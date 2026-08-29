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Andhra Style Baingan Chutney: 1 चम्मच बेसन से बनाएं आंध्रा स्टाइल बैंगन की चटनी, ट्राई करें अश्विनी कालसेकर की आसान रेसिपी

अश्विनी कालसेकर की फेवरेट आंध्रा स्टाइल बैंगन की चटनी स्वाद में बेहद चटपटी और मसालेदार है. भुने हुए बैंगन, हरी मिर्च, लहसुन और मसालों से तैयार यह चटनी रोटी, पराठे, डोसा, इडली और चावल के साथ परोसी जा सकती है. जानें इसे घर पर बनाने की आसान और स्वादिष्ट विधि.

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लंबे वाले बैंगन की चटनी बना सकते हैं. (PHOTO:AI)
लंबे वाले बैंगन की चटनी बना सकते हैं. (PHOTO:AI)

Andhra Style Baingan Chutney: रोज-रोज एक जैसा दाल-चावल और रोटी-सब्जी बोरिंग लगने लगते हैं. अगर इनके साथ में चटपटी चटनी मिल जाए तो सादा खाना भी लाजवाब लगने लगता है. इसलिए अक्सर घरों में लोग धनिया-पुदीना और तिल-टमाटर की चटनी बनाते हैं. मगर क्या आपने कभी बैंगन की चटनी खाई है, जिसे बनाना बहुत आसान है और यह बहुत टेस्टी भी होती है. 

'गोलमाल' फेम एक्ट्रेस अश्विनी कालसेकर ने फराह खान के यूट्यूब व्लॉग पर इस चटनी की रेसिपी शेयर की थी. जब फराह खान अश्विनी और उनके पति मुरली शर्मा के घर पहुंची थी, तब एक्ट्रेस ने उनके लिए आंध्रा-स्टाइल चटनी बैंगन की चटनी बनाई थी. अगर आप भी खाने के साथ चटनी खाना पसंद करते हैं तो एक बार बैंगन की यह खास चटनी ट्राई करें, इसका स्वाद आपको अच्छा लगेगा और इसे बनाने  में भी आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा. आइए आपको इसे बनाने का आसान तरीका बताते हैं. 

आंध्रा स्टाइल बैंगन चटनी के लिए सामग्री

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  • लंबे वाले काले बैंगन – 2-3
  • चने की दाल – 1 चम्मच
  • धनिया पत्ती – 1 कप
  • हरी मिर्च – 2-3
  • बेसन – 1-2 चम्मच
  • तेल – 1-2 चम्मच
  • नमक – स्वादानुसार

 बैंगन चटनी बनाने का तरीका

  1. सबसे पहले लंबे वाले काले बैंगन को अच्छी तरह धो लें. इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर अलग रख दें.
  2. अब मिक्सर जार में धनिया पत्ती, हरी मिर्च और स्वादानुसार नमक डालें. इन्हें पीसकर एक बारीक पेस्ट तैयार कर लें.
  3. पैन में तेल गर्म करें. इसमें चने की दाल डालकर स्लो-मिडियम फ्लेम पर भूनें. जब दाल हल्की सुनहरी होने लगे, तो इसमें कटे हुए बैंगन डाल दें.
  4. बैंगन को अच्छी तरह मिलाएं और पैन को ढककर पकाएं. बीच-बीच में चलाते रहें, जब तक बैंगन पूरी तरह नरम होकर गल न जाएं.
  5. अब पके हुए बैंगन में तैयार धनिया-हरी मिर्च का पेस्ट डालें. इसके बाद थोड़ा बेसन डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें.
  6. चटनी को कुछ मिनट और पकाएं, ताकि बेसन अच्छी तरह पक जाए और सभी मसालों का स्वाद बैंगन में अच्छी तरह मिल जाए.
  7. गैस बंद कर दें और तैयार आंध्रा स्टाइल बैंगन चटनी को कटोरी में निकाल लें.

किन चीजों के साथ करें सर्व?

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आंध्रा स्टाइल में तैयार की गई इस चटनी में बैंगन को भूनने से इसका स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाते हैं.  बैंगन की तीखा और मसालेदार चटनी को आप रोटी, पराठे, डोसा, इडली या चावल के साथ खा सकते हैं. अगर लंच में सिर्फ दाल-चावल बना हो तो भी आप साथ में यह चटनी बना सकते हैं, जो मिनटों में तैयार हो जाती है और सिंपल दाल-चावल में भी फ्लेवर शामिल करती है.

 

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