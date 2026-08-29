scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

डोकलाम-गलवान में भारत से भिड़ने वाले चीनी जनरल पर गिरी गाज, जिनपिंग ने सभी पदों से हटाया

डोकलाम और गलवान के दौरान चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड संभालने वाले जनरल झाओ जोंगकी से तीन अहम राजनीतिक जिम्मेदारियां छीन ली गई हैं. चीन ने कार्रवाई की वजह नहीं बताई है.

Advertisement
X
जनरल झाओ जोंगकी, जिन्होंने 2020 में गलवान झड़प को दी थी मंजूरी. (Image: US Army)
जनरल झाओ जोंगकी, जिन्होंने 2020 में गलवान झड़प को दी थी मंजूरी. (Image: US Army)

भारत और चीन के बीच डोकलाम से लेकर गलवान तक तनाव के दौरान अहम सैन्य जिम्मेदारी संभालने वाले जनरल झाओ जोंगकी पर अब कार्रवाई हुई है. चीन ने उन्हें अपनी शीर्ष राजनीतिक सलाहकार संस्था से हटा दिया है. उनकी सदस्यता भी खत्म कर दी गई है. इसके अलावा एक अहम समिति की जिम्मेदारी भी उनसे छीन ली गई है.

झाओ जोंगकी फरवरी 2016 में चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड के पहले कमांडर बने थे. यह चीन की सेना की ऐसी कमान है, जो तिब्बत, शिनजियांग और भारत से लगी सीमा के बड़े हिस्से में सैन्य गतिविधियों को देखती है.

2017 में डोकलाम में भारत और चीन की सेनाएं 72 दिनों तक आमने-सामने रही थीं. यह विवाद तब शुरू हुआ, जब चीन ने ऐसे इलाके में सड़क बनाने की कोशिश की, जिस पर चीन और भूटान दोनों दावा करते हैं. भारत ने वहां पहुंचकर इसका विरोध किया. उस समय झाओ इसी वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रमुख थे.

सम्बंधित ख़बरें

नेपाल में बाढ़ के बाद नई आफत, बढ़ सकता है पानी का बहाव
मोदी के सेंट्रल एशिया दौरे में पुतिन-जिनपिंग से मुलाकात
Nepal flash flood
'लेंडे नदी पर बनी झील कभी भी फट सकती है', चीन ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल को दी नई वॉर्निंग
china threats nepal of another flood
नेपाल में एक और महाबाढ़ का खतरा, झील का बांध टूटा तो मचेगी तबाही
Nepal flash flood
नेपाल बाढ़ में फंसे सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन के 77 श्रद्धालु, अब तक सुराग नहीं

गलवान के समय भी झाओ कमान में थे

मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में भारत-चीन के बीच तनाव बढ़ गया. इसके बाद 15 जून 2020 को गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई. इसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए.

Advertisement

बाद में अमेरिकी खुफिया आकलन के हवाले से एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि झाओ ने उस ऑपरेशन को मंजूरी दी थी. रिपोर्ट के मुताबिक, इसका मकसद भारत को 'सबक सिखाना' था. हालांकि यह दावा एक ऐसे सूत्र के हवाले से सामने आया था, जो इस आकलन से परिचित बताया गया था.

अब झाओ से क्या-क्या छीना गया?

26 अगस्त को चीन की शीर्ष राजनीतिक सलाहकार संस्था ने झाओ को 14वीं नेशनल कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी से हटाने का फैसला किया. उनकी CPPCC सदस्यता भी खत्म कर दी गई. इसके साथ ही जातीय और धार्मिक मामलों की समिति के उप निदेशक का पद भी उनसे छीन लिया गया.

यानी मौजूदा कार्रवाई में झाओ से तीन राजनीतिक जिम्मेदारियां गई हैं. चीन की सरकारी एजेंसी शिन्हुआ ने इन फैसलों की जानकारी दी, लेकिन यह नहीं बताया कि कार्रवाई की वजह क्या है. यह भी साफ नहीं किया गया कि झाओ के खिलाफ किसी मामले में जांच चल रही है या नहीं.

झाओ की सेना वाली कमान पहले ही जा चुकी थी

यहां एक बात समझना जरूरी है. झाओ अब वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रमुख नहीं थे. वह दिसंबर 2020 में इस पद से हट चुके थे. यानी अभी जो कार्रवाई हुई है, वह उनकी पुरानी सैन्य कमान पर नहीं, बल्कि राजनीतिक पदों पर हुई है. यही वजह है कि उनकी मौजूदा कार्रवाई को चीन की सेना में चल रहे बड़े बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है.

Advertisement

चीन की सेना में बड़े अधिकारियों पर शिकंजा

झाओ पर कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब चीन की सेना के कई बड़े अधिकारियों को हटाया जा रहा है. 28 अगस्त को झांग यूक्सिया और लियू जेनली को केंद्रीय सैन्य आयोग से हटाया गया. दोनों के खिलाफ 'गंभीर अनुशासन और कानून के उल्लंघन' की जांच की बात सामने आई. शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन की सेना में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान लंबे समय से चल रहा है. इस दौरान कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को जांच, बर्खास्तगी या पार्टी से निष्कासन का सामना करना पड़ा है.

भारत के लिए झाओ क्यों अहम हैं?

झाओ ऐसे समय चीन की पश्चिमी कमान में थे, जब भारत के साथ डोकलाम और गलवान जैसे गंभीर सीमा विवाद हुए. इसलिए अब उनके राजनीतिक पद छिने जाने की खबर ने ध्यान खींचा है.

फिलहाल चीन ने झाओ पर कार्रवाई की वजह नहीं बताई है. इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि उनके खिलाफ फैसला डोकलाम, गलवान या किसी दूसरी वजह से लिया गया है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    घर के बाहर सो रहा था किसान, तेंदुआ उठा ले गया... खेत में मिली लाश, मुरादाबाद में 25 दिन में 4 मौतों से दहशत |
    ₹5000 रुपये की SIP... 5 साल बाद कितना होगा पैसा? समझें गणित |
    नेपाल में बाढ़ का कहर, मलबे में तब्दील हुए घर और मकान |
    'खड़गे के मंच का शुद्धिकरण करने वालों पर FIR करने का आदेश दें पीएम', राहुल गांधी की मांग |
    नेपाल जैसी तबाही का भारत में भी खतरा, 189 ग्लेशियर झीलें रेड जोन में |
    जब रूस ने अपना पहला परमाणु बम बनाया, यहां किया था टेस्ट |
    नेपाल-तिब्बत सीमा पर फटी एक और झील |
    नेपाल में बड़ा खतरा, इन इलाकों को खाली करने का ऐलान |
    September 2026 Grah Gochar: सितंबर में बदलेगी 4 बड़े ग्रहों की चाल! 5 राशियों को मिलेगा बंपर धन लाभ |
    नेपाल के बाढ़ मे देवी घाट में मची भीषण तबाही
    Advertisement