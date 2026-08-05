scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Navpancham Rajyog 2026: कुछ घंटों बाद बनेगा नवपंचम राजयोग, 22 अगस्त तक मालामाल रहेंगी 3 राशियां

Navpancham Rajyog 2026: आज रात बुध ग्रह अपनी स्वराशि मिथुन से निकलकर कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं. कर्क राशि में प्रवेश करते ही मीन राशि में मौजूद शनि देव के साथ बुध का अत्यंत शुभ नवपंचम योग बनेगा.

Advertisement
X
5 से 22 अगस्त तक बनेगा नवपंचम राजयोग (Photo: ITG)
5 से 22 अगस्त तक बनेगा नवपंचम राजयोग (Photo: ITG)

Navpancham Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर और उनके बीच बनने वाले कोणों का विशेष महत्व होता है. 5 अगस्त यानी आज रात को बुद्धि, व्यापार और तर्क शक्ति के कारक बुध ग्रह अपनी स्वराशि मिथुन से निकलकर कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं.

कर्क राशि में बुध के प्रवेश करते ही वे मीन राशि में विराजमान शनि देव से पंचम भाव में आ जाएंगे, वहीं शनि ग्रह बुध से नवम भाव में स्थित होंगे. इस स्थिति के बनने से बुध और शनि के बीच एक अत्यंत शुभ नवपंचम योग का निर्माण होगा. ज्योतिष में इस योग को भाग्यवृद्धि, करियर में उछाल और अचानक वित्तीय लाभ देने वाला माना जाता है. आइए जानते हैं कि 5 अगस्त यानी आज रात से बनने वाले इस नवपंचम योग से किन राशियों को सबसे बड़ा फायदा मिलने जा रहा है.

कर्क राशि (Cancer)
बुध ग्रह आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे यह नवपंचम योग आपके लग्न भाव को बेहद मजबूत बनाएगा. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति और वेतन वृद्धि मिलने के योग बन रहे हैं. समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी बौद्धिक क्षमता और तार्किक फैसलों की सराहना होगी. बिजनेस से जुड़े लोगों को नए कांट्रैक्ट मिल सकते हैं, जिससे भविष्य में बड़ा मुनाफा होगा.

सम्बंधित ख़बरें

bhagya chakra daily horoscope aries to pisces
अपने कुंडली में शापों का सावन में कैसे करें नाश? देखें भाग्य चक्र
jupiter pushya nakshatra
पुष्य नक्षत्र में गुरु का गोचर, चमकेगी इन राशियों की किस्मत!
कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल
धनु राशि वाले व्यापार में तेजी आएगी, जानें क्या कहती है आपकी राशि
कर्क राशि वाले जरूरी बातें खुलकर कह पाएंगे, जानें अपनी राशि का हाल
Advertisement

वृश्चिक राशि (Scorpio)
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह योग नवम (भाग्य) भाव और पंचम भाव का शुभ संबंध बना रहा है. काफी समय से रुके या अटके हुए काम अचानक बनने लगेंगे. शेयर बाजार, पुराना निवेश या किसी गुप्त स्रोत से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं. छात्रों के लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा, मेहनत का पूरा फल मिलेगा.

मकर राशि (Capricorn)
मकर राशि के स्वामी स्वयं शनि देव हैं. बुध के साथ शनि का यह नवपंचम संबंध आपके जीवन में स्थिरता और उन्नति लाएगा. आय के नए स्रोत सामने आएंगे. आपकी जमा पूंजी  में बढ़ोतरी होगी. बिजनेस में यदि पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो बड़ा आर्थिक मुनाफा देखने को मिल सकता है. परिजनों के साथ संबंध मधुर होंगे. मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी.

मीन राशि (Pisces)
शनि आपकी ही राशि में विराजमान हैं, जहां से बुध के साथ यह नवपंचम योग का निर्माण हो रहा है. ऑफिस में आपके वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. आर्थिक परेशानियां धीरे-धीरे दूर होंगी. रुका हुआ धन वापस मिलने के आसार हैं. शनि और बुध का यह सकारात्मक योग आपके मन को स्थिरता और सही फैसले लेने की शक्ति देगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट हुआ पास, सीएम योगी आदित्यनाथ का सपा पर हमला- ‘युवा, किसान और महिला विरोधी’ |
    'माफी मांगे वरना...', रणबीर कपूर को एक्ट्रेस की चेतावनी, बोलीं- बीफ खाने वाला नहीं बन सकता राम |
    Navpancham Rajyog 2026: कुछ घंटों बाद बनेगा नवपंचम राजयोग, 22 अगस्त तक मालामाल रहेंगी 3 राशियां |
    'उनको बोलना है तो ज्ञानवापी पर बोलें', केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर तीखा वार |
    BGT 2027: ओवर कॉन्फिडेंस या घमंड? भारत से टेस्ट सीरीज़ पर ऑस्ट्रेलिया का बड़ा फैसला, नहीं खेलेेगी प्रैक्टिस मैच |
    'उन्होंने गलती से झंडा गलत पकड़ा होगा...', तिरंगा विवाद मामले में उमर अब्दुल्ला ने किया महबूबा मुफ्ती का बचाव |
    सहारनपुर में 4 करोड़ के मकान पर 22 करोड़ का हाउस टैक्स, 2 करोड़ के पानी बिल पर पीड़ित बोला- हेलीकॉप्टर से लाये थे क्या? |
    चढ़ावा चोरी से पैलेटगन तक, विपक्ष का संसद में संग्राम और विरोध प्रदर्शन |
    पहले खेतों में नीलगाय दिखती थी... इस बार दिखा कूनो से निकला चीता! 3 दिन से बढ़ी हुई हैं गांव वालों की धड़कनें |
    Chana Dal Pulao Recipe: दाल-चावल को दें चटपटा ट्विस्ट! लंच में बनाएं शेफ कुणाल कपूर का स्पेशल चना दाल पुलाव, स्वाद ऐसा कि बार-बार खाएंगे
    Advertisement