महत्व
गोल्डन (सुनहरा): धन, समृद्धि और सौभाग्य के लिए.

हरा (Green): शारीरिक स्वास्थ्य, संतुलन और विकास के लिए.

काला (Black): नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर से बचाव के लिए.

Advertisement

लाल (Red): ऊर्जा, उत्साह और जीवन में सफलता के लिए.

सफेद (White): शांति, पवित्रता और मानसिक सुकून के लिए.

घर में लाफिंग बुद्धा रखने की 8 सबसे शुभ जगहें (Right Placement)
मुख्य द्वार (Entryway) के पास:
इसे घर के मुख्य दरवाजे के सामने या पास किसी मेज पर रखना बहुत शुभ माना जाता है, ताकि घर में प्रवेश करने वाली सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत हो सके. मूर्ति की ऊंचाई जमीन से कम से कम आंख के स्तर (Eye level) पर होनी चाहिए.

ड्राइंग रूम या लिविंग रूम:
लिविंग रूम में इसे मुख्य परिवार के बैठने की जगह की ओर मुख करके रखना चाहिए. यह पूरे घर में खुशियां और सौहार्द फैलाता है.

बगीचा (Garden):
अगर आपके घर में गार्डन या बालकनी में पौधे हैं, तो वहां प्राकृतिक माहौल के बीच इसे रखना शांतिपूर्ण और सुखद ऊर्जा प्रदान करता है.

किन जगहों पर लाफिंग बुद्धा भूलकर भी न रखें?
इन्हें कभी भी किचन, डाइनिंग रूम या बेडरूम में नहीं रखना चाहिए. इसे सीधे फर्श (जमीन) पर न रखें, हमेशा किसी साफ और थोड़ी ऊंची जगह (जैसे टेबल या शेल्फ) पर स्थापित करें. बाथरूम या टॉयलेट के आसपास की दीवारों के पास रखने से बचें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    अगस्त में जारी होगा KVS,NVS और EMRS टियर-2 का रिजल्ट, आ गया अपडेट  |
    दिल्ली में मॉनसून का प्रकोप, जमकर बरसे बादल... 15 साल का रिकॉर्ड टूटा |
    राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस: जांच के कई पहलू पूरे, अगले महीने पेश होगी चार्जशीट |
    दिल्ली में नाले के तेज बहाव में बह गया 18 साल का युवक, नोएडा से लौटते वक्त हुआ हादसा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी |
    बेकाबू मर्सिडीज ने बुजुर्ग महिला को रौंदा, तीन गाड़ियों को भी मारी टक्कर, नशे में गाड़ी चलाने का आरोप |
    10 साल तक नहीं कटवाए बाल, अब भारतीय महिला ने बना दिया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड |
    CM योगी की शिव भक्ति... मेरठ में कांवड़ियों पर की पुष्पवर्षा- VIDEO |
    कंगना रनौत का यू-टर्न, जेन Z को बताया देश की ताकत |
    पत्नी को बांहों में लेकर झूमे उर्मिला मातोंडकर के एक्स हसबैंड, हुए रोमांटिक, कदमों में झुकाया सिर |
    2.45 लाख रुपये तक के बेनिफिट्स, इन कारों पर मिल रहे बंपर ऑफर
    Advertisement