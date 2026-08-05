कल का मौसम: 6 अगस्त को यूपी के 52 जिलों के लिए IMD का लेटेस्ट अपडेट, मानसून की बारिश से लेकर तेज धूप का अलर्ट

UP Weather Latest Update: यूपी में मानसून का असर अभी कम होने वाला नहीं है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के लखनऊ केंद्र के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 6 अगस्त को भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. कई जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश होगी, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. अच्छी खबर यह है कि लगातार हो रही बारिश से लोगों को उमस और भीषण गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव और बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा.

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मौसम विभाग के अनुसार 6 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से मध्यम बारिश की संभावना है. राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कई जगह रुक-रुक कर बारिश हो सकती है. नए जारी मौसम मानचित्र में भी पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को भारी बारिश की श्रेणी में रखा गया है.



इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

आईएमडी के Day-4 Forecast (6 अगस्त सुबह 8:30 बजे से 7 अगस्त सुबह 8:30 बजे तक) के अनुसार निम्न जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, फतेहपुर, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर तथा आसपास के क्षेत्र. इन जिलों में स्थानीय स्तर पर तेज बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो सकती हैं. निचले इलाकों में पानी भरने, छोटे नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने और यातायात प्रभावित होने की आशंका है.

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इन जिलों में होगी सामान्य से मध्यम बारिश

मौसम विभाग के वर्षा पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है. इनमें लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, हरदोई सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. 6 अगस्त के पूर्वानुमान में कानपुर मंडल और बुंदेलखंड के कई जिले मौसम विभाग की निगरानी में हैं. कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी और ललितपुर में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. इन जिलों में रहने वाले लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने की सलाह दी गई है.

पश्चिमी यूपी में भी बरसेंगे बादल

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है. लगातार बारिश से खेतों और निचले इलाकों में पानी भर सकता है. ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत होगी. आईएमडी का कहना है कि प्रदेश में लगातार सक्रिय मानसून के चलते अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट बनी रह सकती है. इससे पिछले कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी.

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मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसूनी द्रोणी सामान्य स्थिति के करीब बनी हुई है. साथ ही वातावरण में पर्याप्त नमी और चक्रवाती परिसंचरण के कारण उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर जारी है. यही वजह है कि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रहने और रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना बनी हुई है.

भारी बारिश के दौरान आईएमडी ने लोगों को कुछ जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है कि जलभराव वाले इलाकों में जाने से बचें. बिजली चमकने पर पेड़ या खुले मैदान में खड़े न हों. नदी-नालों के किनारे जाने से बचें. खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा न करें. वाहन चलाते समय गति नियंत्रित रखें. स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करें. वहीं बारिश को देखते हुए किसानों को खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने, धान, मक्का, गन्ना, मूंगफली, तिल और सब्जियों की फसलों में जल निकासी बनाए रखने तथा भारी बारिश के दौरान उर्वरकों और रसायनों का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी गई है.

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