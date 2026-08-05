Steel Pan Non Stick Trick: स्टील के पैन में बार-बार चिपक जाता है खाना? मास्टरशेफ पंकज भदौरिया की इस ट्रिक से बनेगा नॉन-स्टिक जैसा

Steel Pan Non Stick Trick: आज कल घरों में एल्यूमीनियम से लेकर स्टील तक के बर्तनों को इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन जब भी स्टील के पैन में खाना बानने की बात आती है, तो लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है. दरअसल, स्टीन के पैन में ऑमलेट हो, डोसा हो या सब्जी, कई बार खाना इतनी बुरी तरह चिपक जाता है कि पकाने का पूरा मजा खराब हो जाता है. फिर पैन को साफ करना भी किसी चुनौती से कम नहीं होता है.



अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. मास्टरशेफ पंकज भदौरिया ने अपने स्टील पैन को एक दम नॉन-स्टिक बनाने की एक बहुत ही आसान और असरदार ट्रिक शेयर की है. उनकी मानें तो इस तरीके को अपनाकर आप साधारण से स्टील के पैन को भी नॉन-स्टिक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं क्या है वो आसान किचन हैक.



क्यों चिपक जाता है स्टील के पैन में खाना?

स्टील के पैन की सतह पर बहुत बारीक छिद्र (पोर्स) होते हैं. अगर पैन सही टेंपरेचर तक गर्म नहीं होता, तो खाना इन छिद्रों में चिपकने लगता है. इसी वजह से अंडा, डोसा, चीला या पनीर जैसी चीजें पलटते समय टूट जाती हैं.

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मास्टरशेफ पंकज भदौरिया की आसान ट्रिक

पंकज भदौरिया के मुताबिक, स्टील के पैन को इस्तेमाल करने से पहले उसे सही तरीके से तैयार करना सबसे जरूरी है.



ऐसे करें स्टील के पैन को नॉन-स्टिक जैसा तैयार

सबसे पहले खाली स्टील के पैन को गैस पर रखें.

इसे अच्छी तरह गर्म होने दें.

अब पैन पर पानी की एक-दो बूंदें छिड़कें.

अगर पानी की बूंदें पैन पर टिकने की बजाय छोटी-छोटी मोतियों की तरह उछलने लगें, तो समझिए पैन सही टेंपरेचर पर पहुंच चुका है.

अब पैन में सिर्फ 2 बूंद तेल डालें.

एक टिश्यू या किचन पेपर की मदद से पूरे पैन पर तेल की हल्की लेयर फैला दें.

अब अपनी पसंद का खाना बनाना शुरू करें.

फिर करें 'एग टेस्ट'

इस ट्रिक को अपनाने के बाद पंकज भदौरिया ने पैन में अंडा बनाकर भी दिखाया. अंडा बिना चिपके आसानी से पक गया और पैन से आराम से निकल गया. यही तरीका डोसा, चीला, पैनकेक या दूसरी कई चीजें बनाने में भी मदद कर सकता है.

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इस ट्रिक के दौरान इन बातों का रखें ध्यान

पैन को अच्छे से गर्म किए बिना तेल न डालें. बहुत ज्यादा तेल डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2-3 बूंदें ही काफी हैं. हर बार खाना बनाने से पहले पैन को इसी तरह प्री-हीट करें. अगर पैन पर पहले से जली हुई परत या गंदगी है, तो उसे अच्छी तरह साफ करने के बाद ही ये ट्रिक अपनाएं.

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