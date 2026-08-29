Andhra Style Baingan Chutney: 1 चम्मच बेसन से बनाएं आंध्रा स्टाइल बैंगन की चटनी, ट्राई करें अश्विनी कालसेकर की आसान रेसिपी

Andhra Style Baingan Chutney: रोज-रोज एक जैसा दाल-चावल और रोटी-सब्जी बोरिंग लगने लगते हैं. अगर इनके साथ में चटपटी चटनी मिल जाए तो सादा खाना भी लाजवाब लगने लगता है. इसलिए अक्सर घरों में लोग धनिया-पुदीना और तिल-टमाटर की चटनी बनाते हैं. मगर क्या आपने कभी बैंगन की चटनी खाई है, जिसे बनाना बहुत आसान है और यह बहुत टेस्टी भी होती है.
'गोलमाल' फेम एक्ट्रेस अश्विनी कालसेकर ने फराह खान के यूट्यूब व्लॉग पर इस चटनी की रेसिपी शेयर की थी. जब फराह खान अश्विनी और उनके पति मुरली शर्मा के घर पहुंची थी, तब एक्ट्रेस ने उनके लिए आंध्रा-स्टाइल चटनी बैंगन की चटनी बनाई थी. अगर आप भी खाने के साथ चटनी खाना पसंद करते हैं तो एक बार बैंगन की यह खास चटनी ट्राई करें, इसका स्वाद आपको अच्छा लगेगा और इसे बनाने में भी आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा. आइए आपको इसे बनाने का आसान तरीका बताते हैं.
आंध्रा स्टाइल बैंगन चटनी के लिए सामग्री
बैंगन चटनी बनाने का तरीका
किन चीजों के साथ करें सर्व?
आंध्रा स्टाइल में तैयार की गई इस चटनी में बैंगन को भूनने से इसका स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाते हैं. बैंगन की तीखा और मसालेदार चटनी को आप रोटी, पराठे, डोसा, इडली या चावल के साथ खा सकते हैं. अगर लंच में सिर्फ दाल-चावल बना हो तो भी आप साथ में यह चटनी बना सकते हैं, जो मिनटों में तैयार हो जाती है और सिंपल दाल-चावल में भी फ्लेवर शामिल करती है.