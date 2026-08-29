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‘200 करोड़ का काम 864 करोड़ में भी अधूरा..’, देवरिया में CM योगी का सपा पर बड़ा हमला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में सपा पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में न विकास था, न सुरक्षा और न सम्मान. योगी ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (JPNIC) को लेकर आरोप लगाया कि करीब 200 करोड़ की शुरुआती लागत वाली परियोजना पर 864 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी काम अधूरा है.

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (Photo: ITG)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में एक बार फिर सपा सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि अच्छी सरकार आती है, जब अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं. 2017 के पहले राज्य में जो सरकार थी, तब न विकास था न सुरक्षा थी और न ही सम्मान था. इसके अलावा न ही रोजगार और गरीब के लिए आवास-शौचालय था. 15 जुलाई से 15 नवंबर तक यूपी के देवरिया, महराजगंज, गोरखपुर बस्ती में भय और दहशत का माहौल रहता था. क्योंकि पिछली सरकारों की संवेदना मर चुकी थी.

योगी आदित्यनाथ यहीं नहीं रुके, उन्होंने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (JPNIC) को लेकर भी समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि JPNIC की कमाई को परिवार तक पहुंचाने की साजिश रची गई थी. सपा ने अपने विचारधारा के मुखिया को भी नहीं छोड़ा. JPNIC की शुरुआती लागत करीब ₹200 करोड़ थी, लेकिन ₹864 करोड़ खर्च करने के बाद भी परियोजना अधूरी है.

सरकारी खजाने से खर्च की गई थी राशि
सीएम योगी के मुताबिक ₹200 करोड़ के काम में ₹864 करोड़ खर्च कर दिए गए, फिर भी JPNIC पूरा नहीं हुआ. JPNIC को पूरा कराने में अब ₹150–200 करोड़ और खर्च होने का अनुमान है. सीएम योगी ने आरोप लगाया कि सरकारी खजाने से ₹900–1000 करोड़ खर्च करने की साजिश थी. JPNIC को प्राइवेट कंपनी के जरिए संचालित करने की योजना होने का भी सीएम योगी ने आरोप लगाया.

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सीएम योगी के अनुसार इस प्राइवेट कंपनी में डिंपल यादव, अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव शामिल थे. आरोप है कि JPNIC से होने वाली कमाई को परिवार तक पहुंचाने की साजिश की गई थी. 

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