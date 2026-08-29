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चेन्नई एयरपोर्ट पर महिला के बैग से 3 जिंदा कारतूस और मैगजीन बरामद

चेन्नई एयरपोर्ट पर हुई सुरक्षा जांच में एक महिला यात्री के बैग से जिंदा कारतूस और मैगजीन मिला है. कोई वैध दस्तानेज ना दिखा पाने के बाद CISF ने यात्री को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया.

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चेन्नई एयरपोर्ट पर महिला यात्री के बैग से जिंदा कारतूस और मैगजीन बरामद किए गए (प्रतिकात्मक चित्र)
चेन्नई एयरपोर्ट पर महिला यात्री के बैग से जिंदा कारतूस और मैगजीन बरामद किए गए (प्रतिकात्मक चित्र)

तमिलनाड़ु में चेन्नई एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान CISF की सतर्कता से एक महिला यात्री के हैंड बैगेज से तीन जिंदा कारतूस और एक मैगजीन बरामद हुई है. महिला अपने परिवार के साथ कोच्चि जाने वाली फ्लाइट पकड़ने पहुंची थी. जांच के दौरान बैग में संदिग्ध सामान दिखाई देने के बाद CISF जवानों ने बैग को अलग कर उसकी तलाशी ली. इसके बाद पूरा मामला सामने आया.

घटना 29 अगस्त की सुबह चेन्नई एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 की है. जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब 6:40 बजे घरेलू यात्रियों की प्री-एंबार्केशन सिक्योरिटी स्क्रीनिंग चल रही थी. इसी दौरान CISF कर्मी को महिला यात्री के हैंड बैगेज में कुछ संदिग्ध नजर आया. इसके बाद बैग को फिजिकल चेकिंग के लिए भेजा गया. तलाशी के दौरान बैग से तीन स्थानीय स्तर पर बने जिंदा कारतूस और एक मैगजीन मिली. बता दें कि मैगजीन वो उपकरण या बंदूक का हिस्सा है, जो गोलियों को स्टोर करके रखता है और उन्हें एक-एक करके बंदूक के फायरिंग चैंबर में लोड करने में मदद करता है.

यह भी पढ़ें: 7 पिस्टल, राइफल और 33 कारतूस... गुरुग्राम में रोहित गोदारा-लिपिन नेहरा गैंग पर बड़ा एक्शन

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सामान मिलने के बाद CISF ने महिला से इसके लिए जरूरी दस्तावेज और वैध अनुमति दिखाने को कहा. हालांकि, महिला ऐसा कोई दस्तावेज या अनुमति पेश नहीं कर सकी. बताया जा रहा है कि महिला अपने परिवार के साथ इंडिगो की फ्लाइट 6E-5394 से कोच्चि जाने वाली थी. फ्लाइट को सुबह 8 बजे उड़ान भरनी थी. लेकिन उससे पहले ही सिक्योरिटी स्क्रीनिंग में कारतूस और मैगजीन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई.

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CISF ने तय एयरपोर्ट सिक्योरिटी प्रक्रिया के तहत महिला यात्री और उसके बरामद सामान के साथ स्थानीय पुलिस को सौंप दिया. करीब 8:10 बजे उसे पुलिस के हवाले किया गया. अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि महिला के बैग में ये प्रतिबंधित सामान कहां से आया और उसे लेकर वह एयरपोर्ट तक कैसे पहुंची.

बता दें कि एयरपोर्ट पर यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा जांच बेहद अहम होती है. इस मामले में संदिग्ध सामान को समय रहते पहचान लेने से CISF ने सतर्कता का परिचय दिया. फिलहाल पुलिस की जांच के बाद ही साफ होगा कि महिला के पास कारतूस और मैगजीन होने की वजह क्या थी और इसके पीछे कोई दूसरा मामला तो नहीं है. 

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