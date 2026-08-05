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'माफी मांगे वरना...', रणबीर कपूर को एक्ट्रेस की चेतावनी, बोलीं- बीफ खाने वाला नहीं बन सकता राम

रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म रामायण रिलीज से पहले ही कई तरह के विवादों से घिर गई है. अब एक्ट्रेस निकिता रावल ने फिल्म में रणबीर के राम बनने पर नाराजगी जाहिर की है और एक्टर से पब्लिकली माफी मांगने को कहा है.

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रणबीर पर भड़कीं निकिता तिवारी (Photos: Instagram @nikita_rawal, Social Media) 
रणबीर पर भड़कीं निकिता तिवारी (Photos: Instagram @nikita_rawal, Social Media) 

नितेश तिवारी की मोस्ट-अवेटेड फिल्म 'रामायण' सुर्खियों में है. फिल्म का ट्रेलर जबसे रिलीज हुआ है, तभी से कई सितारों की कास्टिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं. रामायण में रणबीर कपूर के भगवान राम बनने पर अब एक्ट्रेस निकिता रावल ने अपनी नाराजगी जाहिर की है. निकिता ने रणबीर के पुराने बयान को लेकर उनसे माफी मांगने की मांग भी की है. 

क्या बोलीं निकिता?

Bollywood Mascot संग एक नए पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान निकिता ने रणबीर कपूर को भगवान राम के किरदार में कास्ट करने पर सवाल उठाए हैं. शो में बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि भगवान राम के किरदार को पर्दे पर निभाना सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी जिम्मेदारी है. एक्ट्रेस का मानना है कि भगवान राम सिर्फ एक पौराणिक पात्र नहीं हैं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और मूल्यों के प्रतीक हैं. इसलिए ऐसे किरदारों के लिए चुने गए कलाकारों को लोगों की भावनाओं का पूरा ख्याल रखना चाहिए.

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बातचीत के दौरान, निकिता रावल ने रणबीर कपूर के सालों पुराने बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने खुद को बीफ खाने का शौकीन बताया था. निकिता ने कहा कि भगवान श्री राम की भूमिका निभाने वाले एक्टर को यह किरदार निभाने से पहले अपने ऐसे पुराने बयानों पर पब्लिकली सफाई देनी चाहिए. उन्होंने रणबीर कपूर से एक पब्लिक क्लैरिफिकेशन बयान जारी करने की अपील की है. 

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रणबीर पर भड़कीं निकिता

रणबीर की कास्टिंग पर सवाल उठाते हुए निकिता बोलीं- जिसने लाखों लोगों की भावनाओं के साथ खेला है, जो सीधा बोल रहा है कि 'मैं बीफ खाता हूं' और फिर वही श्री राम का किरदार निभा रहा है, इसको क्या मैसेज देंगे? मुझे लगता है कि इसका बॉयकाट कर दो. मैं यह हैशटैग #boycottranbirkapoor चलाती रहूंगी. अगर उसे जरा सा भी लगता है कि उससे गलती हुई है या फिर इस किरदार को करने से पहले या बाद में जिन लोगों को ठेस पहुंची है, उनसे वो माफी मांगे और कहे कि हां गलती हुई है. हम तो हैं ही माफी देने वाले लोग... भारत ऐसे ही लोगों का देश है जो माफी दे देते हैं. 

निकिता ने रणबीर को मैसेज दिया- आप आकर माफी मांगिए, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि लोग आपको माफ कर पाएंगे. मेरे हिसाब से आपका पर्सनल कैरेक्टर श्री राम के किरदार के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है. जो बीफ खाता है और बोलता भी है. ऐसे लोग क्या श्रीराम के चरित्र को समझ पाएंगे? मेकर्स तो बिजनेस कर रहे हैं. लेकिन ये किरदार एक ऐसे इंसान को देना, जो खुलेआम कह रहा है कि मैं बीफ खाता हूं, ये राम के किरदार का अपमान है.

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रणबीर के खिलाफ बॉयकॉट ट्रेंड चलाएंगी निकिता?
एक्ट्रेस का कहना है कि सिनेमा का समाज पर गहरा असर पड़ता है और फिल्ममेकर्स और एक्टर्स को समझना चाहिए कि सांस्कृतिक रूप से अहम किरदारों के साथ दर्शकों की भावनाएं जुड़ी होती हैं. निकिता ने रणबीर कपूर से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की भी मांग की है. उन्होंने कहा कि इससे उन लोगों की चिंताएं कम हो सकती हैं, जिन्हें उनके पुराने बयान से ठेस पहुंची थी. 

एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि जब तक रणबीर माफी नहीं मांगेंगे, तब तक वो उनके खिलाफ  #BoycottRanbirKapoor चलाती रहेंगी. हालांकि, निकिता के इस बयान पर अब तक रणबीर या मेकर्स की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है. 

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