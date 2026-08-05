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Video: घर के आंगन में किंग कोबरा और अजगर की लड़ाई, फिर जो हुआ उसे देखने उमड़ पड़े लोग

रात के सन्नाटे में घर के कैंपस में एक साथ किंग कोबरा और विशाल अजगर दिखे तो परिवार दहशत में आ गया. कुछ ही देर में दोनों आमने-सामने आ गए और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. बगहा के वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व से सटे इस घर में पहुंचे स्नेक रेस्क्यू दल ने घंटों की मशक्कत के बाद दोनों सांपों को सुरक्षित जंगल में छोड़कर बड़ा हादसा टाल दिया.

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किंग काेबरा और अजगर की लड़ाई देखने को लाेगों की भीड़ जुट गई (Photo: ITG)
किंग काेबरा और अजगर की लड़ाई देखने को लाेगों की भीड़ जुट गई (Photo: ITG)

बगहा के एक घर में अचानक ऐसा दृश्य दिखाई दिया, जिसे देखकर परिवार के लोगों की धड़कनें तेज हो गईं. घर के कैंपस में दो ऐसे जीव आमने-सामने थे, जिनका सामना जंगल में भी कम ही देखने को मिलता है. एक तरफ दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप किंग कोबरा, तो दूसरी ओर अपनी ताकतवर पकड़ के लिए मशहूर विशाल अजगर.

कुछ पल के लिए ऐसा लगा मानो घर का आंगन जंगल में बदल गया हो. दोनों एक-दूसरे के सामने डटे थे. परिवार के लोग घर से बाहर निकल आए और देखते ही देखते पूरे इलाके में खबर फैल गई. कुछ ही मिनटों में वहां ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. हर किसी की नजर बस एक सवाल पर टिकी थी अगर दोनों भिड़ गए तो क्या होगा? यह घटना वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व के गोनौली वन क्षेत्र की है. वन प्रक्षेत्र कार्यालय के ठीक सामने रहने वाले नितेश कुमार के घर के कैंपस में अचानक पहले एक सांप दिखाई दिया. परिवार के लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले दूसरा विशालकाय सांप भी सामने आ गया. दोनों अलग-अलग दिशा से आए और आमने-सामने ठहर गए. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ देर तक दोनों की गतिविधियां ऐसी थीं कि लगा जैसे किसी भी वक्त संघर्ष शुरू हो सकता है. परिवार के लोगों ने बिना जोखिम उठाए तुरंत घर खाली किया और वन विभाग को सूचना दी.

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घर के बाहर लग गई भीड़

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घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग भी वहां पहुंचने लगे. कुछ लोग सुरक्षित दूरी से यह दुर्लभ दृश्य देख रहे थे तो कई लोग मोबाइल फोन से वीडियो बनाने लगे. हालांकि वन विभाग ने लोगों को लगातार पीछे रहने की अपील की, क्योंकि किंग कोबरा बेहद विषैला होता है और खतरा किसी भी समय बढ़ सकता था. भीड़ बढ़ने से रेस्क्यू ऑपरेशन भी चुनौतीपूर्ण हो गया. सूचना मिलते ही प्रशिक्षित स्नेक रेस्क्यूअर मुरारी कुमार मौके पर पहुंचे. सबसे पहले उन्होंने भीड़ को सुरक्षित दूरी पर कराया. इसके बाद पूरी सावधानी के साथ दोनों सांपों की गतिविधियों पर नजर रखी गई. रेस्क्यू आसान नहीं था. दोनों सांप सक्रिय थे और हल्की सी चूक बड़ा हादसा बन सकती थी. काफी मशक्कत के बाद पहले एक सांप को सुरक्षित नियंत्रित किया गया, फिर दूसरे को भी पकड़ लिया गया. वन विभाग ने दोनों को बिना किसी नुकसान के उनके प्राकृतिक आवास यानी जंगल में छोड़ दिया. रेस्क्यू पूरा होने के बाद परिवार और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली.

दो साल पहले भी इसी घर में निकला था किंग कोबरा

इस घटना ने लोगों को इसलिए भी चौंकाया क्योंकि यह पहली बार नहीं हुआ. करीब दो साल पहले भी इसी घर के परिसर से एक विशालकाय किंग कोबरा का सफल रेस्क्यू किया गया था. अब एक बार फिर उसी घर में किंग कोबरा और अजगर का एक साथ मिलना इलाके में चर्चा का विषय बन गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जंगल से सटे इलाकों में अक्सर सांप दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों का एक साथ आमने-सामने आना बेहद दुर्लभ है.

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क्या सचमुच भिड़ सकते थे किंग कोबरा और अजगर?

इस सवाल का जवाब ह्यूमन-वाइल्डलाइफ कॉन्फ्लिक्ट एक्सपर्ट अभिषेक ने दिया. उनके मुताबिक, किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप माना जाता है और इसकी लंबाई 16 से 18 फीट तक हो सकती है. इसकी एक खास बात यह भी है कि यह दूसरे सांपों का भी शिकार करता है. यदि सामने वाला सांप आकार में छोटा हो और किंग कोबरा अधिक ताकतवर स्थिति में हो, तो उसके हमला करने की संभावना रहती है. हालांकि हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं है. कई बार दोनों सांप बिना संघर्ष किए अलग-अलग दिशा में भी चले जाते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इस घटना में किंग कोबरा की स्थिति अधिक प्रभावी दिखाई दे रही थी. लेकिन यदि अजगर आकार और वजन में ज्यादा बड़ा होता, तो मुकाबले का परिणाम अलग हो सकता था. अजगर जहरीला नहीं होता, लेकिन उसकी ताकत उसकी मजबूत पकड़ होती है. वह अपने शिकार को जकड़कर दम घोंट देता है. ऐसे में यदि बड़ा अजगर किंग कोबरा को अपनी कुंडली में कस ले, तो वह उसके लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है. यानी ऐसे दुर्लभ मामलों में कौन भारी पड़ेगा, यह दोनों सांपों के आकार, ताकत और उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करता है.

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क्यों बढ़ रही हैं ऐसी घटनाएं?

वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व घने जंगलों और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है. बरसात के मौसम में सांप, अजगर और दूसरे वन्यजीव अक्सर भोजन, सुरक्षित जगह या पानी की तलाश में रिहायशी इलाकों तक पहुंच जाते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि जंगल से सटे गांवों में रहने वाले लोगों को इस मौसम में अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत होती है. घर के आसपास झाड़ियां साफ रखें, अनाज और कचरे का उचित प्रबंधन करें और रात के समय बिना रोशनी के बाहर न निकलें.

वन विभाग की लोगों से अपील

वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि घर, खेत या आसपास कोई सांप या अन्य वन्यजीव दिखाई दे, तो घबराने या उसे खुद पकड़ने की कोशिश न करें. ऐसा करना आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है और वन्यजीव के लिए भी. तुरंत वन विभाग या प्रशिक्षित स्नेक रेस्क्यू टीम को सूचना दें, ताकि सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया जा सके.

क्यों खास है यह घटना?

वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, रिहायशी इलाके में किंग कोबरा और अजगर का एक साथ दिखाई देना बेहद असामान्य घटना है. यही वजह है कि इस घटना ने स्थानीय लोगों के साथ-साथ वन्यजीव प्रेमियों का भी ध्यान खींचा है. यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि जंगल और इंसानी बस्तियों के बीच की दूरी कम होने पर ऐसे दुर्लभ और जोखिम भरे दृश्य सामने आ सकते हैं. ऐसे समय में घबराने के बजाय सतर्कता, सही सूचना और प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम की मदद ही सबसे सुरक्षित रास्ता है.

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